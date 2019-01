URA viaja a Extremadura para medirse a un rival directo

La corta historia que por ahora hay escrita de Unión Rugby Almería en División de Honor B dice que cuaja buenos partidos frente a los cacereños, se gane o se pierda. Lo último entre ambos fue, precisamente, la primera victoria de URA en este presente curso 2018/2019. En el Juan Rojas por fin vino la recompensa a la propuesta inicial de los cruzados con un triunfo por 16-13, ello tras caer en el mismo feudo ante Jaén de un modo más claro y de merecer la victoria frente a Ingenieros Industriales, con dos ensayos más que el rival, pero con un tanteo final de 24-29. Era la tercera jornada de liga y después llegó una ‘travesía por el desierto’ hasta la jornada 9, segunda partido ganado e inicio de una racha.

En ella se encuentra el conjunto almeriense y tiene la intención de continuarla, ya que en cinco de los encuentros disputados se ha ganado en tres ocasiones, las tres en Madrid, y se ha perdido por la mínima en dos, con bonus defensivos para no dejar la suma en ningún momento y escalar tres puestos en la tabla. El inicio de 2019, tras la mejor primera vuelta histórica de URA en este Grupo C de la División de Honor B, se hace por El Cuartillo de Cáceres tras haber dado la vuelta al marcador en El Cantizal de Las Rozas ante Ingenieros Industriales. Plaza complicadísima la extremeña, la de un conjunto mucho más fuerte en su propio feudo que fuera, no deja de ser la de un rival directo… actualmente.

Extremadura CAR Cáceres es de los equipos más potentes de la liga, pero por ahora es un invitado inesperado en la zona baja de la clasificación. De hecho, va por detrás de Unión Rugby Almería, si bien con los mismos 22 puntos, al igual que Cisneros Z, y tras ellos transita el colista Sanitas Alcobendas B, que en su haber cuenta con 17. Por tanto, los cruzados arrancan el año novenos en la tabla, y por delante tienen ‘a tiro’ a Ingenieros Industriales, que suma 26. Se le escapan un poco más Jaén Rugby y Olímpico de Pozuelo, ambos con 30, en una lucha por la permanencia que va a obligar a sumar más puntos que nunca en esa citada ‘corta historia’ unionista en la segunda máxima categoría rugbier.

La jornada es propicia para consolidar el crecimiento visible en propuesta y en resultados que se está siguiendo en las últimas fechas del calendario, ya que si se vence se da un paso de gigante no solo respecto a lo que pueda ser mano a mano con Extremadura, sino porque Sanitas recibe a CRC y hay un duelo muy duro entre Cisneros Z y Jaén Rugby que o bien permitirá abrir brecha con atrás o recortar con lo que hay por delante. No solo eso, sino que Industriales recibe a Liceo Francés, otro gallito, y Trocadero podría ‘hacer un favor’ en el campo de Olímpico de Pozuelo. Es pronto para las cuentas, pero es mejor que no se haga tarde en ‘llenar el granero’ de puntos y en involucrar a más equipos.

Además, los bonus gastan ‘una mala pasada’ URA, puesto que ya ha logrado cuatro victorias frente a las tres de los tres equipos que tiene por atrás, y cuatro también tiene el que le antecede. Industriales suma 10 puntos bonus, cinco y cinco, al igual que Extremadura, el uno arriba y el otro debajo de los cruzados. Así, los tres triunfos extremeños han sido ante Trocadero por 39-24, primero ya en la jornada 6, por 38-0 sobre Jaén en la jornada 8, y por 36-24 en la jornada 11, todos por tanto como local, si bien ha sumado fuera en varias ocasiones en las que además ha rozado la victoria. Lo último, cierre de 2018 y ambos en la segunda vuelta, han sido sendas palizas ante Ciencias (5-51) y CRC (64-10).

Nacho Pastor, entrenador de Unión Rugby Almería, deja claro que la vuelta de las vacaciones se produce con la mejor aptitud: “Han sido pocas, tan solo una semana, y se ha retomado el trabajo entrando en 2019 con muchas ganas de seguir ese ritmo de puntuación de las últimas cinco jornadas, no solo con tres victorias sino con dos derrotas por poco y puntuando”. Se ha recuperado a los jugadores tocados y que acumulaban cansancio, “pese a la lesión de Powell por fractura de clavícula frente a Industriales, que le apartará del todo”. Pastor se ve bien rodeado de ‘su guardia’: “Tenemos una plantilla en forma y dispuesta a viajar a Cáceres a dar lo mejor para consolidar la racha”.

Dato curioso es que se está “consolidando fuera de Almería” y ahora toca justo otro choque como visitante frente a un rival difícil: “Vamos empatados a puntos, tiene una victoria menos, pero sus bonus son más y significa que es altamente competitivo; no está en una situación cómoda y no es habitual de ellos en las temporadas anteriores, pero es muy sólido, muy rocoso, con un juego muy duro y que tiene muy claros sus puntos fuertes”. Ante esto, URA va a “intentar que el juego de las últimas jornadas se consolide, con un ataque de mordiente y una defensa que debe seguir siendo uno de los factores clave”. Desplazamiento más largo de lo habitual, “la logística es un poco diferente a los anteriores”.

Pero el míster no quiere excusas, sino realidades, y para ello cuenta con sus dos flamantes fichajes: “Es su primera convocatoria, vienen con ganas y van a poder suplir a jugadores que nos han tenido que dejar por diferentes motivos, y tenemos así un buen grupo para afrontar este reto de ir a Extremadura con garantías y vivir más relajadamente la segunda parte de la liga”. Tras ese último compromiso en tierras extremeñas por fin se podrá regresar a casa después de estar fuera por tres jornadas consecutivas y el parón navideño, durante un mes y medio, en un partido vital frente a Sanitas Alcobendas B.