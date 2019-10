URA Playcar se quiere declarar oficialmente en racha

No se es políticamente correcto al decir que se viaja sin exceso de confianza al campo del actualmente penúltimo, sino que se es coherente con el potencial de un CAR Coanda Sevilla al que los resultados no han dado el fruto que merecía su trabajo hasta ahora. Del recién ascendido club sevillano se sabe que poco a poco está tomándole la medida a la nueva categoría, una División de Honor B que exige un ritmo de competición bien distinto a la Regional. En todo caso, ya sabe lo que es ganar y seguro que lo hará muchas veces más si sigue por ese buen camino que ha emprendido. Además, Unión Rugby Almería Playcar, que en pasadas temporadas ha luchado por eludir el descenso, vuelve a tener ese como idéntico objetivo en su quinta campaña en la segunda máxima categoría del oval nacional, por lo que la visita a San Pablo se entiende a ‘rival directo’.

Es cierto que los cruzados han dado un giro a su inicio de liga y han sumado dos victorias tras tres derrotas, ello dejando ya atrás en el calendario a cuatro equipos que lo anteceden en la clasificación y que están hechos para luchar en la pelea por el ascenso. Por ello que buscan declararse ‘oficialmente en racha’, lo que podrán hacer en caso de victoria este domingo desde las 12:30 en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, con el arbitraje del señor Luis García-Mon. Los puntos tienen el mismo valor ahora que al final de la liga, así que todo lo que se sume vendrá a avanzar en el camino de una permanencia incluso más holgada que la que se consiguió en marzo pasado, incluida la que fue mejor clasificación histórica del equipo. Si acabada la primera vuelta se han hecho los deberes, el punto de vista cambiará mucho: “Confiamos en traernos los 5 puntos para quitarnos presión y competir desde una perspectiva distinta”.

Son las palabras de Nacho Pastor, entrenador de URA Playcar, que insiste en la idea de extender la racha: “Viajamos a por todas, viajamos con la intención de traernos la tercera victoria consecutiva, lo que sería una forma de afianzar nuestra posición en la tabla, sería fiel reflejo del trabajo que se está haciendo en los entrenamientos desde el principio de la temporada”. Se trata de que se apuntale lo ya construido: “Consolidarnos, seguir ganando puntos, continuar en la senda de que los resultados acompañen al trabajo y conseguir también que poco a poco el grupo pueda quitarse la presión y poder competir así a lo largo de la temporada, viviéndola de modo diferente a la anterior”. No será en nada sencillo, puesto que se aprecia que CAR Coanda Sevilla igualmente está muy bien trabajado, por mucho que haga pensar lo contrario su clasificación.

Pastor ha puntualizado al respecto que “el rival de este fin de semana está el penúltimo, pero está haciendo un buen juego, trabajando bien en delantera y con un juego dinámico en tres cuartos, bastante vertical, y la verdad es que ha tenido fases muy brillantes en los partidos, pero no termina de conseguir los resultados que quisiera”. Cree que “le está penalizando el ritmo de competición en la categoría y por otro lado también algunos de los equipos que ha recibido son de la parte alta de la tabla, así que sí que están haciendo un muy buen trabajo y seguro que a medio plazo van a obtener sus victorias”. Procurará que no sea ante Unión Rugby Almería Playcar, que viaja completo: “Ante Marbella afortunadamente además del resultado hubo otra cara positiva, la ausencia de lesiones, simplemente los golpes habituales del partido, por lo que llevamos a todo el equipo necesario”.

Es posible que, no por el rival sino por la altura de temporada que ya empieza a disputarse, haya una dosificación de minutos, “esto es muy largo”, sabiendo que “hay que recuperar a los que vienen con lesiones crónicas o ‘delicadezas’ físicas por la acumulación de encuentros”. No hay para nada pensamiento de dejarse ir en San Pablo: “Que vaya penúltimo no supone nada, nosotros no nos fiamos para nada del partido, vamos ahora séptimos y hay diferencia clara en posiciones, pero en ningún caso puede ser referencia para que nos tomemos el partido relajado”. Cartas boca arriba, CAR Coanda Sevilla ya sabe lo que se va a encontrar: “Nuestro planteamiento de seguir trabajando con nuestras armas fuertes, con delantera, con ese trabajo al choque, ese cuerpo a cuerpo, en esa solidez en la fase de conquistas para después trasladarlo a situación ventajosa en el ataque de tres cuartos, que por fin en los últimos partidos hemos ya visto, verticales”. No se olvida del paso más allá, de la siguiente visita de CRC.

El segunda clasificado, equipo con más ensayos a favor de la competición, de igual modo va a medirse a un URA Playcar ambicioso, “plantearemos la mayor de las exigencias”, lo que se va a trabajar desde Sevilla e incluso en el camino: “Como todos los partidos de fuera de casa, en el desplazamiento seguiremos trabajando todos los roles de la dinámica de grupo, y en esos trabajos una de las cosas que venimos afianzando es el carácter del equipo; queremos seguir avanzando en esa dinámica de equipo rocoso, equipo trabajado”. CAR Coanda ha hecho un ensayo menos que URA tan solo, pero ha encajado nueve más, lo que puede dar una idea de la mayor consistencia del sistema defensivo de los cruzados. En caso de victoria, y dependiendo de los otros resultados, el equipo de Nacho Pastor podría llegar a la cita ante Canoe incluso en la quinta plaza, y preocuparse después de no padecer ‘vértigo’ por pisar una altura jamás pisada en la División de Honor B.

Por ahora Sevilla perdió 35-24 en su debut liguero, dirimido entre debutantes, frente al XV de Hortaleza. Siguió cediendo ante Extremadura en casa por 17-34, y a domicilio de manera rotunda por 53-22 ante Arquitectura. La primera y única victoria le llegó en la cuarta jornada, ante CR Málaga, otro de los recién llegados y colista, por 22-19, muy ajustada y conseguida con menos ensayos que el rival, dos frente a tres, porque Málaga no transformó el último mientras que CAR metió una patada de castigo en el minuto 72 cuando perdía por uno. El quinto partido lo perdió 40-25 ante el duro CAU, un aviso de su mejora, pero con dos ensayos cuando CAU había hecho cambios y mandaba 40-13 con seis ensayos en una hora de juego.