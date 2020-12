Han sido pocos días, pero muy bien aprovechados por los jugadores ahorradores para desconectar mentalmente. Se les concedió el descanso navideño durante toda la semana de la Nochebuena… hasta este sábado, casi siete días después de haber disputado su último partido de Superliga frente a Guaguas en el Moisés Ruiz. Y es que, a las diez de la mañana de este sábado, ha dado comienzo el ciclo de trabajo que conducirá a una Copa, la del Rey (Las Palmas de Gran Canaria, días 5, 6 y 7 de febrero), con inicio marcado en otra Copa, la de Andalucía, este domingo desde las seis de la tarde. La dura sesión de pesas para activación, con toda la ambición que caracteriza al grupo, ha resultado más llevadera por la profesionalidad de todos los integrantes del plantel ahorrador, cuyo descanso ha sido ‘activo’ en lo físico, no en lo mental, asumida la presión externa a la que se le ha sometido.

Como terceros de la primera vuelta de la fase regular de la Superliga, su rival en el ‘torneo del KO’ será el sexto, un Melilla Sport Capital capaz de vencer a cualquiera, con el que precisamente se retomará el pulso de la competición liguera el día 10 de enero, en su pista del Javier Imbroda. Ensayo general entre ambos antes de verse por un pase a semifinales tres semanas después, los ahorradores tienen cada vez más ganas de demostrar el nivel excepcional que atesoran y van a tener a su favor una ‘obligada entrada competitiva adelantada’ para el año 2021. Como dato emotivo al que hacer referencia, será la primera vez que la Copa de Andalucía entrará en el Moisés Ruiz, recinto mágico que albergará la semifinal y la gran final como epicentro del vóley andaluz. Siguiendo con las emociones, revivirá el recuerdo a un grande, muy querido y recordado, a Toño Santos, fallecido hace doce años y medio.

Tras la toma de contacto con la pista y con el balón del sábado por la tarde, realizado el montaje del escenario, los actores que tomarán las tablas serán los dos equipos andaluces de Superliga 2, viejos conocidos entre si. Michelín Mintonette Almería es el que jugará como local y CV La Fuensanta - Pizarra ejercerá de visitante a partir de las 11.30 de la mañana del domingo, con el arbitraje de ‘los Superliga’ hermanos Pedrosa, Francisco Javier y Juan Antonio. Tanto en ese partido, como en la final, el equipo arbitral se verá completado con los jóvenes colegiados Rubén Fenoy, Paula Ortiz y Amanda Bonachera, los tres Nivel I, que asistirán igualmente por la tarde, en el choque que dirimirá el título, a Fernando Pérez y Susana Trigo. Así, la dirección de la gran final pondrá en valor también que cuatro árbitros almerienses pitan en el máximo nivel del voleibol español, un orgullo para la provincia.

La Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Voleibol organiza el evento con la colaboración de los clubes participantes, especialmente de Unicaja Costa de Almería, habitual ‘inquilino’ del Moisés Ruiz, y entre las aportaciones de la entidad blanquiverde estará la producción de streaming de ambos encuentros, la misma que en las jornadas como local de la Superliga. Manolo Berenguel, con plantilla completa y un plan en la cabeza, muy ‘condicionado’ por las instrucciones de Enrique de Haro para llegar del mejor modo posible a la Copa del Rey, quiere la décimo quinta Copa de Andalucía para su club. Las tres últimas las ha levantado venciendo otros tantos derbis a Mintonette, en Huércal Overa, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y en el Dani Pacheco de Pizarra, en septiembre siempre, pero en este 2020 que tanto sufrimiento ha dejado el hueco, in extremis, se le ha abierto en sus últimos días.

Respecto a sus rivales, ambos están enmarcados en el Subgrupo B de la Superliga 2 junto a los equipos madrileños y canarios, más el castellano, y a su vez de todos, el CyL Palencia. Cuarto, a una victoria del liderato, marcha el equipo malagueño, al que le ha sonreído el triunfo en seis de las ocho jornadas disputadas, con tan solo dos derrotas. En cuanto al almeriense, su puesto es el sexto, con tres victorias en lo que va de campeonato, acumulando cinco encuentros perdidos. El líder es Arona Tenerife Sur, en el que juega el mítico Alexis Valido, que solo ha cedido una vez y que adelanta por tres puntos a cvleganes.com y al también canario Cisneros Alter, y en cuatro a Pizarra, que son los que conforman el grupo perseguidor, con los otros ya más descolgados, pero precisamente habiendo sido el conjunto malagueño el único que le ha podido vencer (1-3 en la 4ª jornada con Iván Corrales imparable).

Siguiendo este hilo, el opuesto es el máximo referente para Jaime Monterroso, otro joven colocador que también tiene opciones de distribución a punta con un mito en la pista y en la playa, Manu de Amo, y Joan Durán. El gigante de la formación es el central Tarek Rababy, con 204 centímetros, acompañado en esa posición por Daniel Salido. El líbero principal es Francisco García, con menos minutos para Guillermo Reyes, pero sí con protagonismo. En cuanto a otros hombres utilizados por Jiménez y Paniagua, en la victoria por 3-0 sobre Mintonette movieron centrales, situando de titular a Francisco Ávila y dando un set al marroquí Salah Atiqui. En ese encuentro, y en varios más, ha contado con responsabilidad el receptor Antonio Cuenca, y se completa el plantel con Juan María Fernández, Francisco Vera y Javier García.

Respecto a Michelin Mintonette Almería, presenta una amplia renovación respecto a lo que ha sido su equipo de gala de los pasados años, si bien conserva varios de sus referentes que han conducido al club hasta el segundo peldaño del voleibol de este país. Baja sensible la de su eterno capitán Curro Sáez, ahora en las filas de un club que marcó su vida, como Unicaja Costa de Almería, será un momento de gran emotividad en ambos lados… si se produce. Sería un duelo fratricida, con Francisco José Sáez, su padre, en la presidencia de Mintonette, pero antes deberán ganar a un Pizarra que llega más fuerte. Los almerienses tienen a su favor la experiencia y calidad del colocador Juan Jesús del Águila, con Miguel Ángel Casimiro preparado para dar relevo como última incorporación, pero es verdad que con muchas bajas.

José Antonio Fernández no va a poder contar con baluartes como el opuesto Javier Barragán o los centrales Álex del Águila y Adrián Álvarez, si bien el protagonismo es y debe ser siempre para los que estarán. En ese sentido, se presentará a intentar jugar su quinta final con los receptores Alberto Ortiz, Santos Jesús Díaz, Maximilian Costin, David García y Rubén Martínez, con los centrales José Andrés Sampere, Antonio Ceprián, Álvaro Cervera y Francisco Sánchez, y los líberos Antonio Jesús López y José Ángel González. No cuenta con un opuesto nato, así que se pondrá en valor la polivalencia de varios de sus hombres y la pizarra de sus técnicos, para no echar en falta a los que ampliarán el número de ausencias, como el precisamente opuesto Manuel Villalobos, los receptores José Federico Ferrón y Juanma Acuyo y el líbero Alberto Ortiz, incluso el mítico central Álvaro Cadavid, que volvió a casa.