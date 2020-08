Con una afluencia muy destacable, pese a realizarse en pleno periodo vacacional y coincidir en horario con el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso de la UDA, este jueves se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Socios del Club Voleibol Unicaja Almería, obligada tras la dimisión como presidente de Ramón Sedeño. La expectación era mucha, ya que el adiós del que fuese mandatario de la entidad verde durante dos décadas, presentado de manera irrevocable junto a la de Guillermo Carmona, persona clave, el pasado 23 de julio, marcaba el cierre de una etapa y la necesidad de abrir una nueva era. Siguiendo los pasos legalmente fijados, la primera piedra del futuro ahorrador debía ser la apertura de un proceso electoral, cuya aprobación corresponde precisamente a la Asamblea de Socios. Así se explicó por parte de José Luis Muñoz, el presidente en funciones que seguirá siéndolo hasta la proclamación de la nueva cabeza visible del club, en su informe introductorio.

La sesión transcurrió con absoluta normalidad y altas dosis de emotividad surgidas al hacer referencia al papel desempañado por Sedeño y Carmona los últimos 20 y 27 años respectivamente. En ese sentido, se acordó por unanimidad realizar un más que merecido reconocimiento a ambos cuando se den las circunstancias oportunas para ello. Será una muestra pública de gratitud a dos personajes fundamentales no solo en el club en particular, sino en el voleibol español en general, cuya aportación va mucho más allá del imponente palmarés de títulos reunido entre los dos. Pero la ilusión depositada en el futuro es muy grande y hacia él se ha dado el primer paso. No en vano, la Asamblea General Extraordinaria de este jueves 13 de agosto dio el visto bueno a un calendario electoral que automáticamente entró en vigor después de constituirse la Comisión Electoral que velará por su correcto desarrollo.

La fecha clave podría situarse el próximo martes 8 de septiembre, puesto que en el caso de que se presentase una sola candidatura, ese día sería proclamado el nuevo presidente de Unicaja Almería. Muestra del interés en normalizar del todo la marcha del club, si bien no habrá gestora y se mantendrá hasta el final la Junta Directiva de la que han dimitido Sedeño y Carmona, con Muñoz al frente, tan solo se ha tardado 21 días en abrir esta convocatoria de elecciones, una muestra más sobre el interés en que la entidad siga escribiendo su historia de éxito y permanencia en lo más alto del vóley nacional. De este modo, se han recortado los plazos todo lo posible y se ha fijado un nuevo comienzo que, en todo caso, busca continuidad a través de una obligada renovación. Las bases se sitúan en seguir creciendo, pero aprovechando las sólidas bases que ya están depositadas en más de tres décadas de vida.

En la misma acta de la sesión asamblearia quedaron recogidas tanto la aprobación como la publicación del censo electoral, abriéndose hasta el próximo día 18, martes, el plazo de impugnación del mismo. Sin solución de continuidad, en la misma fecha, se reunirá la Comisión Electoral para resolver las posibles impugnaciones y para la confirmación definitiva del censo, por lo que ya habrá vía libre para la presentación de las candidaturas. Estas deben estar integradas por un mínimo de 7 y un máximo de 21 miembros, idénticos parámetros de número de miembros de la Junta Directiva según los estatutos. El plazo final para presentarlas que quedado fijado el día 28 de este mes de agosto, y serán revisadas por la Comisión Electoral el día 31 para así proceder a su admisión y proclamación. Una vez llevado a cabo esto, y de nuevo de modo automático, se abrirá un plazo de impugnación de una semana, por lo que su conclusión será el 7 de septiembre.

Es por ello que el día 8 antes sacado a colación se puede erigir como clave, al ser el primero de la nueva era postSedeño. Ese martes la Comisión Electoral resolverá, si las hay, las impugnaciones y se confirmarán las candidaturas proclamadas. En el caso de que haya tan solo una, el 8 de septiembre de 2020 se proclamará al nuevo presidente del Club Voleibol Unicaja Almería y de los miembros de la que será su Junta Directiva, “sin necesidad de constitución de la Asamblea ni votación”, según el artículo 43.1 de los estatutos. Dicha Asamblea sí tendrá que convocarse en caso de presentarse más de una candidatura, que tendría lugar el día 23 del mismo mes para llevar a cabo las votaciones, previa constitución de la Mesa Electoral. Tras el obligado plazo destinado a las reclamaciones, que acabaría el día 28, la Comisión Electoral resolvería las mismas y publicaría la candidatura ganadora el día 29. Así, en tan solo tres semanas desde la celebración de la Asamblea Extraordinaria, y un mes y medio más tarde de la dimisión de Ramón Sedeño, la entidad ahorradora se podría ver encabezada por su nuevo presidente, y el plazo más largo se resolvería, en todo caso, antes del inicio fijado, por el momento, para la Superliga 2020/2021.