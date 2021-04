Unicaja Costa de Almería sigue vivo en la lucha por el título de la Superliga. Los ahorradores ganan en el tie break a CV Teruel en Los Planos, donde rompieron su maleficio, y se jugarán el pase a la final este domingo en el mismo escenario a partir de las 18:30 horas.

Con la remontada entre ceja y ceja viajaba el cuadro ahorrador a tierras turolenses, donde se iba a decidir qué equipo de los dos por esta semifinal seguiría hasta la última ronda de la lucha por el título liguero. A los almerienses no les quedaba otra que dejarse el alma en Los Planos, ante un complicadísimo rival con el que lleva echando pulsos memorables desde hace muchos años. Y es que, para colmo, los verdes se presentaban en el templo naranja con un 0-1 en contra en el global de una eliminatoria en la que no se pudo jugar en el Moisés Ruiz por culpa de la COVID-19, que una vez más volvía a complicar las cosas a los ahorradores. Pese a ello, no iba a arrojar la toalla Unicaja Costa de Almería. Ni mucho menos. Igualar la semifinal y forzar un partido de desempate el domingo era todo un reto para los foráneos.

Tras un emotivo minuto de silencio, Ereu, capitán del cuadro turolense, entregó un ramo de flores al cuadro ahorrador en memoria de Piero Molducci

Tras un emotivo minuto de silencio en memoria de Piero Molducci, con bonito gesto de Ereu entregando un ramo de flores a los verdes, comenzó una interesante batalla sobre la cancha. Sufrió en recepción un Unicaja Costa de Almería que llegó al primer tiempo muerto con un 13-11. Los de Manolo Berenguel llegaron a ir tres puntos abajo en este set, pero lograron dar la vuelta al marcador y meter más presión a Teruel, que echaba de menos el acierto de Gavenda. Los almerienses se llevaron una igualadísima manga por 25-27 tras verse con un 24-23.

El 0-1 en el marcador global del choque dio una motivación extra a los ahorradores, que protagonizaron un demoledor arranque en el segundo asalto (0-4). Los turolenses estaban cometiendo muchos errores, sobre todo en recepción, ante un oponente que mejoró muchísimo en saque en este set que iba camino de convertirse en el 0-2 a favor de los verdes. Eso es lo que indicaba el 18-21 en el luminoso, pero los de casa se activaron, sobre todo Gavenda, y salvaron una situación que pintaba mal para sus intereses imponiéndose finalmente por 25-23. Típico bajón ahorrador que ha mostrado, desgraciadamente, en numerosas ocasiones a lo largo del curso.

Los problemas llegaron para el banquillo verde en la tercera manga. Los locales llevaron la iniciativa y con el paso de los minutos empezaron a mostrar su nivel habitual de juego, lo que puso a Unicaja Costa de Almería contra las cuerdas en este set que iba ganando Teruel por 15-7. No estaba rindiendo el cubano Jiménez como en los dos primeros y se fue al banquillo de un cuadro ahorrador al que no le quedaba otra que arriesgar. Con un 25-16, Teruel se ponía a un set de ser finalista y de cerrar la temporada para los ahorradores.

Lo intentaban los de Berenguel, pero no podían alejarse de un CV Teruel que no quería alargar más la certificación de su pase a una final que podría salvar parte de una campaña para olvidar de Unicaja Costa de Almería, que tiró de casta en un igualadísimo cuarto set con la mente puesta en forzar el quinto. Y así fue. Los verdes ganaban por 22-25 y la contienda se alargaría un asalto más. Ambos conjuntos cometieron muchos fallos en el tie break, perjudicados por la presión, pero finalmente se llevó esta decisiva manga de los nervios a flor de piel el conjunto verde, que tuvo que sudar de lo lindo ante un CV Teruel muy batallador para jugar también este domingo. El 12-15 cerraba el partido y la eliminatoria se ponía con un 1-1.