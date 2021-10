Partido mayúsculo para confirmar al voleibol español

El término ‘visitante’ resulta de una extrañeza muy significativa aplicado a Guaguas en Almería. Ya sucedía el curso pasado, y pese a que Unicaja ha recuperado a uno de los efectivos que ficharon por el club canario hace dos temporadas, ha subido en uno la cuenta de jugadores en las filas del vigente campeón con pasado ahorrador. Ahora son siete, los más recientes Fran Iribarne, del verde al amarillo directamente, y Borja Ruiz, con dos años de por medio en Francia entre ambas entidades. A ellos se suman los que militaban el año pasado, Jorge Almansa, Guilherme Hage y Álex Fernández, en casos parecidos al de Iribarne, vuelo directo de Almería a la isla, y Gustavo Delgado y Moisés Cézar, que ya era el capitán de Vecindario.

Todo ese factor humano se traduce en una grada cuando menos especial, de varios corazones divididos y con todos los corazones agradecidos por los muchos años de buen voleibol ofrecidos en el Moisés Ruiz por todos ellos. Y es que, sin excepción, los siete han permanecido aquí varias temporadas, seguidas o en diferentes etapas, e incluso alguno solo había jugado en España en Unicaja Costa de Almería, y todos se ganaron el cariño de la afición verde. Este es uno más de los muchos alicientes que tiene un duelo sencillamente espectacular, digno de las mejores ligas del mundo y que se trata de un lujo al alcance de todos. Los últimos finalistas de la Superliga regresan al mismo escenario en el que Guaguas se coronó, pero ahora con público.

En lo deportivo, se miden los dos únicos invictos que quedan, y eso que solo se han jugado cuatro jornadas, dos plantillas pensadas para ser campeones frente a frente y con el liderato en juego. Cualquier resultado de victoria, de tres o dos puntos, sería primera plaza para los ahorradores, actualmente segundos, arrebatándosela de las manos a los grancanarios. Los de Camarero tienen el pleno de puntos, 12, mientras que los de Berenguel se han dejado uno en el camino, en Melilla, donde ganar tuvo su peso en oro por todo lo que envolvió a la expedición. Dos partidos en el Moisés, han sido contra Léleman Valencia y Rotogal Boiro, ambos saldados con 3-0, y dos fuera, se han vencido a Melilla Sport Capital y Feníe Energía Palma, 3-2 y 3-1.

Por parte de CV Guaguas, en su insular ha doblegado al propio Boiro y a Intasa San Sadurniño, también sendos 3-0, y a domicilio a Palma, otro rival coincidente con los verdes, y a Arenal Emevé Lugo, ambos con 1-3. La cuenta es de 12 sets a favor en ambos casos y 3 y 2 en contra respectivamente para verdes y amarillos. Cabe sumar a la trayectoria canaria que ya tiene un nuevo título en sus vitrinas, porque el último fin de semana de septiembre ganó la Supercopa de España a Palma, y que ha sido eliminado en primer ronda de la Champions, pasando a la CEV, competición que no ha comenzado todavía. Esto se traduce en que lleva mucho más adelanto que los demás en cuanto a su preparación, tanto como que de hecho debe estar a máximos.

No sucede lo mismo con Unicaja Costa de Almería, que ha encadenado algo poco normal, como tres lesiones seguidas de dedos, las dos últimas incluso con paso por el quirófano. Comenzó Palharini en la pretemporada, siguió Asensio en Melilla y se ha sumado Curro en el último entrenamiento antes de Palma. Además, Jovanovic tardó en incorporarse y se encuentra en proceso de adaptación física y al balón, sin olvidar que también problemas burocráticos no permitieron contar con Javi Jiménez. Con todo, se ha cumplido la misión de llegar invictos a este duelo en el que hay en juego el reparto puntos y el liderato… y mucho más. Los ahorradores quieren medir sus fuerzas actuales, que no son las definitivas, ante el que todos dan por campeón.

Así se ha visto en el runrún mediático y de redes sociales desde el verano, Guaguas invencible ‘de paseo’ por España. Por ahora ha ganado todo, es cierto, pero quiere el Moisés Ruiz ser una trinchera. De lo que pase este sábado, Unicaja sacará algo positivo, seguro, y pasa por el factor mental. Una victoria podría ser un espaldarazo muy importante, y una derrota dejaría mucho tiempo para seguir creciendo, a buen ritmo, como hasta ahora, pensando en febrero y en la Copa del Rey, sacando unas conclusiones certeras sobre el nivel al que habrá que llegar para el título treinta de la historia ahorradora. Y sí, es jornada 5, pero los dos equipos quieren ganar por lo que supone de cierto ‘rugido’, o, si se prefiere, ‘puñetazo en la mesa’.

Sergio Miguel Camarero puede poner en pista, con garantías de sacar un monstruo que asuste al rival, decenas de combinaciones. El técnico canario ha tenido que dar un giro a su idea de un siete fuerte que juega todo, aunque no del todo. En el primer partido liguero sí hubo reparto, siendo el opuesto Ángel Rodríguez el único que no salió de inicio en ningún set. Eso sucede porque Yosvani Hernández juega en esa posición si Camarero no lo tiene claro con Yadrián Escobar, o bien tiene que hacer ‘malabarismos’ para respetar la cuota obligada de españoles en pista. Los cubanos son los ‘fichajes estrella’ que asustaron al vóley español. Luego, la guinda se puso con Borja Ruiz y con Fran Iribarne, más César Martín y el citado Rodríguez.

Desmanteló Guaguas a todo su ‘equipo B’ y perdió a Pablo Kukartsev, realizando seis fichajes. El que juega todo es Paulo Renan Bertassoni, colocador brasileño al que se le otorga una absoluta confianza, con Martín al saque. Se busca el equilibrio de minutos entre los centrales, Borja, eso sí, con más que Moisés Cézar y Matthew Knigge, y lo mismo con los receptores, Yosvani intercalando de opuesto, Almansa y Hage por ahora con más presencia en pista que un Iribarne, que, sin embargo, sí jugó el partido entero ante Intasa, el último antes de Almería, como también Escobar y Yosvani, coincidiendo los dos cubanos y descansando Almansa y Hage. En cuanto a líberos, Alejandro Fernández dispone de muchos más minutos que el reconvertido Delgado. Complicado análisis por los múltiples recursos, hay que jugarles perfecto.