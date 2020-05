Las ganas de voleibol son muchas y el interés de la afición, muy grande, por lo que Unicaja Costa de Almería se ha puesto manos a la obra para intentar unir esas dos variables con un final lo más feliz posible. Desconociendo si podrá dar cabida en el Moisés Ruiz a todos los interesados al inicio de la llamada ‘nueva normalidad’, pone en manos de la afición una herramienta que premie a los más rápidos y decididos, primero entre sus abonados vigentes y después entre la población general. Se trata de la creación de su particular ‘Reserva de Abonos 2020/2021’. Con pago simbólico de 5 euros, quien quiera podrá inscribir su nombre en dos listas, una de renovación y otra de nuevo abonado, ambas ordenadas por hora y día de solicitud. Establece el plazo de un mes, todo junio, y finalizado el mismo, y a la espera de la normativa que establezca el aforo permitido en el pabellón, se comenzará con el reparto de plazas siguiendo ese riguroso orden de inscripción, agotando primero la lista de las renovaciones y después abordando la de los que lo piden de nuevas.

Dicha cantidad se descontará del precio final una vez formalizado, que no va a tener variación respecto a las tarifas de la pasada campaña, o se devolverá a quienes se queden fuera, por estar su puesto por encima del número de asientos disponibles. Se contemplan tres escenarios posibles, que son partidos a puerta cerrada, o sea, sin público, un porcentaje máximo permitido del aforo natural de la instalación y, lo más improbable, al menos en primera instancia, ninguna limitación y una normalidad absoluta, tal y como se ha conocido hasta el momento. Sabiendo que el comienzo del campeonato liguero está establecido para el día 3 de octubre, si la situación lo permite, y viendo la evolución de los acontecimientos, hay optimismo en que por lo menos sea posible la asistencia limitada de afición de modo controlado y supeditada a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es por ello que el club no se puede comprometer a dar garantía de asiento a todos los interesados, por motivos que son evidentemente ajenos a su voluntad, y de ahí que haya creado este nuevo formato.

Los interesados pagarán 5 euros en el momento de la reserva, que se les descontarán al formalizar el abono o se les devolverán si su orden de solicitud está por encima de la capacidad concedida al Moisés Ruiz

Se ha establecido como el mejor procedimiento, ante la falta de certeza del número total de abonos que podrá formalizar, teniendo en cuenta que por dos temporadas consecutivas ha sido capaz de superar el medio millar. Como medidas paralelas e igualmente importantes, Unicaja Costa de Almería, tal y como se ha adelantado, no va a modificar el precio de los abonos de la temporada 2019/2020, un compromiso que sí puede realizar al estar en su mano. No solo eso, sino que, pese a que este nuevo periodo de reserva está abierto a cualquier persona interesada en asistir al Moisés Ruiz y disfrutar de los partidos de Superliga y, ojalá, de Europa, el club va a tener un gesto hacia quienes renueven, ya que les realizará un descuento adicional de 10€, en compensación por el partido de la penúltima jornada de la fase regular, último como local, frente a UBE L’Illa Grau, y los que se hubiesen disputado en el playoff, que no se pudieron jugar y que, por consiguiente, no pudieron disfrutar, pero que estaban incluidos en su abono.

En esa línea, en el caso no deseado de que todo se tuerza y la competición tenga que verse de nuevo cortada, Unicaja Costa de Almería ajustará el precio a duración de la liga con proporcionalidad, De igual modo, si se comienza a puerta cerrada y después se abre con aforo limitado, hará lo propio. Otra posibilidad a contemplar es que el comienzo de temporada se tenga que retrasar hasta los meses de diciembre o incluso enero, en cuyo caso se guardarán las listas hasta ese momento y seguirán teniendo la misma función. Esa es la de establecer prioridad por orden de llegada de solicitudes, como se ha comentado, y así evitar sorpresas desagradables de no poder acceder porque las medidas de distanciamiento social no lo permiten. Esto último, además, viene a ser una llamada de atención sobre algo conocido, como es que abonarse es la opción más segura siempre, pero más ahora, ya que es la única manera de garantizar, en la entrada a la ‘nueva normalidad’, que se puede asistir a todos los partidos, incluidos los que, a priori, se pueden considerar más atractivos y que llaman la atención del público esporádico.

La entidad da preferencia a las renovaciones de la campaña anterior y además les hará un descuento adicional de 10 €, compensación por el partido de fase regular y 'playoffs' no disfrutados, manteniendo precios

No se puede esperar hasta el último momento, y el primero que lo aplica es el club, precisamente con esta iniciativa de reserva que presenta y que pone en marcha ya desde el próximo lunes, día 1 de junio. Quien esté interesado puede acercarse a la sede del club, Avenida de Montserrat número 30 de la ciudad de Almería, en horario de 9.30 a 14.00 horas, y de 17.30 a 19.30 horas, de lunes a jueves. Con el pago de los 5 euros por persona, su nombre, o nombres, en caso de pretender hacerse con un abono familiar o pertenecer a una peña, quedará registrado junto con el momento exacto en el que se efectúa la reserva. Una vez que las autoridades determinen qué porcentaje de aforo será el obligado, el club se pondrá en contacto con los inscritos por riguroso orden primero de la lista de renovación, bien para comunicar que tienen derecho a formalizar su abono o bien para lamentar que no es posible por falta de plazas, en cuyo caso se procederá a la devolución del dinero depositado. Si hubiera asientos libres una vez atendidos y acomodados todos los renovados, se iniciará el mismo procedimiento con la lista de nuevos solicitantes. Así, no se pierde el tiempo en el seno de Unicaja Costa de Almería, tomando la iniciativa para adelantarse, en la medida de lo posible, a los acontecimientos, y siempre teniendo a la afición muy presente en sus acciones, como pilar fundamental de todos sus proyectos.