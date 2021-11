Unicaja se muestra intratable ante Arenal Emevé Lugo (0-3)

Rotar y que no se note, esa es una virtud enorme que ha puesto en funcionamiento Unicaja Costa de Almería en un partido de muchas defensas, de mono de trabajo y de paciencia. Arenal Emevé Lugo mostró lo que se esperaba pese a estar mermado por las lesiones, lucha y calidad, pero sin poder sostener el alto ritmo ahorrador. En eso se basa el liderato y la condición de invicto, en una regularidad en el juego que marca ya distancias. De hecho, con los seis puntos sumados en 48 horas los verdes suman 26 sobre 27, novena victoria de nueve, cuatro más que Guaguas y cinco más que Melilla. Con Palharini y David López de inicio, más Andrés Portero saliendo al final del segundo set y jugando el tercero, el equipo fue constante y ambicioso.

Por segundo encuentro consecutivo el bloqueo volvió a ser determinante, un muro que para e intimida, que suma y que hace mucho daño al adversario. Hasta seis se fue Pablo Kukartsev en una cuenta de 15 de todo el equipo, 4 para David López, siendo otra vez el opuesto el máximo anotador del partido con 22 puntos. Tres de ellos fueron de saque directo, como Juanmi González, que se fue a los 14 puntos, con el dato importante de que se bajó el porcentaje de acierto atacante general, en gran medida por la intensidad defensiva lucense. Espectacular en recepción estuvo Paquillo Fernández, un 100% de positiva y un 71% de perfecta, más su aportación de siempre en la defensa, porque a eso también sabe sostener un pulso el equipo ahorrador. Lo peor, la lesión del local Aurelio Rodríguez, deseando que sea leve.

Inicio de partido con Pablo Kukartsev anotando, seguido de Bruschini y de nuevo el opuesto ahorrador, dos gigantes frente a frente, pero con los ahorradores en la línea de tocar mucho balón en bloqueo. Primera vez por delante los verdes por un error de ataque local (3-4), duró solo un punto (5-4) en un pulso inicial muy bonito. David López hizo el primer punto de bloqueo para el 5-6, alternancia y espectáculo, y llegó la renta de tres con dos bloqueos más firmados por Kukartsev, tres seguidos (6-9). Taboada pidió tiempo y fue efectivo, jugando por el centro Arenal Emevé Lugo. Un gran nivel de recepción en Unicaja Costa de Almería facilitó el ataque, y se notó la intimidación del bloqueo en otro error de ataque de los ‘loitadores’ (8-12).

La ventaja de cuatro puntos daba comodidad a los hombres de Manolo Berenguel, marcha firme con Palharini sumándose a la suma, pero los lucenses tiraron de su talento con Bouza y Bruschini (12-14). Reto de defensas en ambos lados, los cuatro volvieron con el 12-16, menguados por Bouza en ataque y bloqueo (14-16). Pablo Kukartsev y David López, en su caso en el cuarto ataque seguido de Lugo parado con bloqueo, de nuevo dio el tirón a los cuatro, y luego cinco con error en un free de los locales (14-19). El saque de Jovanovic hizo daño y se entró en la veintena con el set controlado, sumando más punto de bloqueo y bloqueo control para ‘rejugar’ (15-22). Se disparó Unicaja Costa de Almería y Juanmi González cerró con pipe.

El tanteo de 16-25 se debió de nuevo a la regularidad en el rendimiento, una marcha constante complicada de seguir por los rivales. Voleibol es voleibol, nada decidido nunca, y había que seguir remando en un segundo set de inicio similar al primero y alternativas en el marcador. Defensas de nuevo, muchas, pero errores afeando los puntos, estaba siendo un tramo ‘sucio’ de juego. Arenal Emevé Lugo cogió dos de renta por primera vez (5-3) y lo sostuvo tras un rally inacabable que mató Bouza. A Unicaja Costa de Almería le tocaba aguantar el intento local de fuga, los ‘loitarores’ mucho más asentados en el partido. Una defensa de Paquillo y un ataque de Marlon igualaron a nueve, y Juanmi González, que había sufrido en saque, hizo un ace.

Recuperaba la delantera el cuadro ahorrador (9-10) por poco tiempo (11-10), pulso de nuevo. Fornés reventó las costuras del balón en un primer tiempo y Kukartsev le siguió para obligar el tiempo de Taboada (11-13). Jovanovic hizo bloqueo para dar más ventaja (12-15) y una falta de rotación elevó a cuatro, un bocado para el 0-2 al que no le iba a hacer desprecio Unicaja Costa de Almería. Juanmi bloqueó el 13-18 con excelente saque de Palharini y a la veintena, como en la primera manga con la renta de cinco (15-20). Kukartsev tuvo prisa por cerrar el set y anotó dos veces para el 15-22. De nuevo el saque flotante de Jovanovic provocó problemas y error en las filas locales (15-23), cambio por Portero para seguir igual (15-24).

El set acabó con tres bolas levantadas por Lugo antes de que Juanmi González de nuevo pusiera el balón en tierra con un remate contundente (18-25). En la tercera manga apareció de inicio el bloqueo por partida doble y el remate de Kukartsev (1-3), seguido de Palharini también bloqueando, todo con saque de David López (1-4). En una jugada fortuita en la red pasó lo peor, una lesión de Aurelio Rodríguez, con el tobillo torcido al caer de un salto. Mala suerte local, cuarto lesionado, más merma con la que lidiar, Fornés atacó y bloqueó para que Diego Taboada volviera a parar el partido con 2-6 en el marcador. Kukartsev esta vez hizo que no fuese efectivo y firmó su primer ace (2-7). Revivió Arenal Emevé Lugo y recortó a dos (5-7).

Kukartsev no quiso mayores ‘alegrías’ locales y cortó la racha, si bien había latido donde antes había desaparecido y tocaba de nuevo sostener el ritmo para no perder la dinámica de 2-3 puntos de ventaja. Muy dinámico en el ataque con la dirección de Andrés Portero, David López bloqueó el 7-11 a fuego a Alzueta. Kukartsev en el ataque y Juanmi González al saque, con dos aces, abrieron la brecha de nuevo (8-14) provocando el segundo tiempo local. David López siguió alimentándose en la red, acelerando aun más la vía rápida (8-15). Tiró de garra Arenal Emevé, pero ya era demasiado tarde, sobre todo con la muralla levantada y el bloqueo impidiendo, sumando e intimidando (10-18). Voló el verde hasta el 0-3, con 13-25 y, como no, por tercera vez, Juanmi González subiendo el último punto y el equipo disfrutando de su voleibol. Semana corta esta, vuelta y el sábado Río Duero Soria en el Moisés.