Unicaja quiere arrancar bien el año ante el colista Melilla

El inicio de 2020 se hace en un fin de semana cuando menos peculiar, justo antes de la llegada de los Reyes Magos, en cierta manera propicio para escribir una carta con los regalos deseados. Los del entrenador ahorrador están claros, toda vez que el primer tramo de la temporada de su equipo se ha desarrollado con contratiempos varios: “El feliz año vaya por delante para todos, y lo que espero es salud, que nos respeten las lesiones, y luego éxitos, claro que sí; el equipo está confeccionado para eso y estoy convencido de que tarde o temprano, de un modo o de otro, van a llegar los éxitos”. En cierto modo, bastaría con seguir la trayectoria descrita en 2019, que ha sido un buen año para el verde: “Hemos superado periodos en los que hemos estado mermados, problemas de lesiones, pero hemos sacado los partidos adelante y las dos competiciones, ya que el equipo compite más o menos bien, y cuando lo hace bien, lo hace muy bien, así que en este 2020 vamos a intentar soltar lo menos posible esos buenos momentos de juego”.

Se es líder, “no dependíamos de nosotros ser campeones de invierno, que es una pura anécdota, pero sí es cierto que clasificarnos para la fase final de la Copa del Rey y después ser cabeza de serie, con nuestros resultados sí se consiguió, con nuestra victoria última sí dependíamos de nosotros mismos para ello”, recuerda para valorar después que “independientemente de los puntos, al final es el equipo que menos partidos ha perdido y eso significa algo”. Para la segunda vuelta, a diferencia de la temporada pasada, se equilibra la complicación de los partidos como local y visitante: “La competición está escrita así y hay que afrontarla, Teruel fuera o Ibiza, que es otro campo complicado, una fue de cal y otra de arena; en la segunda vuelta habría que dar un repaso a todo lo que nos queda, y lo más inmediato es Melilla, en lo que tenemos la mente puesta; venimos de las vacaciones y trabajamos para ello, y ya en un futuro pensaremos en la siguiente eliminatoria de Europa y en la Copa”.

Respecto a su rival del fin de semana, “no corresponde la posición en la que va con su calidad, y el peligro del último clasificado que va a la casa del primero… es algo que conlleva un riesgo, que es el que hay que saber contrarrestar este fin de semana ante un equipo que juega, que lo tiene claro, que no se le han dado los resultados, pero que sí es cierto que tiene jugadores fuertes que si tienen el día te pueden dar un susto “. Sigue en su máxima de siempre: “Todo va a depender de cómo estemos nosotros, y el equipo va a seguir trabajando en esta dinámica de menos a más, y de cara al fin de semana vamos a estar en unas buenas condiciones para afrontar el partido”. De Melilla destaca que “tiene un colocador muy habilidoso -Gustavo Nogueira-, si bien están jugando los dos -El Hajame-, pero creo que es el primero el que puede dar mucho a ese equipo, y cuenta con referencias en ataque como pueden ser Palharini y el opuesto Alison Bastos, que son jugadores que si tienen el día y no los paramos, nos pueden dar un susto, como nos pasó contra UBE L’Illa Grau; este fin de semana, igual, si sabemos contrarrestar a esos atacantes, no vamos a tener ningún problema, pero hay que hacerlo sobre el campo,

Otro factor a tener en cuenta será a afluencia de público, que Manolo Berenguel sí cree que será considerable: “Espero que siga apoyándonos como lo está haciendo hasta ahora, además de que es una buena fecha para preparar a los niños para los regalos, sí fechas complicadas para la preparación del equipo por las noches de las celebraciones y los parones, pero este partido es un espectáculo más de las fechas navideñas que se puede ofrecer, compartido por el grupo de jugadores y la gente que nos apoya, tanto mayores como pequeños, que tienen la oferta interesante de venir al vóley y vernos competir”. A ese mensaje se une Mario Ferrera: “Es peculiar y bonito para los niños, así que espero que esté lleno para ayudarnos contra Melilla”. El receptor ha pedido “todavía poca cosa” a los Reyes Magos, pero hay por delante retos maravillosos: “Febrero va a ser espectacular, siempre hemos pedido estar en la competición europea y ahora no podemos quejarnos, así que a pasar ronda y otra vez tras ojalá jugar la final de la Copa del Rey”.

Cada paso complica un poco más el calendario, pero Berenguel se fija en el posible trío de partidos Teruel – Milán – Palma y se le enciende la mirada: “Ojalá que fuese eso durante todo el año, lo que haría que el voleibol creciera en España; a mí esos periodos me encantan, y lo cierto es que es mucho trabajo y mucho esfuerzo para todos, pero todavía queda más de un mes para llegar a esa situación, si lo logramos eliminando a Saaremaa, y ahora mismo hay partidos por medio, como este Melilla y la salida siguiente a Vecindario, que es muy complicada, como para ir paso a paso, ajustando más cosas a lo largo de la temporada y llegar a los momentos clave de la mejor forma posible”. En gran medida también depende de las lesiones, como dice Mario Ferrera: “Yo también pido salud, que tengamos el máximo número posible de jugadores para este periodo, que es importante y bonito, y llegarán los éxitos; a ver si estamos en las finales, que es lo que siempre pide Unicaja Costa de Almería”. El grupo ha cumplido cuidándose en vacaciones: “Hemos tenido periodos de entreno en medio, hemos tenido cinco o seis días, porque el calendario no permitía más, y todos estamos deseando empezar ya a vivir este tramo bonito, duro, largo…”.

Son muchos los calificativos que el sevillano pone a lo que se abre desde este día 4, sábado, siendo uno muy destacado el de “importante”. El inicio es con ‘su’ Melilla, en un duelo que espera muy motivado: “Ellos están no en el sitio que no corresponde porque tienen un equipo bastante guerrillero al que los resultados, eso sí, no le están llegando; vienen últimos, pero eso supone que sin presión ninguna; yo conozco a Salim muy bien y llegarán a darlo todo, a defender lo máximo posible, y si les sale bien… es un partido muy peligroso”. Ahora no tienen a un tal Mario Ferrera que tire del carro, como la pasada campaña, pero “tienen otros jugadores, y hace semanas también un venezolano que es un jugador top, como ha dicho Salim; está lesionado y va ver cómo comienza en enero, pero va a dar mucha guerra en la segunda vuelta, seguro”. Su corazón le hace afirmar que desea “que se salve”, que tengan suerte: “Tuve un buen año allí y ojalá que sumen esos 10-15 puntitos que necesitan”. En lo relativo a Unicaja Costa de Almería, “esta temporada va a ser larga, pero el equipo va superándose mes a mes y está ilusionado con lo que viene, ilusionado con pasar ronda en la CEV Challengue Cup y así poder medirse con Milán”.