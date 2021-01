Unicaja reanuda el trabajo tras pasar las pruebas

No es nueva la admiración de Manolo Berenguel hacia el trabajo desarrollado en el CV Manacor, tanto la pasada temporada, en su debut en la Superliga, como en esta, en la que se ha clasificado, por méritos propios, para la disputa de la Copa del Rey. Lo que sí es algo fuera de lo normal es que se tenga que afrontar este duelo previo al ‘Torneo del KO’, correspondiente a la vigésima jornada de la Superliga, sin haber tocado balón ni pesa alguna durante tres días. La incidencia de la COVID-19 se va a hacer notar, además, en el rendimiento de los verdes ya metidos en la lucha por el primer título de 2021, siendo la misión actual, que se ha comenzado este mismo jueves, la de minimizar ‘los daños’. Una vez confirmados todos los negativos en las pruebas realizadas a primera hora de la mañana, reunión en el gimnasio del Moisés Ruiz tan solo una hora después y puesta en marcha de nuevo. No hay tiempo que perder… y se aplica la máxima: “Lo que no nos mata, nos hace más fuertes”.

Expresión ‘fetiche’ del técnico ahorrador, con la sola baja de Ignacio Sánchez, cuyo positivo se está gestionando fuera del grupo y que evidentemente no viajó a Soria, solo cabe mirar hacia adelante y ser realistas para medir lo que hay que recuperar: “La verdad es que la situación es delicada, pero para todo el mundo, ya lo he dicho varias semanas, que esto del COVID se hace insoportable, y a nosotros esto no nos ha sentado bien, para qué nos vamos a engañar; llevamos cuatro días sin entrenar, nos enfrentamos a un grandísimo equipo, que viene en una línea ascendente clara, como es Manacor, y la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, y nosotros mermados y sin volumen de trabajo”. Ha dejado claro que “es complicado afrontar los partidos de este modo”, y a su vez, echa fuera los lamentos: “Así toca esta temporada”.

Ya tiene al grupo de nuevo rodando, “trabajar ya, hacerlo de la mejor manera posible y con toda la responsabilidad que es necesaria”, puesto que “el club no pretende en ningún momento poner en riesgo la salud de ninguno de los miembros de la plantilla” y tras el conocimiento del positivo de Xavi Foguera “se actúa como se entiende que hay que hacerlo”. Manolo Berenguel ha hecho mención al “temor”, sí como a que lo toca es “adaptarse a todas las circunstancias”, en el sentido de “plantearse seguir con los entrenamientos en medio de medidas mucho más estrictas, por grupos, pero también la situación era muy complicada para todas las partes y se decidió parar, lo que creo que es una buena medida, llamémosla así, la más saludable”. No hay más que “afrontar las circunstancias de la mejor manera posible” e ir con decisión a medir el potencial propio y de un adversario también ‘copero’.

Sobre el conjunto manacorense, “independientemente de cómo estemos nosotros, yo estoy analizando al rival y viene muy fuerte”, textualmente, añadiendo ya en más detalle que “los receptores, Vanole y Filter, están fortísimos, los dos centrales igual, Ángel Rodríguez viene toda la temporada mostrando su potencia en ataque, y en el saque está aportando también mucho, a muerte con su equipo, todos acompañados por nuestro querido Rubén, que cada vez va a más, con más experiencia, haciendo justo lo que él quería, que era jugar, jugar y jugar, en un equipo que está muy bien este año en parte porque él está muy crecido”. Resumiendo todo, Berenguel espera un duelo tremendamente complicado: “Nos lo van a poner muy difícil, pero también se trata de un rival perfecto, en casa, para coger algo de motivación o que nos ponga en nuestro sitio, y después del parón, que no nos sienta nada bien, la planificación se rompe, hay que tener cuidado con las lesiones, empezando a entrenar dos días antes de partido… y sin estar la plantilla al cien por cien, todo es complicado”.