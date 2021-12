Unicaja remonta en Ibiza y se fuga en la cabeza (1-3)

¿Y si acabamos el año sin perder? En la mente de un equipo así no existe un final, pero sí infinitos fines. Imponente rendimiento, todo victorias, 32 puntos sobre los 33 que se han disputado, pero sobre todo en el contexto en el que este ser ‘campeones de invierno’ se ha producido. Segundo y tercero, Guaguas y Melilla por ahora, a falta del partido aplazado entre Teruel y un Manacor que podría meterse ‘subcampeón’, se han quedado a 7 puntos con tres derrotas cada uno. La mejor Superliga de estos años ensalza aun más un once de once ahorrador que supone un mérito magnífico y que se ha completado como era obligado, con un partido duro, complicado, ante un rival que ha hecho lo que se esperaba de él. Grande el UD Ibiza Ushuaïa Volley.

Cesado a última hora Ariel Alejandro Olmedo como primer entrenador y sustituido por su segundo, Matías Pascini, su imagen no fue la de un penúltimo de la tabla, tal y como se sabía. En el partido se juntaron dos cosas, la mejora paulatina de Unicaja Costa de Almería y la complicación pitiusa para sostener el alto ritmo de juego con el que comenzó el encuentro. Fuera del mismo los verdes en el primer set, que se perdió, la vuelta a la situación fue total en el cuarto. Hasta en la incomodidad, con la capacidad de reponerse, los ahorradores muestran carácter y se hacen difíciles de ganar. Los 22 puntos de Kukartsev y los 20 de Borges mostraron a los mejores artilleros. Tres saques directos para Juanmi González en el que fue su pabellón y 13 bloqueos de Unicaja como dato diferenciador, como la mejor recepción.

El partido comenzó con la búsqueda de nuevos aires en los locales, que mandaron con su capitán Arthur Borges en pista con rentas de dos puntos (desde el 3-1 hasta el 8-6), mientras que los ahorradores tardaban en entrar en juego, apoyados por los errores en saque de un Ibiza con ganas de reivindicarse. De hecho, mucha defensa y concentración les dieron incluso tres de ventaja (9-6), que desde Unicaja Costa de Almería se vio como una alarma. El saque de Jorge Fernández empujó y se puso a uno, pero un error y el buen hacer pitiuso devolvieron los tres y así se tuvo que ir a contracorriente. Un rally con otro error verde elevó el marcador a 13-9, con tiempo de Manolo Berenguel, porque no fluía el ataque entre mucha incertidumbre.

UD Ibiza Ushuaïa Volley seguía presionando con su saque, concediendo error, pero devuelto por los verdes. Un remate por el centro de David López y su ida al saque dieron respiro (14-12), pero seguía faltando más, o mucho más (18-14), sobre todo ante la numantina defensa celeste. A la veintena se llegó con otro error más y un 20-15 que paró el partido con el segundo tiempo de Berenguel, los verdes fuera del partido, o sin haber entrado en él en ningún momento. El primer punto de remate de Kukartsev fue el 20-16, muestra clara de los problemas, y el opuesto defendió con el pecho e hizo el 20-17, reacción cortada momentáneamente, pero retomada con Palharini en el saque (21-19 y tiempo local).

Cuminetti acercó a los suyos al set (22-19), y los verdes se agarraron a Kukartsev para discutir lo que antes no había sido posible (23-21). Hubo tres bolas de 1-0, dos levantadas por Jorge Fernández y Juanmi González con un ace (24-23), y tiempo de Pascini que fue efectivo (25-23), dando Borges el set de forma merecida a Ibiza. Se había despertado demasiado tarde y la trampa de una posición engañosa mostró su cara. Penúltimo… por ahora, UD Ibiza Ushuaïa Volley debía tener la respuesta del mejor Unicaja Costa de Almería. La primera vez por delante de los verdes en lo que iba de partido fue con el 2-3 del segundo set. Lo siguiente en mejorar bastante era el saque, y mientras tanto se marchó en reiteradas igualadas, un paso adelante.

El saque de Retuerto y la actitud defensiva pusieron a los locales 7-5, y hubo algo de mala fortuna en los bloqueos largos, que se marcharon por centímetros. Una vez más, a sufrir, ace de Borges para el 9-6. Con 9-8 y 10-9 Unicaja Costa de Almería tocó a la puerta, Juanmi tiró del carro, en ataque y saque, segundo ace (10-10), y David López bloqueó el 12-12, más Kukartsev elevando el 14-14 con otro ace, pero sin lograr ponerse por delante de nuevo. Ibiza avanzó hacia la veintena controlando el marcador, aunque Jorge Fernández bloqueó el 18-18. Ya metidos en el cuerpo a cuerpo, los ahorradores levantaron el 19-20 con otro bloqueo, por fin letal, del propio Fernández, y el 19-21, igual, bloqueo, de Kukartsev.

Ibiza no se rindió, con salida al saque de Corona (21-21), pero el muro verde estaba arriba y el bloqueo puso en bandeja un 1-1 conseguido por Fornés, entrado en pista para ganar centímetros y que puntuó atacando como receptor (21-25). El comienzo del tercero puso un 0-2 para Unicaja Costa de Almería, mucho más en ritmo, con la defensa en auge y las ideas mucho más claras (2-5 con Palharini culminando una gran labor colectiva). David López bloqueó el 2-7, todo con saque de Kukartsev, ya siendo el equipo una versión muy parecida a la esperada. Un parcial de 4-0 mostró que no iba a ser sencillo, con gran distribución de Javier Sánchez y peso en el saque de Iván Hurtado (ace para el 6-7). Todo lo andado se esfumó con Cuminetti (7-7).

Dos errores locales devolvieron calma (8-11), renta que se sostuvo con Kukartsev en ataque y un gran nivel de recepción (10-13), si bien Ibiza igualó, pero no se pudo poner por delante. Es más, otro tirón verde, con bloqueo de Palharini incluido, dio la ventaja de cuatro a través de un ace de Jorge Fernández (13-17). Un ataque de un exahorrador como Arabisen Rodríguez fue respondido por una pipe de Juanmi, y un error local elevó el 15-20. Se controló el juego y el tanteo (18-23), y la reacción local, para finalizar Kukartsev con el 20-25. Un punto más en la clasificación, se querían los tres, sobre todo con los resultados de la jornada para abrir más brecha, y, como no, el reto de acabar invictos una primera vuelta excelente.

El cuarto set tuvo otro pulso inicial, con intercambio de delanteras en las sucesivas igualadas, pero con Unicaja Costa de Almería viendo a Kukartsev como depredador. En ataque, y desde su saque, se fue al 3-5, y el ritmo constante abrió brecha, tanta como un 5-10 en bloqueo a fuego de Jorge Fernández sobre Elvis de Oliveira, con el consiguiente tiempo del técnico local. David López hizo un ace para romper más el set, ‘ayudado’ por un error celeste (5-12). El 7-15 requirió casi toda una decena de ataques de Unicaja, todos defendidos por Ibiza, que erró el remate final. Andrés Portero en pista, el resto del set fue un trámite, pese a que los ibicencos dieron más y más defensa, maquillaje del tanteo de cierre, que fue de 18-25, ace de Kukartsev.