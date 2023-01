El Unicaja, a resucitar ante el Melilla

Queda tiempo, resta margen, hay mucho por delante todavía, pero cada vez menos, y toca ya darse a sí mismo un espaldarazo. Todo debe surgir desde dentro, la confianza y la convicción. Así, cada semana es una nueva oportunidad en la misión de persistir hasta lograr romper la dinámica negativa, y la que corresponde, según el calendario, es perfecta precisamente para que el equipo crea en sus posibilidades. El rival de Unicaja Costa de Almería (domingo, 17:00 horas) es de nuevo el Melilla Sport Capital, del que conoce su gran potencial y frente al que se ha perdido dos veces esta temporada. Precisamente por ello, la victoria tendría mucho valor añadido, con repercusiones positivas en adelante.

Será, además, en el Javier Imbroda, pabellón en el que se pusieron los cimientos de la duodécima Superliga de la vitrina ahorradora. La serie final tuvo dos choques seguidos en el feudo melillense, ambos vencidos por un Unicaja Costa de Almería que ratificó en el Moisés Ruiz el 3-0 y la consecución del título. Después de eso, la Supercopa fue para los de Abdelkader en territorio verde y de nuevo en casa se cedió por segunda vez muy de seguido ante ellos, en la primera vuelta de la fase regular. Aquel no fue un buen partido ni de unos ni de otros, pero perdieron los ahorradores sin puntos. Era la tercera seguida en liga, tras el Valencia y Soria, un registro que no se quiere volver a tener delante.

Será muy complicado, como apunta la tabla clasificatoria y como dicen las sensaciones propias, pero se viaja con la ambición y con la conjura de escalar y de demostrar cuánto buen voleibol se lleva dentro. Tras caer frente al Río Duero Soria en casa se han cerrado más aun las filas y ha preparado el partido a conciencia. Delante, el Melilla Sport Capital viene de caer en Los Planos frente al Teruel, tan solo tres derrotas en lo que va de curso, y es cuarto, con un partido menos que no pudo disputarse al no poder viajar Guaguas al campo melillense por inclemencias meteorológicas. Ese parón obligado no sentó bien a la dinámica del equipo y terminó por pagarlo. Este año ha vencido en Manacor por 1-3.

El equipo titular se puede recitar de carrerilla, con el hombre clave dirigiendo operaciones. Se trata del colocador argentino Martín Riganti, si bien fue sustituido en Los Planos por el venezolano Frander Añes en el tercer set. Otro pilar es el opuesto, también argentino, Fede Martina, el gran artillero del equipo, si bien está muy bien secundado por punta por el tercero de los jugadores de esa procedencia, Nacho Luengas, que está demostrando que es justificado todo lo que se espera de él. Al Teruel le hizo 20 puntos. Allí jugó como titular, en la que fue su casa, Balsa Radunovic, que está teniendo menos minutos en el cómputo de la temporada. También fue sustituido por el argentino Mariano Giustiniano.

En el puesto de central hay menos movilidad para Abdelkader, que tiene en la pareja de exahorradores formada por Jean Pascal y David López un gran rendimiento. Con todo, y no es habitual, Jean, la torre de la liga, se sentó igualmente en el tercer set y dejó su sitio a Mimoun. El que llegó para darle un plus al equipo es el líbero internacional Larrañaga, cuya constancia en el nivel de juego es toda una garantía que da más y mejores opciones a su equipo. En cuanto el resto de la plantilla, Salim Abdelkader reparte muy bien roles y está compuesta por jugadores que tienen su función, principalmente el capitán Tahiri. Los otros son perlas, El Mesaudi, receptor reconvertido a líbero, y Ruda, receptor y líbero.

No ha debutado todavía el Melilla Sport Capital ante su afición en 2023, algo que debe ser tenido en cuenta para medir su seguramente mayor motivación, por el aplazamiento con Guaguas. Cerró la primera vuelta con sólo dos derrotas, tercero, que se produjeron justo con el conjunto grancanario en el CID, segunda jornada, y contra el Teruel, que parece que le ha tomado la medida, acto seguido, jornada tercera. Llegó al Moisés Ruiz necesitado y logró su propósito de sumar, si bien no logró brillar. Después sí lo volvió a hacer, y con Europa de por medio, además, cuajando una excelente participación internacional en la CEV Challenge Cup. Hizo historia propia y no descuidó la liga, dejándose solo un punto en el recorrido al doblegar por 3-2 al Léleman Conqueridor Valencia, su único tie-break.