Unicaja visita al tercero de la Superliga, Palma

Que este grupo de jugadores verdes ha superado sus cuatro días trágicos, está muy claro para todos, confirmado el pasado sábado en una reválida que, eso sí, no cesa jamás tal y como se ha mostrado la fase regular de una Superliga muy disputada y atractiva a la vez. Hay motivos para sentirse orgullosos, sin duda, solo una derrota en 19 encuentros, la encajada en Los Planos por 3-1 en vísperas del debut europeo, y sobre todo estableciendo esa comparativa con los demás. El segundo, CV Teruel, ha acumulado hasta ahora cuatro, y el tercero, que es el rival que toca en calendario, ha recibido seis. Ese es Urbia Vóley Palma, candidato a los títulos siempre, que no puede ser primero, porque restan 9 puntos y son los mismos que Unicaja Costa de Almería le saca, declinándose la balanza en caso de un hipotético empate del lado ahorrador, por el coeficiente de victorias-derrotas. Eso sí, puede ser segundo, y lo desea, porque el camino en el playoff puede ser algo más plácido… o no.

A cuatro puntos de los turolenses, los palmesanos saben que la última jornada será en son Moix precisamente ante los aragoneses, pero para poder tener duelo directo, no pueden dar ni un tropezón más, y sí tienen que esperar alguno de Teruel, que va a tener dos fines de semana en Los Planos ante Textil y Manacor. Esa cuenta es importante para el transcurso del encuentro contra Unicaja Costa de Almería, ya que puede espolear a los caballos que tiene en plantilla Marcos Dreyer. Pero hay otra cuenta más, y es que sacan siete puntos a Ushuaïa Ibiza Vóley, lo que supone no tener la tercera plaza amarrada matemáticamente a falta de dos partidos contra los dos primeros, necesitando, si los pitiusos no fallan, al menos una victoria de tres en los duelos que le restan. Entre los verdes y los naranjas, los Urbia Vóley Palma visita a Textil Santanderina, metido en la lucha por decirle adiós definitivamente al descenso y hacer de paso historia, entrando en los playoffs por el título liguero.

Cierto alivio respecto a todo lo que hay que dirimir todavía tiene el Unicaja Costa de Almería más regular, que ha completado una gran semana de entrenamientos y que tiene a (casi) todos sus efectivos disponibles y extramotivados. Con la sola ausencia de Álex Fernández, Fran Iribarne se incorporó al grupo antes de la visita de Teruel, si bien se le reservó para no forzar, y su recuperación se da por zanjada, estando en la fase de volver a su espléndido estado de forma, con el que hizo soñar con la remontada europea hasta que se rompió. Además, es evidente que al grupo le llama siempre al honor un partido de estas características, ante un grande en un escenario maravilloso, envuelto de un público entendido que, esta vez, no estará a favor, claro está, como sí sucedió en la final de la Copa del Rey. Manolo Berenguel ha elogiado a todos sus hombres, satisfecho por el rendimiento ofrecido, y pese a insistir en que los títulos se ganan fuera y que los verdes pueden ganar en cualquier campo, lo que está de por medio es poder decidir la duodécima Superliga solo ganando en casa.