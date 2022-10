El Unicaja vuelve a perder y entra en crisis

Vive el Unicaja uno de sus peores momentos a nivel deportivo de los últimos años. El conjunto almeriense no termina de arrancar y en el duelo en el que esperaba arrancar volvió a perder, mostrando carencias impropias de un equipo que aspira a todo. El Melilla, que tampoco anda por su mejor nivel, volvió a ganar en el Moisés Ruiz por segunda vez esta temporada, imponiéndose desde un primer momento y siendo muy superior durante toda la tarde. Con esta, es la segunda vez que los melillenses vencen esta temporada en el Moisés Ruiz tras hacerlo en la Supercopa. Contando ese encuentro, el Unicaja apenas ha vencido uno de los cinco encuentros oficiales que ha disputado, encadenando ya tres derrotas consecutivas, lo que ha provocado que salga incluso fuera de los puestos que dan acceso a jugar la Copa del Rey, algo inédito años atrás.

En honor a la verdad, el conjunto de Manolo Berenguel no comenzó mal el encuentro, con un primer parcial de 5-2 y llegando a ponerse 19-14 en el primer set. Parecía entonces que la racha se rompería, además, ante un rival de postín, con lo que ello significaba. Con 20-16, un error en saque de Juanma hizo crecer a los visitantes, que aprovecharon otro error en el saque de Marco Ferreira para llevar el set hasta el límite. Aparecieron entonces Giustiniano y Martina para sacar músculo y culminar la remontada, sin haberse puesto por delante hasta el momento.

No le sentó bien el golpe al Unicaja, que tuvo demasiados errores entonces en el saque. El Melilla comenzó mejor la segunda manga. Precisamente un error en el saque de Bakonji puso el segundo set en un 12-17 que parecía insalvable. Pero entonces los de Manolo Berenguel sacaron fuerzas y lograron un parcial de 8-3 para establecer la igualada a 20. Los almerienses supieron manejar la presión en ese desempate y Ferreira y Víctor Rodríguez, con un bloqueo, materializaron el empate con ese 27-25.

El tercer set fue un querer y no poder para el Unicaja, que llegó a tener hasta nueve errores en el saque. Los almerienses tampoco terminaron de encontrarse en la cuarta manga, en la que el Melilla volvió a ser muy superior. El cuadro verde igualó el 0-3 inicial, pero un parcial de 6-10 dejó encarrilado el encuentro para un Melilla que no perdonó y volvió a imponerse en el Moisés Ruiz. Al Unicaja no le queda otra que mejorar errores y superar la presión con victorias que hagan olvidar el peor arranque de las últimas temporadas.