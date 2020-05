Vada: "Haremos lo posible para que los aficionados del Almería se sientan orgullosos"

Valentín Vada cuenta los días que faltan para la vuelta de la competición y considera que en la reanudación liguera el aspecto físico jugará un papel determinante al disputarse partidos cada 72 horas. El creador de juego argentino se felicita por las maniobras del club durante la cuarentena para ir asentando las bases del equipo.

¿Cómo lleva un argentino este 'fútbol esterilizado' que se avecina?

Creo que todos vamos a notar no sentir el aliento de la gente en el estadio, será muy complicado, pero estamos mentalizados para eso y sabemos que lo importante es que la gente esté bien de salida y cumpla con los requisitos que pone el Gobierno. Haremos lo posible para que los aficionados del Almería se sientan orgullosos con el objetivo.

¿Qué le parece que el club haya asentado su base durante la cuarentena con renovaciones y adquisiciones?

Es un movimiento buenísimo porque son jugadores jóvenes con mucho potencial y creo que es lo mejor para el club y el equipo, que está unido y junto. La felicidad de ellos por renovar contrato es la nuestra y estamos muy orgullosos de lo que aportan al equipo. Creo que es una obra muy buena del club reconocer su trabajo y profesionalismo ante todo.

¿Cómo ha ido la vuelta al verde?

Tuve la suerte de recibir material del club para entrenar y me siento muy bien. El preparador físico va adaptando el trabajo a lo que uno tenía en su casa y eso está resultando bueno para todo el mundo. Unos tenían más material que otros y no es lo mismo, pero todo el mundo volvió bien porque tuvimos la suerte de salir a correr fuera unos días antes de regresar a entrenar. No estamos al 100%, pero lo estaremos al final de esta mini pretemporada y volvamos a la competición.

Habrá que frenar el ímpetu de muchos...

Eso lo manejan los preparadores físicos. El doctor y los recuperadores nos pasan un cuestionario tras cada entrenamiento a nivel de estrés, fatiga muscular, dolor o sueño. Ellos toman nota y las cargas se preparan en función de eso. Por suerte las vamos llevando muy bien.

Se presenta un panorama inusual con partidos cada tres días.

Sabemos que va a ser muy difícil y no sé si estamos acostumbrados. Lo viví cuando jugué en el Burdeos y prácticamente no entrenas, era jugar. La plantilla es grande y todo el mundo aportará su granito de arena.

¿Ve pronto el reinicio de la competición para el 12 de junio como pretende la LFP?

No sé si será pronto o no, dependerá de lo que diga el Gobierno. Lo importante es la seguridad de todos y que volvamos a hacer pronto lo que amamos. Entrenando un mes estaremos a tope.

Otros clubes andan inmersos en ERTE a diferencia del Almería, ¿ayuda esa tranquilidad extra?

Sí, siempre hablamos y somos unos privilegiados de tener al presidente que tenemos. Hizo muchísimo por la ciudad aportando esa cantidad de dinero [1,2 millones para luchar contra el coronavirus] y también con todos los trabajadores del club. Estamos muy agradecidos y lo mejor es hacerlo en el campo logrando el objetivo en el campo.

Cuando empiece la Liga será en Albacete y luego tocará salida a Zaragoza. Esa primera parte puede marcar el resto...

Son muchos partidos, mejor pensar en el Albacete y luego en los que vienen. El de Zaragoza será importante, uno de los más decisivos de los que tenemos, pero pensamos partido a partido y no queremos precipitarnos pensando en otras cosas que no estén en nuestra cabeza.

Lo bueno es que recuperan a lesionados como Petrovic, Ibiza, Lazo o Coric.

Teníamos varios jugadores de baja y creo que nos van a ayudar muchísimo para lo que queda. Fue frustrante salir del partido ante el Dépor y ver lo que ocurrió, pero ahora estará la plantilla al completo a disposición del míster y será difícil para él hacer la convocatoria y las rotaciones. Habrá que estar preparados para lo que toque.

¿Que se juegue tanto debe premiar a las plantillas amplias?

En todos los equipos habrá rotaciones, con un once medio definido, pero todo el mundo tendrá ese plus con plantillas largas. Cada uno tendrá esa oportunidad y todo el mundo sabrá aprovecharla porque está enfocado en el objetivo que hay en la mente, trabajamos duro para poder conseguirlo.

¿Han hecho algún trabajo especial de mentalización?

El plano físico ahora es lo más importante por haber tres partidos a la semana, eso no te dejará disfrutar de la victoria ni lamentarse de la derrota. No creo que haya ningún jugador preparado para jugar los once partidos entre semana. Estando al 100% físicamente podremos estar a disposición del míster. Mentalmente tendremos que ser muy fuertes y creo que estamos preparados. Hay que ponerle más cabeza que todo, estando unidos constantemente.