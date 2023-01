Víctor Rodríguez confía en que al final el gigante despertará

Un jugador de su trayectoria jamás puede verse despojado de la máxima ambición. Si no la tuviera innata, no habría logrado tanta brillantez de trofeos a tan corta edad. Ha nacido para jugar el voleibol, para jugar muy bien, siendo a la vez inteligente para que todo sea parte del proceso de aprendizaje permanente, incluso la derrota en bucle: “En mis pocos años jugando, porque tengo 24 años, en los cinco que he estado en Teruel, nunca me ha pasado esto; en mi carrera deportiva nunca he vivido una situación como esta”. La define como “muy complicada de llevar día a día” y la relata así: “Das el máximo diariamente en los entrenamientos, siempre intentas dar lo mejor, pero nada cambia”.

Sin dejar de reconocer que “es complicado salir de ella”, el receptor internacional carga el optimismo y deja muy claro que se persiste, “se sigue peleando, se sigue intentando”, y que los objetivos siguen estando al alcance: “Los dos títulos siguen todavía abiertos, y lo que vamos a hacer es pelear por ellos”. Insiste en que la dinámica será bien distinta si no se arroja la toalla: “Sí, por supuesto que hay tiempo y hay margen, porque al final se trata de ir partido a partido; todavía queda mucha temporada, todavía queda todo abierto, queda la Copa del Rey, quedan los playoffs, así que los ánimos no caigan, sobre todo, porque hay que seguir peleando e intentándolo hasta el último momento”.

Por supuesto que “es una etapa dura”, que “está siendo complicado por la situación que estamos viviendo y por lo que estamos pasando”. Por ello “lo que nos queda es seguir entrenando”, algo en lo que nadie escatima: “Todo el equipo está dando su cien por cien para intentar salir lo antes posible de esta etapa”. De hecho, “esto es algo que se puede cambiar en algún momento, de un día para otro”. Cuando eso suceda, Unicaja Costa de Almería será lo esperado: “Llevamos una racha muy mala, lo negativo trae negativo, pero lo positivo trae positivo, así que en el momento en el que cambiemos la dinámica, en el que empecemos a ganar partidos, empecemos a tener esa confianza en el equipo, a sentirnos bien jugando…”.

El principal argumento a disposición de la esperanza es la calidad individual, reconocida en el plantel ahorrador: “Somos grandes jugadores, todo el mundo lo dice, que uno a uno somos grandes jugadores, pero lo importante es que el equipo juegue, así que la clave para cambiar esto es que el equipo empiece a jugar bien, que se sienta cómodo, y una vez que nos sintamos todos cómodos jugando y disfrutando en el campo, todo será muy diferente y cambiará radicalmente la situación”. Como motivación grupal, repite que “los títulos siguen abiertos, la Copa del Rey a finales de febrero y todavía los playoffs, así que hay que continuar peleando e intentando sacar nuestro mejor juego”.

Para un rendimiento óptimo en el ‘torneo del KO’ hay que comenzar a sumar sensaciones desde ya, “intentar ganar todos los partidos posibles y sobre todo encontrar nuestro juego para llegar lo mejor posible a la Copa del Rey y hacer un buen papel, para después ir al playoff, primero intentar clasificarnos, tal y como está la situación, y después pelear por llegar a la final de la liga”. Una gran ocasión se presenta de nuevo ante el equipo, y esta semana se puede encontrar en el Javier Imbroda: “En Melilla jugamos el domingo, se cambia el día, no la hora, que es la misma que en Almería; es un partido complicado, es muy difícil jugar allí, la verdad, por el pabellón y porque es un equipo que pelea todos los balones, que siempre te lleva al límite, tiene también muy grandes jugadores”.

Dureza en la cita, “será muy complicado”, a su vez por ello “será bonito”, e insistencia en lo que dice siempre Víctor Rodríguez, “que si jugamos a nuestro cien por cien, si damos nuestra buena versión, no me cabe duda de que podemos ganar”. Allí se verá de nuevo con Balsa Radunovic: “Ya hemos hablado las últimas veces que hemos jugado en contra y me he puesto al día de cómo ha ido su carrera después del Club Voleibol Teruel; para mí es una alegría ver a antiguos compañeros”. La cita está programada para cerrar una jornada de la Superliga en la que dos rivales directos por el playoff se verán las caras, el Arenal Emevé Lugo y el Conectabalear CV Manacor.

No es de ir mucho más allá del partido siguiente, pero también es humano que la mente se vaya a una fecha decisiva. La que está fijada es la del 23 de febrero, a las 20.00 horas, y es el cuarto de final de la Copa del Rey”. Los verdes se medirán a Río Duero Soria en Los Pajaritos: “Va a ser un partido complicado, jugamos contra el anfitrión, es su casa y su afición, es el primer partido… difícil, pero no me cabe duda de que se puede ganar”. En el razonamiento de Víctor se incluye la naturaleza del torneo: “La Copa es muy bonita, una competición muy atractiva, porque es a un partido; todo puede pasar, puedes tener un partido malo o un partido bueno y cambiar muchas cosas, así que se puede ganar y se puede perder, y está claro que vamos a ir allí a ganar”.