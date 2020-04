Villalba: "Creo que se va a jugar siempre y cuando la salud sea lo primero"

Fran Villalba llegó cedido por el Birmingham City en el mercado invernal con la meta de lograr el ascenso para triunfar con el Almería en Primera y espera que pueda cumplir con ese cometido en el campo. Insinúa querer quitarse una espinita que le quedó de su paso por el Valencia.

¿Cómo van estas 40 jornadas ya de confinamiento?

Gracias a Dios toda mi familia está bien. No hemos tenido ningún problema con el virus durante el confinamiento. Esperamos seguir así y que esto acabe pronto para todos.

Lástima que el 'encierro' llegase tras el 4-0 al Deportivo...

Da rabia la situación tanto en el mundo como por la del club. El último partido jugamos muy bien. Veníamos de una mala racha e hicimos un muy buen partido para luego vernos con el parón. A todos nos da rabia porque el equipo iba a ir hacia arriba, consiguiendo buenos resultados.

¿En qué modo ha trastocado su día a día esta pandemia?

Rompimos la mala racha, realizando el equipo un buen partido. Ojalá pase todo esto, el virus este nos ha fastidiado a todos. Nosotros estamos en casa, entrenando para que cuando volvamos, porque el fútbol volverá seguro, hay que estar a tope y al máximo para conseguir el objetivo que todos queremos.

¿Es de los que opinan que la competición se reanudará?

Siempre hay que ser positivo. Nos quedan once jornadas por jugar, muchos puntos para conseguir el ascenso y estamos en la pelea. Yo creo que se va a jugar siempre cuando la salud sea lo primero. Cuando comunicaron que ya se barajan varias fechas para la vuelta nos dio alegría porque todos queremos salir de casa y volver a pasar el verde. Dentro de todas las noticias malas que hay, esa es buena.

¿Está dispuesto a asumir el posible riesgo de contagio por jugar?

Aunque llevemos todas las medidas que Sanidad nos recomiende, si se reanudan los entrenamientos, no es 100% que proteja nuestra salud, pero al fin y al cabo es el riesgo que hay que tomar si esto tiene que volver. Es lo que haremos todos para que el fútbol vuelva a la normalidad.

¿Qué le parece eso de concentrarse durante dos meses tras otros dos de confinamiento?

He leído el protocolo y meternos en una cápsula durante dos meses es complicado para todos. Estarán barajando otra forma y se hará de otra manera, seguro.

Se habla incluso de entrenar con guantes de látex...

Está cambiando todo y hay que adaptarse a lo que te dicen. Si no sabes, hay que hacerle caso a los que sí. ¿Entrenar con guantes o con otras cosas? Si entrenas de manera individual, no va a pasar nada, es como si estuvieses en tu casa, pero no en la ciudad deportiva. No hay mucho cambio, pero si nos dicen eso, lo tendremos que acatar y hacerlo así.

¿Qué le dicen sus amistades de Birmingham?

Allí están corriendo por fuera. No es la normalidad, pero tienen más libertad que nosotros. A los deportistas le dejan trabajar.

¿Por qué optó por recalar en el Almería en el mercado invernal?

Estaba muy contento cuando me llegó la oferta en navidad. Desde el primer minuto quise venir aquí porque el proyecto es espectacular. Tanto el míster como la directiva me han acogido muy bien desde el primer minuto, me he sentido cómodo, he intentado adaptarme lo más rápido posible y creo que lo estoy ya. Ojalá vaya a más.

¿Cómo vio esa mala racha coincidente con los refuerzos invernales?

Fue difícil porque hubo bastantes cambios, pero los cambios han sido para mejorar aunque esas jornadas no fueron bien. En el último partido competimos espectacular, nos marcó y tuvimos mala suerte con el parón. Siguiendo la línea de ese duelo ante el Deportivo, el Almería no tiene límites.

¿Qué tal con el entrenador?

Mi relación con José María Gutiérrez es buena, es un míster muy cercano y te ayuda en todo lo que puede. Tuve la suerte de poder entrenar un par de veces con Emery y es pura pasión y pundonor. Al Valencia le fue bastante bien y ojalá lleve una carrera buena como técnico. Un entrenador bueno tiene que tener mano dura cuando las cosas no se están haciendo bien, y también mano izquierda si no hay problemas.

¿Conoció a Negredo en el Valencia?

Con Álvaro tengo muy buena relación, me llevo muy bien con él, me ayudó muchísimo cuando estaba en el Valencia y lo considero un amigo mío.

La afición del Valencia dicen que es complicada de llevar...

Al principio es bonito, pero luego tuve un año en el Valencia, que creo que me condenó con la afición. Sin yo hacer nada, no sé explicarlo, pero siempre aparecía el nombre de Fran Villalba. Eso me perjudicó y a lo mejor no estaba en el Valencia por esos motivos. Intentaba evadirme de todo y jugar al fútbol.

¿Es cierto eso de que a un futbolista le toca madurar más pronto que a otro chaval de su edad?

El fútbol no es un camino de rosas, sobre todo para los jóvenes que intentamos llegar a la élite. Vamos a pasar, y ya lo he hecho, por situaciones complicadas. He sabido salir de ellas y al fin y al cabo es lo que cuenta. Tienes que tener valor, trabajo y ser tú mismo para conseguir tu objetivo, que, como el de todos los futbolistas, es jugar en Primera División.

Fran Villalba, mediapunta de la UD Almería "Si trabajamos todos juntos, haciendo lo que hay que hacer, el equipo no va a tener ningún problema en ascender a Primera"

¿Dónde puede estar la clave para lograr el ascenso directo?

Yo creo en el trabajo y en cada uno de nosotros. Si no tenemos la mejor plantilla, sí que es una de las mejores de la competición. Si trabajamos todos juntos, haciendo lo que hay que hacer, el equipo no va a tener ningún problema en ascender a Primera División. Jugador por jugador hay muchísimo talento y calidad.

¿Y qué tal ve lo de jugar a puerta cerrada?

Va a ser complicado para todos porque jugando en casa nos gusta que nuestra afición esté con nosotros y a mí personalmente me gusta sentir la presión de la gente; cuando fallas o algo, te critiquen un poquito, pero cuando tengas tus aciertos van a aplaudirte. Y fuera de casa contamos con el apoyo de la gente que se desplaza a animarte. Va a ser una situación extraña para todos, pero vamos a hacerlo lo mejor posible y subir a Primera División, que es lo marcado desde el principio.