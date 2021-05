Villar: "En el play-off daremos la cara y lograremos el objetivo de subir a Primera"

La veteranía de un futbolista como Juan Villar puede resultar clave para salir del bucle de malos resultados en el que se haya inmersa la UD Almería y de cara al play-off de ascenso. El ariete onubense alega que lo prioritario ahora es asimilar cuanto antes la metodología de trabajo de Rubi y prepararse para las eliminatorias de ascenso.

¿Cómo marcha la adaptación al método de trabajo de Rubi y su staff?

Cuando llega un nuevo míster tiene sus propuestas e ideas y vamos conociendo poco a poco sus métodos de trabajo para coger esas ideas que transmite e intentar llegar lo más preparados a la fase definitiva de los play-off.

¿Qué tal es su metodología?

Es un míster que tiene la forma de jugar muy clara. Ve y estudia a los rivales muy bien y nos transmite esa tranquilidad a la hora de trabajar en el modo de que si hacemos lo que nos transmite nos irá mucho mejor. En esa fase estamos ahora, en coger lo antes posible esos conceptos. Cuando un míster te dice si juegas de esta forma o te mueves de esta manera dentro del campo y luego sucede, eso te transmite que el método es positivo.

Se le ve muy comunicativo en los entrenamientos...

Queremos coger la idea pronto porque no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Esto no para y viene lo más importante de la temporada. Esas ayudas que el míster nos da para afrontar los partidos con más seguridad hay que asimilarlas lo antes posible de cara al fin de semana.

¿Le pide algo específico a los delanteros?

Es otra forma de moverte y asociarte con los compañeros. Poco a poco irá línea por línea trabajando.

¿Necesitan una victoria ya para subir la moral?

Estamos en un momento que no habíamos pasado [la anterior crisis fue de tres derrotas seguidas en la primera vuelta] y nos ha llegado al final, con una dinámica de resultados negativa. Hay que dar el paso de lograr una victoria que nos dé tranquilidad y que el trabajo repercuta para bien.

Ante el Oviedo parecía que con 2-0 querían que acabase el partido...

Llevas unos resultados no positivos y hubo cambio de entrenador, el partido se nos puso muy bien muy pronto, pero el equipo transmitió nerviosismo y no saber estar ante partidos largos en Segunda. Hay que tener tranquilidad porque se está trabajando muy bien. Llegaremos preparados al play-off, que es lo más duro.

Juan Villar: "Hay que lograr esas dos victorias que nos den esa tranquilidad lo antes posible para afrontar los play-off con buenas sensaciones"

¿Guarda buen recuerdo de su etapa en el Tenerife?

Vuelvo a un sitio donde no me salieron las cosas como me hubieran gustado en lo futbolístico porque tuve bastantes lesiones, cuando nunca me había lesionado en mi carrera. Me fui con buen sabor porque fui sincero y dije todo lo que pensaba al salir. Tengo a compañeros con buena relación allí. En el tramo final tuve más continuidad y me salieron las cosas bien [9 goles en total], pero no la que me hubiera gustado tener. Veré a mucha gente del club con la que tengo amistad, pero buscando los tres puntos.

Los de Ramis buscan los 50 puntos que abrochan la permanencia.

Los cinco o diez últimos partidos todos los equipos se juegan algo y el Tenerife no es menos. Nos lo pondrá difícil porque en su campo se hace fuerte. Esperemos tener buenas sensaciones.

El Girona viene apretando desde atrás...

Hay que lograr esas dos victorias que nos den esa tranquilidad lo antes posible para afrontar los play-off con buenas sensaciones. Los cuatro que se meten lo ponen difícil y serán partidos muy igualados que se resolverán por detalles. Si estamos nosotros bien se lo podremos poner difícil a los rivales.

¿En qué modo valora acceder a la promoción?

Quizá haya jugado tres temporadas los play-off en quince años de carrera, es muy difícil meterte. Tenemos que llegar con ilusión porque son partidos muy bonitos donde se disfruta y se ve a los buenos jugadores en la tensión.

¿No cree que falta una pizca de ilusión en ese vestuario?

La dinámica es un poco mala, entre decisiones arbitrales y lo poco acertados que hemos estado. Debemos olvidarnos y centrarnos ahora que estamos con el nuevo míster, con nuevas ideas para llegar bien al tramo final de la temporada. Esto es tan igualado que por una decisión no sale el resultado y encadenas cinco partidos sin que te salgan las cosas, entrando en una dinámica de la que es difícil salir por la igualdad.

¿Qué le parece jugar la última jornada en Gijón a las nueve de la noche?

El horario de la última jornada es curioso. Nos pilla fuera de casa y a las nueve de la noche, sin poder volver tras el partido cuando luego tienes que jugar entre semana otro partido [sería el primero del play-off]. Esperemos que puedan echarle un vistazo y mirarlo, a ver qué pasa.

¿Entiende que no haya público en las gradas y en otros espectáculos sí?

No se entiende mucho porque en otros deportes hay gente dentro de los campos. Es una circunstancia extraña y poco a poco hay que darle a la gente respiro para que pueda disfrutar como en otros deportes, no pedimos nada más.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición rojiblanca?

Lo más importante es que jugar unos play-off es muy difícil y los tenemos factibles. Una vez dentro deben ilusionarse porque son partidos totalmente diferentes a la liga y tenemos una plantilla amplia y con calidad. Estoy convencido de que daremos la cara y lograremos el objetivo del club de subir a Primera.