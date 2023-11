Vuelta al trabajo del Almería con Lázaro y Arribas reincorporados

El Almería ha reanudado los entrenamientos tras la jornada de descanso del martes, y lo ha hecho con una sesión realmente intensa que se ha desarrollado en el Power Horse Stadium, el mismo escenario en el que los rojiblancos recibirán el sábado, a las 16,15 horas, a la Real Sociedad en partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El conjunto almeriense no se rinde y lo va a volver a intentar frente a un rival de Champions. Conseguir la primera victoria del campeonato liguero es el único objetivo esté quien esté delante como adversario porque en la plantilla son conscientes de que cuanto más se tarde en sumar de tres, más se complicarán las opciones del Almería en la competición. Pese a no haber ganado en doce jornadas, la salvación está a seis puntos, una diferencia que se puede contrarrestar, y los jugadores y cuadro técnico están dispuestos a que el margen no aumente.

Gaizka Garitano, que ha contado con dos jugadores del filial en el entrenamiento, caso de Aarón y Ballestero, ha trabajado diferentes aspectos del juego y situaciones de partido en busca de encontrar el rendimiento óptimo para hacer frente a un rival de la entidad y potencial de la Real Sociedad. Lázaro Vinicius y Sergio Arribas, que no estuvieron con el grupo en la sesión del lunes por diferentes motivos, se han reincorporado hoy, mientras que Álex Centelles prosigue su recuperación al margen.

El Almería tiene por delante dos jornadas más de trabajo para seguir preparando otra importante cita liguera en el Power Horse Stadium.