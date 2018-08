Zouhair el Janati impone su ley en Balanegra

El Circuito de Carreras Populares que impulsa la Diputación Provincial encara su recta final con una nueva y multitudinaria cita. El municipio de Balanegra fue la última sede en acoger esta prueba que congregó a 250 participantes de las diferentes categorías para disfrutar de esta fiesta del deporte.

La actividad dio comienzo a las 18:30 horas con la salida de las categorías inferiores (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16) concluyendo con los "Peques A" y "Peques B".

Al final de las categorías inferiores se hizo una ceremonia de entrega tras la que dio comienzo la prueba reina con la salida de los adultos, tanto en la categoría masculina como femenina.