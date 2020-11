En la campaña 2018-2019, Álex Chico llegó a un pequeño pueblo valenciano, a más de 600 kilómetros de su Adra natal, para seguir buscándose la vida en un mundo del balompié que este pasado verano le dio una gran alegría. Fue uno de los protagonistas de la hazaña del Atzeneta UE, conocido como el equipo milagro tras conseguir el ascenso a la Segunda División B en su segundo año en categoría nacional (Tercera División) y poner en el mapa del fútbol español a un municipio de poco más de 1.100 habitantes según los datos de su censo.

Dicho salto de categoría se confirmó en la final del play off que el cuadro dirigido por el exjugador profesional David Albelda jugó frente al Alcoyano, ante el que los naranjas se impusieron por 0-1 precisamente con gol del ariete abderitano de 30 años de edad, que se ha ganado el respeto y el cariño de la entidad, de la afición y de todo un pueblo, destacando que es uno de los capitanes del equipo y un icono para un club que ha puesto su imagen en el lateral del nuevo autobús de primer equipo.

ÁLEX CHICO, PASÓ POR LA CANTERA DE LA UD ALMERÍA Y POSTERIORMENTE VISTIÓ COMO SENIOR LAS ELÁSTICA DE AD ADRA, CIUDAD DE VÍCAR, MOTRIL, MANZANARES, BERJA, ESPAÑOL DEL ALQUIÁN, REAL ÁVILA, IZARRA, ONTINYENT, CD EL EJIDO 2012 Y SOCUÉLLAMOS ANTE DE RECALAR EN LA 2018-2019 EN EL ATZENETA UE

"El tema del autobús es algo anecdótico, soy uno de los capitanes y quizás eso haya tenido mucho que ver, pero lo considero una muestra más de cariño, el que me han mostrado desde el primer día que llegué. Siempre había sido un futbolista de estar un año en un sitio, otro año en otro, pero por una serie de circunstancias nunca he llegado a tener una continuidad como aquí, que llevo ya tres temporadas. Pese a estar lejos estoy como en casa, el trato es maravilloso", asegura el delantero almeriense.

Chico destaca que el detalle del autocar, en el que salen varios jugadores y el técnico, "es un paso más para la profesionalización del club" y espera su relación con esta entidad siga sobre ruedas, nunca mejor dicho. Entre risas, este futbolista exiliado de su provincia, con muchos hogares a sus espaldas en una trayectoria de varios lustros, afirma que "ya que me han puesto, que no me tiren, porque tendrían que cambiar la pegatina".