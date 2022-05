Aitana Portero, campeona de Andalucía sub 16 de ajedrez

Talento, disciplina, esfuerzo y liderazgo. Estos son algunos de los valores de los más de 300 jugadores que han participado en el Campeonato de Andalucía de Ajedrez sub8 hasta sub 16, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo-Retamar, desde el 29 de abril y hasta este 2 de mayo. Más de 300 ajedrecistas procedentes de todas las provincias andaluzas, de las que un 25% son de Almería. La almeriense Aitana Portero Bravo ha ganado en la categoría femenina sub 16.

El concejal de Deportes de Almería, Juanjo Segura, visitó la competición y entregó los premios, acompañado por el presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Javier Rubio Doblas, el delegado provincial, Miguel Álvarez, y el director del torneo, Daniel Escobar.

“Junto a los jugadores, han acudido sus familiares, se han alojado en los hoteles de El Toyo, comido en nuestros restaurantes y bares, y comprado en las tiendas de la ciudad”, refleja Segura, quien cree que “el deporte beneficia al sector turístico”

La competición la disputan jugadores desde sub8 a sub16, y los ganadores han sido, en categoría masculina y femenina, los siguientes: sub8, Pablo Guirado Lara (Málaga) y Alba Perea Fruet (Málaga). Sub 10, Javier Merino Ferrer (Córdoba) y Paula Álvarez Castro (Málaga). Sub 12, Julen Ibáñez Macías (Granada) y Laura Herrero Pena (Córdoba). Sub 14, Juan Alberto Gómez Aguirre (Málaga) y Catalina Colloridi (Málaga). Y sub 16, Daniel Díaz Mino (Cádiz) y Aitana Portero Bravo (Almería).

Mucha cantera ajedrecista en Almería

El concejal de Deportes incide en que “el ajedrez es un deporte con una importante cantera en Almería, hay una gran afición, y clubes y delegación trabajan, junto al PMD, muy bien para promocionar esta disciplina”. Además, destaca la importancia de la celebración de esta competición andaluza para el turismo deportivo. “Junto a los jugadores, han acudido sus familiares, se han alojado en los hoteles de El Toyo, comido en nuestros restaurantes y bares, y comprado en las tiendas de la ciudad”, refleja Segura porque, sin duda, “el deporte beneficia al sector turístico”.

El presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Javier Rubio Doblas, ha trasladado su agradecimiento al PMD, al Ayuntamiento de Almería y a la delegación provincial de la disciplina, ya que este torneo “es la gran fiesta del ajedrez andaluz, un campeonato que reúne más de 300 jugadores y Almería es un entorno clave por sus infraestructuras. La organización ha sido muy buena”.

Para la formación de la cantera, el delegado provincial Miguel Álvarez, hace hincapié en la importancia de la competición que organiza el PMD: los Juegos Deportivos Municipales. “Para medir cómo están los niños y niñas del ajedrez que asistirán a futuras competiciones provinciales, autonómicas o nacionales, empezamos con los Juegos Deportivos Municipales, ahí se ve el nivel y su progreso, si no estuviera esta competición del deporte base, tendríamos un problema porque aquí, se forman los grandes ajedrecistas”.

Ha sido todo un éxito de una competición donde los niños y jóvenes andaluces han mostrado su talento, el ajedrez se ha promocionado y ha beneficiado a la ciudad desde el plano deportivo y turístico.