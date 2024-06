Alberto Lasarte: "El que pase va a tener muchas papeletas de ascender"

No será un partido cualquier el que tendrán que afrontar el Almería B este sábado en La Victoria para enfrentarse al Real Jaén en el encuentro de vuelta del play off. En juego estará mantenerse vivos en la lucha por subir a Segunda RFEF. Consciente de la enorme importancia de la cita y del rival que tendrán en frente, Alberto Lasarte considera que "el que pase va a tener muchas papeletas de ascender". Asimismo, el técnico jienense del conjunto rojiblanco no dudó en asegurar que "el que más ganas tiene de ascender es Alberto Lasarte".

Todos disponibles: "El equipo está bien, tenemos tener a todos los efectivos disponibles. Sabíamos que teníamos que ganar uno de los dos partidos de la eliminatoria. Somos optimistas, no nos tiene que poder esa ansiedad de pensar que el empate no nos vale".

Encuentro: "Creo que es importante la puesta en escena que tengamos, sabiendo que el paso de los minutos puede generar nerviosismo en el otro día. El otro día generamos mucho más de lo que tuvimos".

Ambiente: "Son dos cosas importantes, que los jugadores se acostumbren a jugar con 10000 personas, ya íbamos por el tercer autobús y para ser un filial es un desplazamiento sorprendente, ojalá le podamos dedicar la victoria".

Cambio de horario: "No nos cambia mucho la película, es un tema al que se le ha dado mucha más polémica de la que tiene".

Alberto Lasarte espera un partidazo

Rival: "Un Jaén que domina las situaciones, los tiempos del partido, queremos sacarles de su zona de confort, queremos que les cambie esa dinámica de manejar el empate y vamos a tener muchas opciones de dinamitar eso".

"Los chavales van a intentar asaltar La Victoria con el campo lleno, creo que se lo merecen"

Expectativas: "Van a disfrutar de un partidazo, los chavales se están doctorando, van a intentar asaltar La Victoria con el campo lleno, creo que se lo merecen y que entre todos empujemos para tener esa tercera ronda".

Ida: "Creo que en el partido de ida nos empataron en el último minuto, es algo intrínseco con ese equipo. Eso son detalles que marcan la eliminatoria, a los filiales nos cuesta más rehacerse, tenemos que intentar cambiar esa dinámica en Jaén".

Regreso a Jaén: "Es bonito, es mi casa, donde tengo mi familia y una décima parte de la ciudad va a estar dentro del estadio. El que más ganas tiene de ascender es Alberto Lasarte, queremos ponerle la guinda al pastel. El que pase esta eliminatoria va a tener muchas papeletas de ascender".