El Almería B comienza su batalla por conseguir un billete para Segunda RFEF

Llegó la hora de la verdad, el momento en el que está prohibido fallar. No es para menos, en juego está un billete a Segunda RFEF, cuarto escalón del fútbol español. Concluido ya el campeonato en Tercera RFEF, este fin de semana se inicia el play off de ascenso. Y lo hace con la presencia del Almería B, que comienza este domingo una intensa batalla por lograr dar el salto a una categoría superior. Los rojiblancos recibirán a las 12:00 horas al Atlético Malagueño en el Power Horse Stadium en el encuentro de ida de la primera eliminatoria.

Después de concluir el curso regular en el grupo IX en tercera posición los blanquiazules y en el cuarto puesto los almerienses, los dos filiales, que los acabaron con 67 puntos, vuelven a verse las caras casi cuatro meses después de su último enfrentamiento. Aunque ahora en una tesitura bien diferente a la de aquel entonces en el mes de enero cuando dieron comienzo a la segunda vuelta liguera. Tan solo uno de ellos podrá proseguir con su lucha por el ascenso dentro de poco más de una semana cuando ya hayan disputado en tierras malagueñas el segundo choque de esta eliminatoria.

Ese equipo quiere ser el conjunto dirigido por Alberto Lasarte, si bien los boquerones afrontan la cita con idéntico objetivo. Además, serán los malacitanos quienes cuenten con el factor casa en el choque de vuelta y el premio superar la eliminatoria en caso de empate al término de una hipotética prórroga. Pero todavía queda lo suyo para ello y los rojiblancos, que ganaron por la mínima al Torre del Mar en la última jornada, pretenden ser los primeros en golpear en este doble duelo de filiales.

Aunque sin sancionados, Alberto Lasarte cuenta con varias dudas para el comienzo de este play off de ascenso a Segunda RFEF. El técnico jienense podría no tener a su disposición al meta Bruno Iribarne, quien ya se perdió el encuentro de la última fecha liguera por lesión, ni al lateral diestro Peñalver, quien se tuvo que retirar del terreno de juego ante el Torre del Mar tras un fuerte golpe en la cabeza y tener que recibir puntos. Mientras, sí podrá contar con el central Paco Sanz, quien fue convocado esta misma semana para el encuentro del primer equipo frente al FC Barcelona del pasado jueves, después de que Pepe Mel confirmase en rueda de prensa que no formará parte de la expedición en la visita al Mallorca.

Sin embargo, el que no estará es Marcos Peña, quien está siendo uno más con el primer equipo desde la llegada de Pepe Mel. Si bien el técnico del primer equipo no facilitará la convocatoria hasta este domingo y no ha querido despejar la incógnita durante su comparecencia, todo apunta a que sí será uno de los nombres que aparezca en la lista. El centrocampista almeriense, quien ha sido titular en los últimos tres partidos de los rojiblancos, se ejercitó este sábado a las órdenes del madrileño y con la baja de última hora de Lopy, confirmada por el propio entrenador, se antoja complicado que el canterano no viaje con el primer equipo este domingo.

Por su parte, los malagueños recuperan a Rafa Rodríguez después de que cumpliera sus dos partidos de sanción tras su expulsión frente al Mancha Real en una de las últimas jornadas del campeonato en el grupo IX de Tercera RFEF. Asimismo, el conjunto boquerón despidió el curso regular con un empate sin goles como local frente al Huétor Tájar, uno de los equipos que a la espera de un posible ascenso de un equipo del grupo IX por la vía del play off acabaría descendiendo por arrastre.

Los unionistas reciben a los blanquiazules con la intención de sacarse una de las espinitas que han tenido durante esta temporada, tal como reconoció en rueda de prensa su técnico. Tan solo hay cuatro equipos a los que los almerienses no han conseguido vencer en ninguno de sus dos enfrentamientos durante este curso, y uno de ellos es el Atlético Malagueño.

Ni en la ida, cuando ambos abrían el campeonato, ni en la vuelta, en la que el conjunto entrenado por Funes logró asaltar el Anexo, los rojiblancos fueron capaces de superar a los blanquiazules. Algo que a los de Lasarte solo les ha ocurrido con los dos otros equipos que le han superado en la tabla como son el Juventud de Torremolinos y el Real Jaén, así como con el Mancha Real, con el que igualaron sus dos partidos.

Precisamente fue frente a los jienenses la única ocasión en la que el Almería B ha jugado en el Power Horse Stadium durante la presente temporada, cerrando con aquel choque el 2023. Si aquel 23 de diciembre del pasado año los rojiblancos tan solo pudieron sumar un punto en un duelo que acabó sin goles, este domingo pretenden conseguir su primera victoria en dicho feudo y más aún con lo mucho que hay en juego.

De esta manera, esta será la segunda vez en la que el filial juegue en el Power Horse Stadium en el presente curso. Si en aquella ocasión se habilitó la grada de tribuna, este domingo será la de preferencia la que se abra, siendo la entrada gratuita para abonados y no abonados hasta completar su aforo, el cual informó el club a través de su página web que será de unos 6500 espectadores aproximadamente. Asimismo, durante la disputa del encuentro aquella zona es en la que está previsto que haya sombra.