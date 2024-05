Alberto Lasarte: "Mi equipo creo que llega en el mejor momento de la temporada"

Entrado ya en el último tramo de la competición en Tercera RFEF después de que concluyera ya el campeonato regular, el Almería B encara ya el play off. Y el filial rojiblanco lo hará enfrentándose en esta primera eliminatoria al Atlético Malagueño, considerando que su equipo "llega en el mejor momento de la temporada". En esta línea espera una eliminatoria entre dos equipos que "van a dar un grandísimo espectáculo estas dos semanas".

Con las dudas de Bruno Iribarne, que no pudo estar en la última fecha del campeonato, y de Peñalver, que tuvo que retirarse por un golpe en la cabeza y recibir puntos, señaló que "en tema de lesiones tratamos de ser lo más optimista posible". Tampoco sabe todavía si podrá contar con Marcos Peña y Paco Sanz, quienes en las últimas semanas están con el primer equipo. "Valoraremos las posibles opciones de cara a que los jugadores puedan estar en el partido del domingo", afirmó al respecto.

Eliminatoria: "Se prevé una eliminatoria larga que se pueda decidir en el partido de vuelta, pero nosotros queremos ser ya protagonistas desde el primer partido, jugar en casa, tenemos una espina clavada con este equipo, es de los equipos a los que no hemos podido ganar en la liga regular y por eso es especialmente motivante el poder redimirnos en ese sentido".

Prórroga vuelta: "Sinceramente el hecho de que el empate no nos valga creo que no nos tiene que meter presión ahora. El empate no te vale después de la prórroga con el partido de vuelta con lo cual ahora tiene que ser una eliminatoria normal en la que tiene que ganar uno de los dos equipos y si a la finalización de la prórroga hubiera empate es cuando sí perderíamos por el factor clasificación. Pero en ese sentido les he dicho a los jugadores que en ese sentido no piensen en eso. Se prevé un partido bonito, un partido entre dos equipos que hacen buenas propuestas, dos equipos jóvenes, frescos y que sin lugar a dudas nos van a dar un grandísimo espectáculo en estas dos semanas".

Equipo: "Mi equipo creo que llega en el mejor momento de la temporada. El primer día que jugamos con ellos era el primer partido, teníamos todavía dudas, tenías un gran número de jugadores del filial que entraron por primera vez que debutaron en Málaga en el fútbol sénior y ahora creo yo que llegamos en un gran momento. Ahora quizás un dato interesante es que de los últimos diez partidos hemos empatado con el Mancha Real, perdimos con el Jaén y ganamos ocho partidos. La derrota del Jaén creo que fue una derrota inmerecida, creo que el equipo llega en su cénit y por eso somos muy optimista de cara al choque".

Dudas: "En el tema de lesiones tratamos de ser lo más optimista posible. En el caso de Bruno todavía tiene un gran moratón y estamos cuidándolo lo máximo posible y tomaremos la decisión a última hora. En el caso de Peñalver algo parecido, son puntos, está entrenando sin hacer salto, sin hacer choque y tendremos que probarlo mañana a ver si está preparado para esos choques, si esa herida todavía es peligroso que juegue o no, pero lo valoraremos con los servicios médicos, pero a día de hoy sin echar balones fuera, ciertamente están en el aire esas dos circunstancias".

Jugadores con primer equipo: "El tema del primer equipo jugaron ayer con el Barcelona, esta tarde entrenamiento, a partir de ahí nos juntaremos con el club y valoraremos las posibles opciones de cara a que los jugadores puedan estar en el partido del domingo".

Filial atípico: "Somos un filial atípico porque el club va a abrir nuestro estadio para que juegue el filial, somos un filial atípico porque en 26 jornadas en Primera División hemos metido jugadores en el primer equipo en la convocatoria, somos un filial atípico porque han debutado tres jugadores en Primera División, dos de ellos en edad juvenil, somos un filial atípico porque han pasado doce jugadores del juvenil al filial y somos un filial atípico porque los fichajes que hemos hecho el 50% son de Almería. Quiero ser siempre así de atípico".

Motivación: "Cuando vine aquí hace ocho o diez meses que estuve en la presentación uno de los objetivos era que la gente se enganchara al filial. Creo que lo hemos conseguido con creces, creo que el club, la afición, todos los empleados estamos volcados en este partido, todos vamos a estar aquí el domingo con toda nuestra ilusión y nuestro ánimo y creo la gente se va a sentir partícipe, por eso es una de las razones de abrir el estadio porque creo que va a haber una gran respuesta, creo la afición va a estar con nosotros, lo necesitamos, los chavales lo necesitan y el mensaje tiene que ser que vengan al Power Horse el domingo porque es un equipo made in Almería como estamos poniendo en redes sociales porque el que no ha nacido en Almería está hecho en Almería, son muchos años los que llevamos trabajando con ellos, ahí están los resultados, los estamos viendo jugar con el Barça, los estamos viendo que están dando la cara, que están yendo a las selecciones sub-19, sub-20 y son de aquí, por eso creo que necesita el apoyo y lo van a tener 100%".

Necesidad ascenso: "Al final reduces muchísimo el tránsito de una categoría a otra, pero te firmaría seguir cien años en Tercera y que cada año debuten tres jugadores en Primera División, eso sin lugar a dudas si tuviera que elegir. Como entrenador obviamente montar el mejor equipo posible para ganar y ascender, pero que duda cabe de que no perdamos la perspectiva del objetivo principal. Aún así por supuesto que el filial en sí tiene que estar en Segunda RFEF por los campos, por las condiciones, porque es mucho más atractivo para muchos más jugadores y sobre todo porque la distancia con el primer equipo se reduciría en dos categorías".

Marcos Peña: "Se sale un poco de la observación técnico porque me pongo un poco nervioso cuando lo veo. A veces intento incluso gritarle, cuidado, llevas. Muy orgulloso de que el chaval tenga el temple que está teniendo, que parezca un jugador más del primer equipo, creo que le ha venido como anillo al dedo al equipo, un seis posicional, un seis de equilibrio, un jugador que entiende perfectamente lo que quiere el entrenador de él, está dando la cara. El otro día con Isco lo vimos como siempre tuvo que bailar con la más fea, ayer con Pedri. Siendo de aquí, siendo todavía juvenil, que no se le olvide a la gente que no es todavía ni jugador sénior, está cumpliendo como el que más. Orgullosísimo y pase lo que le pase seguro que el fútbol le tiene preparado un gran futuro a este jugador y además lo merece como persona y como futbolista".

Progresión: "El talento existe, pero se choca con una categoría sénior la cual requiere una adaptación y un progreso que ha tenido su tiempo. El equipo tuvo dudas en al primera vuelta, nunca ha tenido grandes baches o malas clasificaciones, siempre hemos estado rozando, pero yo creo que en la segunda vuelta el equipo ha competido mucho mejor, se han adaptado esos jugadores y creo hemos conseguido un ensamblaje muy bueno de los jugadores que estaban el año pasado, los que se han incorporado nuevos y los que vienen del juvenil, formando un grupo estupendo y estoy muy orgulloso y puedo estar tranquilo de que lo van a dar todo y nos van a dar grandes alegrías pase lo que pase en el play off".

Futbolista en dinámica de primer equipo: "Se terminó ayer muy tarde y se entrena esta tarde. Hay que sentarnos a ver en qué estado físico están los jugadores y valorar también. Hemos tenido en ese sentido mala suerte por tener el primer equipo dos partidos en tres días y nosotros por medio en el play off. Al final hay que mirar por el jugador y si están para jugar y si lo cree el club jugarán y si no descansarán o irán con el primer equipo. No hay ningún problema, con lo que sea vamos a competir muy bien seguro".

Siguiente eliminatoria: "Son dos jugadores que han tenido dinámica del filial y eso creo que sí lo podemos adelantar y está hablado con el club que en caso de que finalice el primer equipo son dos jugadores que van a estar en dinámica nuestra al 100%. Pero hay que ser cautelosos que al tener esta semana de tres partidos, Paco no jugó, pero con las posibles bajas de los centrales hay que hilar fino y al final decidir el club qué es lo mejor para ellos, si ir con el primer equipo o estar con nosotros".

Europeo sub-19: "Bendito problema que Marcos pueda ir a un Europeo sub-19, ojalá tengamos ese problema. Se habla con la Federación, cuando me llamaron para el tema de Marcos ellos son optimistas y le ven con opciones de ir al Europeo a pesar de que lleva dos años en la prelista y solo ha ido a esta convocatoria a unos entrenamientos. Pero su irrupción en Primer División le abre las puertas a que pueda estar en el Europeo, es un problema que arreglaremos con total naturalidad, hablaremos con la Federación. Ojalá tengamos ese problema porque significa que Marcos va al Europeo y que el filial sigue en la competición".