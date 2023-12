El Almería B consigue asaltar el play off frente al Mancha Real (0-0)

Pudo saber a poco el punto sumado por el Almería B este sábado, al que se le resistió la victoria y el gol ante el Mancha Real en el Power Horse Stadium. Pero el empate del conjunto dirigido por Alberto Lasarte permite a los rojiblancos asaltar los puestos de play off para despedir el año después de que el Huétor Vega, con el que ahora igualan a puntos, cayera en su visita al Rincón. Además, con este resultado encadenan ya once fechas sin conocer la derrota.

No era un día cualquiera para los rojiblancos, que por primera vez en la presente temporada actuaban en el Power Horse Stadium en lugar de en el Anexo. Y lo hacían en una jornada propicia para regresar a los puestos de play off, esos que no pisan desde la décima jornada del campeonato. A tan solo un punto de la quinta plaza, el conjunto indálico buscaba despedir el año con una alegría y continuar con su dinámica positiva. Por su parte los jienenses querían los tres puntos para seguir descolgándose de la zona baja de la tabla.

Para este encuentro Alberto Lasarte podía contar por fin con una de sus principales figuras como es la del delantero hispanomarroquí Rachad Fettal, quien durante el último mes no ha estado a su disposición al encontrarse con el primer equipo. También iba a poder disponer de Marciano por primer vez en la presente temporada.

Fueron los rojiblancos quienes protagonizaron los primeros acercamientos del encuentro como un centro de Marciano rematado por Rachad de mala manera. Justo en la siguiente jugada Aarón Romero acabó forzando el saque de esquina con un centro puesto dentro del área que despejó un defensa. Los almerienses estaban creando peligro sobre la portería defendida por Marco, pero sin llegar a probarle. Llegado el cuarto de hora Rachad tuvo el primero en sus botas, pero el delantero hispanomarroquí la picó demasiado y el balón se marchó por encima de la portería.

Rachad tuvo el primero de penalti

No obstante, los jienenses también iban a acabar probando fortuna. De esta manera la tuvo Fran Moreno en el minuto 18. Pero apenas un minuto más tarde los locales iban a disfrutar de un penalti cometido por Manu Fernández, quien vio la cartulina amarilla, sobre Marciano. El momento era propicio para hacer el primero, pero el guardameta le adivinó las intenciones a Rachad, quien la mandó raso a la derecha del portero. Se estaba resistiendo el gol en el Power Horse Stadium.

Superada la media hora la tuvo Aarón Romero en el punto de penalti, pero la jugada se encontraba invalidada por fuera de juego previo. Mientras, los verdes gozaron de una falta cerca del borde del área que botó Fran Moreno, pero la acabó sacando la zaga rojiblanca. Los visitantes estaban comenzando a generar más peligro, teniéndola también Juanma desde la frontal después de que le cayera un despeje en un saque de esquina.

Los jienenses lo estaban intentando una y otra vez, pero el gol también se les resistía a ellos. Así, en el 36 la tuvo Juanca con un disparo desde la frontal, pero lo dirigió demasiado alto. Por su parte, a cinco minutos para el final del primer tiempo un pase de Manu Fernández desde el carril zurdo se acabó paseando por el área. Tan solo un minuto más tarde los mancharrealeños iban a disponer de una falta muy peligrosa en la corona del área, pero el lanzamiento de Fran Moreno se estrelló contra la barrera.

Apenas hubo un par de ocasiones más, una para cada equipo, antes de pasar por vestuarios. La de los visitantes la protagonizó Rafa Vega con un disparo cruzado que acabó perdiéndose por línea de fondo. Más clara sería la de Marciano, quien con un disparo dentro del área obligó a intervenir al guardameta. De esta manera se llegó al final del primer tiempo sin que se moviera el luminoso en el Power Horse Stadium en el último encuentro del año.

Comenzaron los rojiblancos el segundo tiempo de manera similar al primero, gozando de las primeras ocasiones tras la reanudación. Pero no estaban los almerienses de cara a puerta. Loren lo intentó con un remate de cabeza a centro de Rachad, pero apenas la peinó. Mientras, otro centro de Álex Mendes lo detuvo el guardameta. Antes de llegar a la hora de juego Marciano tuvo el primero en un pase atrás de Álex Mendes que le dejaba sin oposición, pero el disparo del africano lo detuvo el meta.

Minutos más tarde fue Rachad quien tuvo una ocasión clamorosa, pero su remate de cabeza se marchó por encima del marco visitante por muy poco. Aunque también los visitantes obligaron a intervenir a Bruno en dos ocasión, la primera en el 67' con un disparo de Pedro Corral que detuvo el almeriense. A falta de un cuarto de hora el verde Malano tuvo el primero, pero su disparo se estrelló en la madera. No obstante, los rojiblancos también continuaron generando peligro, teniéndola Álex Mendes en una falta botada por Aarón Romero y que el remate del luso se acabó estrellando en el lateral de la red.

En esta recta final estaban llegando algunas de las mejores ocasiones del encuentro, pero el gol se resistía en tierras almerienses. En el minuto 81 la tuvieron los visitantes en las botas de Pedro Corral, pero acabó taponando Aarón Romero. Por su parte, minutos más tarde Bruno tuvo que realizar una nueva parada. Apretaban los jienenses quienes a tres minutos del final también tuvieron una ocasión clara de Malano, cuyo disparo lo mandó al lateral de la red.

Se siguió resistiendo el gol en el tiempo de descuento, momento en el que la tuvo Paco Sanz al rematar de cabeza un saque de esquina, pero una vez más el balón se marchó por encima del larguero. Mientras, Keven también la tuvo en un contraataque, dirigiendo su disparo demasiado alto. Un punto que permite a los rojiblancos continuar con su dinámica positiva y que gracias a la derrota del Huétor Vega en su visita al Rincón despide el año en puestos de play off. Regresarán los almerienses a la competición el 7 de enero frente al Málaga City, mientras que el Mancha Real recibirá al Poli Almería ya el fin de semana del 14 de enero.