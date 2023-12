La dinámica positiva del Almería B, sin el premio del play off

No le está acompañando la suerte últimamente al Almería B, al que su victoria este pasado domingo en la visita al colista Atlético Melilla no le sirvió para regresar a puestos de play off. Los rojiblancos se reencontraron con el triunfo después de encadenar tres empates, pero les fue insuficiente para conseguir el tan ansiado premio. Tan solo un punto sigue separando a los rojiblancos de la quinta plaza, que ocupa el Huétor Vega, después de que esta pasada jornada no fallaran ni los granadinos ni el Real Jaén.

Si bien los almerienses tan solo han dejado de sumar en una ocasión, cuando les tocó recibir al líder Juventud de Torremolinos, esto no les ha valido para estar situados entre los cinco primeros clasificados. Para más inri, los rojiblancos son el único equipo de la Tercera RFEF que habiendo sufrido tan solo una derrota o ninguna que no se encuentra en puesto de play off. De los hasta veintidós conjuntos que presentan semejante dígito, el unionista es el único que no está teniendo fortuna.

Asimismo, a estas alturas de la competición solo hay cuatro equipos que aún permanezcan invictos en la quinta categoría del fútbol español. Son los casos de los canarios Lanzarote y Unión Sur Yaiza, primer y segundo clasificado en el grupo XII; del extremeño Coria, segundo en el grupo XIV; y del castellano-manchego Conquense, segundo en el grupo XVIII. Una situación en la que se encontraría el Juventud de Torremolinos, que milita en el mismo grupo que el Almería B y en el cual va líder, si no hubiera caído en su visita al Torreperogil, sufriendo los malagueños toda una goleada por cuatro a cero en tierras jienenses.

Mientras, los equipos que tan solo han sufrido una derrota son los gallegos Bergantiños, Celta C y Alondras, que copan las tres primeras posiciones en el grupo I; el asturiano Lealtad, tercero en el grupo II; el cántabro Escobedo, líder del grupo III; el vasco Vitoria, primer clasificado del grupo IV; el catalán Olot, segundo en el grupo V; el Ilicitano, líder del grupo VI; el madrileño Móstoles, segundo en el grupo VII; el Real Ávila, líder del grupo VIII; el mencionado Juventud de Torremolinos y el propio Almería B, en el grupo IX; los baleares Ibiza Islas Pitiusas, Mallorca B y Poblense, primero, segundo y cuarto clasificado, respectivamente, en el grupo XI; los canarios Las Palmas Atlético y Tenerife B, tercero y cuarto en el grupo XII; y el murciano Cieza, segundo en el grupo XIII.