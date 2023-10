El Almería B claudica ante el intratable líder Torremolinos

No fue un buen día para la UD Almería el de este domingo. Si a la hora de la comida su primer equipo veía como en la segunda parte el Granada le empataba un tres a cero al descanso, a la tarde también lo hacían su conjunto femenino y su equipo de División de Honor Juvenil. El Almería B tenía la oportunidad de poner la nota positiva de la jornada, pero no pudo ante el intratable líder Juventud de Torremolinos, el cual solo conoce la victoria.

No era un día cualquiera para el conjunto rojiblanco, puesto que su técnico Alberto Lasarte no podía estar en el banquillo tras su agridulce estreno al frente del primer equipo de la UD Almería, del que se ha hecho cargo de manera interina después de la destitución esta misma semana de Vicente Moreno. Asimismo, apenas un par de horas antes el central Paco Sanz había estado en el banquillo del Power Horse Stadium, lo que no impidió que se vistiera de corto con el filial.

Comenzaron mejor los visitantes, quienes desde un primer momento dieron muestras de su condición de líder. De esta manera, los malagueños disfrutaron de las primeras ocasiones del encuentro disputado en el Anexo. Pero poco a pocos los almerienses fueron teniendo más el balón en sus pies. De En el minuto nueve Hugo Neves gozó de un claro mano a mano con el portero, pero el luso pecó y la puso en las manos del portero. Acto seguido a punto estuvieron de anotar el primero los malagueños en un error de la defensa rojiblanca, pero el disparo del futbolista visitante acabó tocando en el propio cuerpo del jugador local que había errado.

El Torremolinos estaba demostrando ocasiones los motivos que le han llevado a encabezar la tabla de este grupo IX de Tercera RFEF. Una de ellas fue en un disparo de larga distancia de Javi Mérida que detuvo Bruno Iribarne en dos tiempos. Superada la media hora la ocasión la protagonizó Aarón Romero con un lanzamiento de falta que se estrelló ante la barrera. Pero pocos minutos después Iker Burgos, cuyo padre llegó a jugar en el extinto Poli Ejido, se plantó solo ante Bruno y no perdonó para adelantar al Juventud de Torremolinos.

El propio delantero visitante más tarde con un disparo lateral obligó a intervenir al meta Bruno. De seguido la volvieron a tener los visitantes, pero su disparo se marchó fuera. Respondieron los de Lasarte, que presenció desde la grada del Anexo, con un disparo de Aarón Romero dentro del área después de irse de un par de rivales que mandó por encima de la portería defendida por Javi Cuenca. Así, se llegó al descanso con ventaja por la mínima para los visitantes.

En la segunda parte el filial almeriense estaba obligado a remontar si quería dejar los tres puntos en casa. Prácticamente nada más salir de vestuarios la tuvieron los rojiblancos, pero la sacó el meta malagueño. Sin embargo, la reacción local no se hizo esperar. En el 48 Rachad remató de cabeza un saque de esquina botado por Aarón Romero par igualar el encuentro, no sin suspense después de que el esférico tocara con el lateral de la madera. Pero poco tiempo les duró la alegría a los almerienses, puesto que Javi Mérida adelantó nuevamente a los malagueños al rematar un centro peinado por un compañero.

Estaba más cerca el tercero, evitando Bruno Iribarne en más de una ocasión que los visitantes ampliasen distancias. A la hora de juego el Almería B realizó un doble cambio en vista de que necesitaba mayor mordiente para voltear el marcador, así entraron al terreno de juego Loren y Ballestero. Pero superada la hora de juego llegaba un nuevo mazazo cuando Mario hizo el tercero en una contra en la que los rojiblancos protestaban falta en un choque entre Paco Sanz y Peñalver al considerar que un rival había empujado al central madrileño.

No estaba siendo la tarde del Almería B, que notaba la superioridad en la tabla. De esta manera, a falta de un cuarto de hora Iker Burgos hizo el cuarto para sentenciar el partido. Los rojiblancos intentaron recortar distancias, pero no hubo manera. Dura derrota ante el Juventud de Torremolinos que sigue su estela intratable para seguir dando pasos hacia la Segunda RFEF, si bien todavía resta mucha temporada.