El Almería B quiere dar continuidad a la línea positiva en su semana más extraña

No está siendo una semana al uso para el Almería B, que se está viendo afectado por la situación que vive el primer equipo tras la destitución de Vicente Moreno. De esta manera, en estos últimos días no ha podido contar con su técnico Alberto Lasarte, quien no se podrá sentar este domingo (18:00 horas) en el banquillo del Anexo al haber cogido las riendas del plantel del equipo de Primera División de forma interina. Los rojiblancos reciben al líder Juventud de Torremolinos, recién descendido y único conjunto que suma sus tres partidos por victoria en este grupo IX de Tercera RFEF.

A pesar de todo ello, los rojiblancos, cuyo gran objetivo y casi obligación es lograr el ascenso a final de temporada, quieren dar continuidad a la dinámica positiva que le ha llevado a no conocer la derrota en estas tres primeras jornadas. El conjunto indálico suma cinco puntos en la tabla después de haber empatado dos encuentros, ambos a domicilio, y una victoria, en casa en el derbi ante el Poli Almería. Unos resultados que les han llevado a acercarse a los puestos de play off, que marca el Real Jaén con siete unidades.

Por su parte, su rival es uno de los gallitos de la categoría y uno de los principales candidatos a conseguir el ascenso a Segunda RFEF, la cual los malagueños perdieron la pasada temporada. Además, los verdiblancos difícilmente habrían podido empezar mejor el curso, habiendo vencido en estas primeras tres fechas del campeonato, la última de ellas en El Pozuelo en el derbi frente al Torre del Mar.