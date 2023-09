El Almería B supera al Poli Almería en un sufrido derbi (2-1)

No hubo que esperar demasiado para asistir al primer derbi almeriense, teniendo la segunda fecha ddel campeonato. En el Anexo se veían las caras el Almería B, de Alberto Lasarte, y el Poli Almería, de Carlos Hinojo con el objetivo de llevarse su primer triunfo del curso ante su rival vecino. Un encuentro que acabaron llevándose los locales después de que Luis Lara pusiera el primero al comienzo del partido, en el segundo tiempo Moussa empatara la contienda y Aarón Romero superada la hora de juego hiciera el definitivo dos a uno.

Los locales partían con un once prácticamente idéntico al que empató en su visita al Atlético Malagueño en el debut liguero. El hispanomarroquí Rachad, quien entró en lugar de Loren, fue la única novedad en las filas de los de Alberto Lasarte. Por su parte, los visitantes presentaban más movimientos en su alineación inicial con respecto al duelo de la primera jornada ante el Torre del Mar en el que consiguió sumar un punto. Carlos Hinojo introdujo a Othman, Carralero y Edu Pla, quien se enfrentaba a quienes hace unas semanas eran sus compañeros, en detrimento de Joselu, Álex Medina y Campanas.

La primera ocasión no se hizo de rogar. Apenas se había cumplido el primer minuto de cuando cuando los de Lasarte tuvieron la primera con un disparo de Aarón Romero dentro del área que se estrelló en el lateral de la madera. Una ocasión en la que los visitantes se toparon con el inconveniente de la lesión de Josema, quien tuvo que dejar su lugar a Joselu.

Luis Lara a centro de Rachad adelanta al conjunto local en el minuto siete

Los que hoy vestían de rojiblanco estaba siendo superiores a su rival. Así, los locales no tardaron en adelantarse en el marcador cuando no se habían cumplido siquiera los diez primeros minutos del derbi. Luis Lara subió el primero al luminoso cuando puso la cabeza para rematar un centro sin excesivo ángulo de Rachad.

El encuentro estaba siguiendo un guion prácticamente idéntico al que ambos disputaron en pretemporada en el Francisco Pomedio de Huércal de Almería. Si aquel día los de Alberto Lasarte hicieron el primero en apenas seis minutos, en esta ocasión tan solo tardaron sesenta segundo más en anotar el primero. No obstante, el marcador no se movería tan rápido de nuevo como en agosto.

Al Poli Almería le estaba costando generar ocasiones. Antes de llegar al primer cuarto de la contienda gozaron de un centro de Félix, pero Bruno Iribarne atajó sin complicaciones. Serían los almerienses quienes más tarde la tuvieron una vez más, esta vez con un disparo de Hugo Neves desde la frontal que sacó de puños Manu. Superada la media hora lo intentaron los de Carlos Hinojo con un tiro de larga distancia que se perdió por línea de fondo. Con la ventaja por la mínima a favor de los de Lasarte el colegiado decretó el final del primer tiempo.

No le estaba gustando al técnico visitante lo que estaba, por lo que no dudó en realizar un movimiento a la vuelta de vestuarios. En el banquillo se quedó Dani Garzón, saltando al terreno de juego Anas, otra de las incorporaciones realizadas este verano. En el minuto 50 Moussa forzó un saque de esquina que acabaría convirtiéndose en el tanto del empata después de que el propio centrocampista rematara de cabeza el córner puesto por Carralero. Estaban ahora bastante mejor los rojiblancos de pantalón azul, que este domingo vistieron de negro.

No obstante, los locales no había dicho su última palabra. En el 62' lo intentó Antonio Jesús Cantón, pero su disparo tocó en un defensor. Aunque la jugada decisiva acabaría llegando apenas cinco minutos más tarde cuando Aarón Romero con un disparo raso cruzado con la zurda volvió a poner por delante a los de Alberto Lasarte. No se vinieron abajo los de Carlos Hinojo, teniéndola a falta de menos de veinte minutos en las botas de Campanas, quien se topó con una buena salida de Bruno Iribarne.

Los que este domingo vestían de rojiblanco también buscaban ampliar distancias. Así, Rachad pudo tenerla en un balón que le pusieron en largo en una jugada en la que partió desde su propio campo, si bien se le fue demasiado el control de manera que el meta Manu pudo anticiparse para atrapar el esférico. Más tarde tuvieron el segundo en la testa de Marcos Peña, quien remató de cabeza un saque de esquina. El encuentro entró en una fase en la que perfectamente el Poli Almería podía empatar el partido como el Almería B hacer el tercero.

Pero el marcador ya no se movería más. Un derbi en el que el Almería B logró un primer sufrido triunfo de la temporada en un encuentro de suma igualdad ante sus vecinos. Mientras, el Poli Almería continúa sin conocer la victoria ante su rival de la capital almeriense. Así, el conjunto dirigido por Carlos Hinojo volverá a buscar la próxima semana ante el Atlético Malagueño vencer por primera vez en su regreso a categoría nacional.