"Tres puntos más" para Alberto Lasarte y Carlos Hinojo

Alberto Lasarte y Carlos Hinojo son de la misma generación, la de 1981, pero nunca se han medido en partido oficial. El domingo (12:00 horas) lo harán en el Anexo. El primero, nacido en Jaén, se incorporó en 2018 al Almería y ahora tiene el reto de ascender al filial después de hacer historia con el juvenil. El segundo, almeriense, cumple su tercera temporada en el Poli Almería después de haber pasado por el club de la Vega de Acá en el ejercicio 06-07, cuando formó parte del Almería C, en el 16-17, con el cadete, y en el 20-21, con el femenino.

- ¿Se juegan más que tres puntos o es un partido más?

Alberto Lasarte: para nosotros es un partido más. Estamos en el proceso de inicio de la temporada, reajustando todavía cosas. Cada partido se prepara de una manera concreta. Es una parte más de la evolución que estamos llevando a cabo. Venimos de un buen resultado. Hay cosas que mejorar y estamos trabajando para ello con el fin de acercarnos a la victoria.

Carlos Hinojo: desde el cuerpo técnico sabemos que son tres puntos más en juego. Intentamos ser pragmáticos e intentar no pensar más allá de lo que supone el partido. En realidad lo vemos así. Otra cosa es el entorno, el escenario o el rival. Sabemos que la afición tiene ganas de que consigamos allí los tres puntos. Es un partido especial para ellos.

- ¿Se prepara el partido diferente a otra semana?

A. L.: quizás puede influir que los jugadores se conozcan y el aspecto emocional, con gente en la grada. Para nosotros es importante que el Anexo tenga colorido. Pero en preparar el partido no, influirá el domingo, no durante la semana.

Carlos Hinojo "Trasladamos a los jugadores la máxima normalidad para evitar posibles situaciones de nervios, ansiedad o responsabilidad"

C. H.: lo preparamos como todas las semanas, con un análisis del rival, viendo la gente que tenemos disponible y las características de nuestros jugadores. Sabemos que es diferente jugar en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles que en el Anexo. No lo preparamos de forma diferente. Sería mandar un mensaje erróneo al futbolista. Tengo claro que el jugador lo vive como un derbi. El cuerpo técnico tenemos que trasladar la máxima normalidad para evitar posibles situaciones de nervios, ansiedad o responsabilidad que puede conllevar un partido como este.

- No se venden entradas a los aficionados visitantes, ¿le hubiese gustado jugar en el campo principal y no en el Anexo?

A. L.: nuestro campo es el Anexo. El Estadio hay que cuidarlo salvo casos excepcionales. Como la instalación es municipal, entrarán prácticamente todas las personas que quieran entrar. Sé que se le han trasladado entradas al Poli Almería, así que todo el que quiera ver el partido podrá verlo.

Alberto Lasarte "Nuestro campo es el Anexo; el Estadio hay que cuidarlo salvo casos excepcionales"

C. H.: me hubiese encantado que nuestra afición acudiese al estadio. Tengo claro que se buscará la vida para ir. Vamos a sentir su aliento tanto si están dentro o fuera. En mi anterior etapa ya tuve el placer de jugar en el Power Horse Stadium. El Anexo es un campo espectacular con el que tenemos nosotros, así que disfrutaremos del partido. Es un premio, me alegro por mis jugadores, ya que van a poder disfrutar de un terreno de juego en buenas condiciones.

- ¿Dónde puede estar la clave?

A. L.: cada uno con sus armas, en imponerse su manera de jugar. Llevamos prácticamente una pretemporada como visitante, en la primera jornada igual, el campo Anexo es todavía algo extraño para nosotros. Necesitamos la adaptación al campo. Vamos a intentar imponer nuestro ritmo y manera de jugar.

C. H.: en que seamos un equipo con desparpajo, ganas de ir a por los tres puntos, ambición y responsabilidad. Es fundamental que no cometamos errores. Por las características de ambos equipos el primero que meta tiene bastante ganado. Somos dos equipos parecidos, nos gusta manejar muy bien el tema de las transiciones.

- ¿Cómo de importante es el cambio de tipo de hierba para el Poli?

A. L.: que lo conteste el Poli, mejor.

C. H.: es muy importante, supone un proceso de adaptación. Ellos están acostumbrados en entrenar y jugar en hierba natural. Para nosotros no es una excusa, sino un aliciente. Vamos a poder disfrutar de une excelente terreno de juego, ya que entrenamos y competimos en casa en un césped artificial que está en penosas condiciones.

- La media edad local es más baja que la visitante (20'5 por 24'5). ¿Cómo puede influir el dato?

A. L.: somos un filial y al final tenemos una media de edad baja. La de ellos tampoco es tan alta. En general en Tercera hay mucha gente joven. Influir creo que influirá poco. Hemos buscado unos jugadores con cierta veteranía, pero el otro día tuvimos nueve debuts en Tercera. Esa juventud y bisoñez tendrá que seguir su proceso.

C. H.: no es un aspecto que pueda influir en el partido en gran medida. Ellos tienen un equipo más joven, pero han vivido situaciones competitivas relevantes, que les hace tener cierta experiencia. Nosotros tenemos también un equipo con jugadores jóvenes. Es importante la juventud y experiencia en determinados momentos. La juventud es fundamental para tener esa energía en determinados momentos del partido que exijan piernas en un campo de hierba natural y con esas dimensiones. Intentaremos que con la experiencia de nuestros jugadores podamos llevarnos los tres puntos, poniéndola en práctica cuando sea necesario.