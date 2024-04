El Almería pide perdón a su afición y promete trabajo para volver a Primera

La UD Almería ha emitido un comunicado en el que lamenta públicamente el no haber podido conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports y al mismo tiempo pide perdón a sus abonados, aficionados y simpatizantes, en general, por perder un lugar de privilegio en la máxima categoría del fútbol español. Una vez consumado el descenso a Segunda División es el momento de asumir con toda responsabilidad el fracaso que ha supuesto la temporada, pero también es el punto de partida para iniciar un nuevo proyecto con el único objetivo de volver a luchar por recuperar nuestro sitio en la élite, y lo vamos a hacer aprendiendo de los errores y teniendo la máxima ilusión por continuar siendo una entidad ambiciosa en todos los aspectos.

Este revés, esta decepción, esta frustración que ahora todos tenemos, no nos va a hundir; todo lo contrario, nos va a servir para trabajar con mayor fuerza aún con el firme y único propósito de resarcir a nuestra masa social de todo lo que ha sufrido a lo largo de la campaña 2023-2024. Nuestros aficionados han dado una lección de apoyo incondicional, respeto, deportividad y amor a los colores rojiblancos de nuestra UD Almería.

Está claro que hemos fallado, y lo asumimos, reconociendo que la temporada ha sido de lo más negativa, nefasta. No hay que esconderse, ni mucho menos, ni poner excusas, pero haciendo una profunda reflexión pensamos que nuestra plantilla, no es, para nada, la peor de la categoría… ni siquiera de la peores. Se confeccionó para otros objetivos. Entrenadores y jugadores rivales no han entendido cómo el Almería podía estar último en la clasificación. Nosotros tampoco. Los hemos intentado todo, aunque sin éxito; está claro. Creemos que todo lo que a un club se le puede volver en contra durante varios años, a nosotros se nos ha juntado en sólo uno, sin que por ello queramos eludir responsabilidades.

Desde que llegamos a la UD Almería en agosto de 2019 nos planteamos numerosos y ambiciosos objetivos a medio y largo plazo. La mayoría de ellos están en marcha, son una realidad; otros están a punto de surgir. En este ejercicio que está a punto de terminar, hemos tropezado gravemente, pero nos vamos a levantar; de hecho, ya lo estamos haciendo. Nadie se va a bajar de este barco de la UD Almería al que ponemos rumbo hacia la Primera División. La travesía va a ser complicada, hemos pasado por eso y lo sabemos, pero todos juntos hemos vivido grandes momentos en estos años, que queremos repetir contigo.