Almería crece de 25.678 a 69.572 jubilados en 30 años y la pensión media de 346 a 1.180 euros

La pirámide poblacional sigue agudizando su inversión en Almería, una dinámica común al resto de provincias que responde al crecimiento de la población de más de 65 años por el aumento de la esperanza de vida y al retroceso de la natalidad, y esta tendencia demográfica de los países desarrollados tiene una consecuencia directa en la nómina mensual de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, de las que casi tres cuartas partes (en torno al 73%) se corresponden a la de jubilación. No ha dejado de incrementarse la cifra de pensionistas, que fueron pilares de sustento de la economía familiar en periodos tan convulsos como la crisis económica y la pandemia del coronavirus, y también se ha producido una revalorización de los importes para que no pierdan poder adquisitivo ante el aumento del IPC de un 27% con respecto a marzo de 2019 (del 21,5% en relación a marzo de 2021). El pago ordinario de este mes en España alcanza un importe de 12.700 millones de euros, lo que equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto de abril. Son 9,2 millones de pensionistas, de los que 4,6 son hombres y otros 4,5 mujeres.

El incremento de la pensión media a comienzos de año en España fue del 5%, situándose en 1.252 euros al mes, mientras que la de jubilación alcanza los 1.439 euros. En Almería la cuantía del conjunto de las pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) ha experimentado uno de los mayores crecimientos recientes de nuestro país, de un 5,60%, pero aún así las prestaciones que reciben los almerienses siguen muy por debajo, 228 euros menos que la media nacional, los terceros peor pagados por detrás de los pensionistas de Ourense y Pontevedra. Los pensionistas almerienses reciben una media de 1.024 euros, siendo la prestación más alta la de jubilación que se sitúa en 1.180 euros, 259 menos que el resto de españoles. Almería está a la cola de Andalucía que a su vez recibe 132 euros menos que la media estatal porque así lo ha propiciado su modelo productivo.

El conjunto de pensionistas almerienses reciben el importe medio más bajo del país tan sólo por detrás sólo de los de Ourense y Pontevedra

El economista David Uclés vincula las bajas pensiones al importante número de autónomos del régimen agrario y a otras ocupaciones de bajos sueldos y cotizaciones relacionados con el sector primario y los servicios. Entiende que esta situación experimentará cambios sustanciales en los próximos 10-15 años conforme se vayan jubilando un notable número de trabajadores de mayor rango salarial que han ido entrando en la industria auxiliar e innovación agroalimentaria, las finanzas y la digitalización empresarial. En los últimos treinta años, el número de jubilados ha crecido un 170% en la provincia pasando de 25.678 en 1994 a los 69.572 actuales pasando por 48.450 en 1999, 49.545 en 2004, 55.084 en 2013, 62.468 en 2019 y 65.025 en 2021. Hace cuatro décadas, en 1984, eran 15.630 en toda la provincia. En proporción al censo de población, en 1994 los jubilados eran el 5% del padrón, en 2013 el 7,8% y hoy representan más del 9%.

El importe medio de las pensiones de jubilación ha aumentado un 99% desde 1994 cuando percibían 345,99 euros con el siguiente desarrollo: 406 euros en 1999, 511,17 en 2004, 792,14 en 2013, 920,66 en 2019, 964,91 en 2021 y 1.180 en 2024. En cuanto a la evolución de la cifra de todas las tipologías en su conjunto en la provincia, Almería ha pasado de tener 69.899 pensionistas en 1994 a 114.563 en 2024. A pesar del crecimiento del número de jubilados, la proporción de los pensionistas en todas sus clases en relación al peso poblacional no ha experimentado ningún cambio y hace treinta años y hoy representan el 15% del censo provincial. El importe medio de las diferentes clases de pensiones, que este año se incrementó en torno a 37 euros para los almerienses, ha ido creciendo sustancialmente desde los 264,31 euros de 1994 a los 1.024 que reciben hoy, una cifra que sigue 19 puntos por debajo de la media estatal. En 1999 eran 362,37 euros, 460 en 2004, 607,86 en 2009, 696,20 en 2013, 726,33 en 2016, 802,73 en 2019 y 838,72 en 202.

Hace treinta años, los jubilados representaban el 5,3% del censo provincial en Almería y hoy ya se sitúan por encima del 9,2%

Más del 30% de los pensionistas almerienses reciben complementos a mínimos, un total de 35.016 personas a 1 de abril de este año. Según los datos del informe del último mes del Instituto Nacional de la Seguridad Social perteneciente al Ministerio de Empleo, los de jubilación del Régimen General perciben 1.310 euros, mientras que los jubilados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tienen el importe más bajo (873,85 euros). Los procedentes de la Minería y Carbón, apenas 17 en la provincia, son los que tienen una mayor media con 2.694,02 euros y los jubilados del Régimen Especial de Trabajadores del Mar se quedan en 1.248,84 euros.

En el total del sistema, las prestaciones de incapacidad permanente de abril en Almería eran 10.195 con pensión media de 1.060 euros, los pensionistas de viudedad 28.789 (756 euros), los de orfandad son 5.490 (422 euros) y en favor de familiares hay 517 (686 euros). Los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (antiguo REASS) se integraron en los del Régimen General el 1 de enero de 2012, un estatus que presentaba ciertas peculiaridades para la inactividad y la compatibilización de labores agrarias con carácter esporádico y ocasional con la pensión de jubilación.