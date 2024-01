Así suben las pensiones para los almerienses este 2024

Con la llegada del nuevo año hay cambios en las pensiones contributivas, que se revalorizan un 3,8% para adaptarse a la subida del precio de la vida. El ministerio de Seguridad Social ha calculado que, de media, un jubilado cobrará 734 euros más al año respecto a lo que percibió en 2023. Con esta decisión, los pensionistas ganan poder adquisitivo, ya que la prestación que reciben crece más que la inflación, que se encuentra actualmente en el 3,1%.

Para ponerle términos absolutos a los porcentajes hay que ir a la calculadora. Los jubilados de la provincia son los que menos cobran de la provincia y los que menos van a notar la subida. Una persona que ha pasado toda su vida trabajando percibe de media 1.125,91 euros al mes, según los datos consolidados a 1 de noviembre. A esa cifra habrá que sumarle 42 euros. El jubilado que vaya a su banco a retirar la pensión en enero verá que en su cuenta se le han ingresado 1.168 euros.

Los jubilados, que, dentro de los pensionistas almerienses, son los que más cobran, son los que más van a disfrutar de la revalorización según el IPC. Los que menos cobran, los de orfandad, que perciben 403,73 euros en cada paga, son los que menos lo van a notar en el bolsillo, con una subida de quince euros. Las pensiones de viudedad crecerán en 27,40 euros desde los 719,27 euros que se cobran actualmente y la de incapacidad permanente sumará 38,75 euros a los 1.019,87 cobrados ahora. La media de cuánto crecerán las diferentes pensiones de la provincia asciende a 37 euros.

Notarán más la revalorización quienes presentan una situación de mayor vulnerabilidad y solo pueden acceder a las pensiones mínimas o no contributivas, es decir, que no han cotizado los años suficientes a la Seguridad Social, lo que afecta en la provincia a aproximadamente 42.000 personas. La subida será más alta, de un 6,8%, aunque no bastará para reducir la brecha con quienes sí han trabajado los años suficientes. La diferencia entre tener los años necesarios cotizados o no es del doble en prestaciones como la de jubilación. “La gran noticia es que las pensiones que más suben son las más bajas, que corresponden a las personas con menor renta y que tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género, uno de nuestros objetivos irrenunciable”, asegura la ministra del área, Elma Saiz.