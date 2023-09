El Almería B suma un punto en su visita a Torredonjimeno para seguir invicto (1-1)

No está siendo del todo malo el inicio de temporada del Almería B a las órdenes de Alberto Lasarte, quien se hizo cargo del filial rojiblanco después de su histórico curso al frente de su juvenil División de Honor. Los rojiblancos sumaron un punto en su visita al Torredonjimeno este domingo y permanecen todavía invictos después de que igualaran ante el Atlético Malagueño y se impusieran la pasada jornada en el derbi almeriense ante el Poli Almería. El conjunto indálico logró ponerse por delante en el marcador gracias a un gol de Marcos Peña al comienzo de la primera mitad, pero en el segundo tiempo el local Migue Montes empató la contienda, saldándose con reparto de puntos.

Si lo que funciona no se toca, Alberto Lasarte no quiso arriesgar poniendo en liza el mismo once con el que consiguió su primera victoria del curso. Además, ya en el primer partido de la temporada salió con una alineación prácticamente idéntica, siendo Loren el único que no ha repetido titularidad al ser entonces de la partida para dar descanso a Rachad tras su estancia con la selección sub-20 de Marruecos.

El encuentro no empezó bien para los rojiblancos, sufriendo el primer contratiempo cuando apenas se habían disputado los cinco primeros minutos. Rachad, una de sus principales figuras aún siendo juvenil de tercer año, recibió un pelotazo en la cara y tuvo que dejar su puesto a Loren para trasladarse al hospital para realizarse pruebas. Pero no tardó en llegar la alegría. Tan solo se había llegado al minuto diez cuando Marcos Peña adelantó a los almerienses.

Los rojiblancos iban por delante en el marcador, pero querían ampliar distancias. De esta manera antes de la media hora de juego gozó de una gran ocasión de Joan en una triangulación del catalán con Hugo Neves y Antonio Jesús Cantón, pero un defensa desvió a saque de esquina. Más tarde sería Cantón quien la tuvo, pero su disparo se marchó por encima del larguero. No obstante, al filo del descanso aviso el Torredonjimeno tras una saque de esquina, si bien pondrían ambos equipos rumbo a vestuarios con la mínima ventaja para el Almería B.

La segunda parte continuaría con idéntico guion, buscando los almerienses el segundo como en un disparo de Aaron desde la frontal. Pero los jienenses se negaban a perder, poniendo en aprietos a los visitantes con un potente disparo que Bruno Iribarne detuvo en dos tiempos. Dos minutos después el meta del conjunto indálico tuvo que salvar una vez más a su equipo ante un local que se plantó solo en el punto de penalti. Pero a la tercera ya no pudo impedir el gol del Torredonjimeno cuando Migue Montes perforó las malas de la portería unionista.

El Almería B de Alberto Lasarte quería llevarse los tres puntos, pero consciente también de que no podía arriesgar en exceso si quería sumar en el Matías Prats. Y así fue, el marcador no se movería más y los rojiblancos regresaban a casa con el botín de un punto y sin conocer todavía la derrota, lo que le permite rozar los puestos de play off. El próximo domingo le tocará recibir al recién descendido Juventud de Torremolinos en el Anexo.