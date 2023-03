Los tres mosqueteros de la Final Four

Cuando en 2011 la UD Almería se enfrentó a todo un FC Barcelona en la única ocasión que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey, Marcos Peña, Rachad y Bruno Iribarne eran tan solo unos pipiolos de seis años de edad, recién cumplidos los dos primeros. Doce años después, este juvenil de la UD Almería afrontará este miércoles otra cita histórica con la disputa de la Final Four del torneo copero de la categoría.

Así, los rojiblancos están a dos pasos de tocar la gloria. A dos peldaños de levantar ese trofeo con el que a Rachad se le saltaba la sonrisa mientras observaba el sorteo de esta Final Four. No es para menos, pocas veces en la vida podrán estar ante semejante oportunidad. Y es que conjunto dirigido por Alberto Lasarte sueña con todo, lo que le ha llevado a estar incluso disputándose el liderato con equipos de la talla como el Betis.

Entrevistados los tres por Diario de Almería a lo largo de la temporada y con las respectivas eliminatorias de esta ya mágica Copa del Rey por delante, este medio los juntó antes de recorrer en autobús los más de 900 kilómetros que separan el Francisco Pomedio del Estadio Reino de León. Un viaje que es todo un hándicap para los chicos de Alberto Lasarte. Pero si fueron incluso capaces de reponerse a varios casos de gripe en el vestuario en el duelo de cuartos de final contra la UD Las Palmas, es inevitable que sueñen con alzarse con el título este próximo sábado.

Un calendario más que apretado, habiendo jugado hasta tres partidos en apenas ocho días, que no ha hecho cambiar nada a este vestuario, tal como reconocía Marcos Peña. "Ahora llevamos bastantes días sin descansar, pero de todas formas lo afrontamos con mucha ilusión y sabiendo que tenemos que darlo todo en cada partido para poder conseguir los objetivos que tenemos ahora mismo", de esta forma el capitán rojiblanco valoraba este tramo tan importante del curso.

De esta línea no se separa tampoco el meta Bruno Iribarne. "Son situaciones que se dan y tenemos que afrontarlas con la máxima ilusión con la máxima ilusión y a hacer los deberes que nos propusimos para conseguir los objetivos", indicaba el portero almeriense. Por su parte, el hispano-marroquí Rachad no dudaba en asegurar que "no hay nada mejor que tener esta línea de partidos". Así, el pichichi rojiblanco afirmaba que "firmaba desde el principio ir a la Copa del Rey y estar en la Final Four", aún "matándose a partidos y viajes".

Mientras, sobre el rival de estas históricas semifinales, ninguno de los tres le da excesiva importancia a que le haya tocado un equipo u otro. De esta manera, Rachad comentaba que "ya los rivales que quedaban eran todos fuertes, se podía preferir otro o no, pero ha tocado el Dépor". Por su parte, Peña mencionaba que "cuando sacan nuestra bola lo afrontamos con mucho orgullo del trabajo realizado toda la temporada", añadiendo que "es una satisfacción estar entre los cuatro mejores equipos ahora mismo".

Por parte, Bruno Iribarne no le da excesivas vueltas a que no se haya acabado produciendo ese reencuentro con el que fuera su equipo, el Real Madrid, hasta la pasada campaña. De esta manera, el guardameta indálico consideraba que "es un sorteo, ha tocado el Dépor y tenemos que pensar en el Dépor y no en lo que nos podría haber tocado", añadiendo que "pensar en lo que podría haber pasado es tontería". Una línea de la que tampoco se sale Marcos Peña, quien mencionaba que "para ganar la copa tienes que ganarle a los mejores".

A la cita llegan los rojiblancos prácticamente sin respiro tras el empate cosechado contra el líder Betis el pasado domingo en el Francisco Pomedio, siendo una dificultad extra con respecto a sus rivales en esta Final Four a la que la sede les pilla más cerca. Así, Rachad no tenía reparos en incidir en que "son el equipo más perjudicado de todos para el viaje, pero es lo que ha tocado". Y es que este equipo no quiere poner la más mínima excusa tal como se vislumbraba en las palabras de Bruno que decía que "son situaciones del fútbol, hay que aceptarlo y pensar en los partidos".

Aunque no cabe duda de que el viaje puede tener su valor en oro. De esta manera, el capitán del conjunto indálico, Marcos Peña, manifestaba que "es un viaje largo, pero merece la pena", si bien el desplazamiento hubiera sido menos incómodo de haberse hecho con los tres puntos ante todo un Betis el pasado domingo. "Si conseguimos ganar al Betis este domingo será mucho más agradable el viaje", destacaba el centrocampista rojiblanco días antes de afrontar la trascendental cita contra los verdiblancos.

Mientras, cuestionados por si se quedarían con el liderato o con esta Copa del Rey los tres quieren ir con todas a por ambos, si bien Peña comentaba que "los dos dan mucha ilusión, pero yo creo que la liga es lo principal". Pero ni Bruno ni Rachad lograban decantarse solo por uno, indicando el primero que "desde el principio quise pelear por todo y por qué no ganar el domingo (por el pasado) y pelear por ganar la Copa". Por su parte, el killer rojiblanco acompañaba con sus palabras al meta, afirmando que "si se pueden ganar las dos, vamos para adelante".

Ninguno tiene dudas de que este histórico juvenil de la UD Almería puede soñar en grande. "Vi en el sorteo la Copa y se me saltó la sonrisa, es muy bonita y ojalá levantarla", declaraba Rachad, quien imaginándose como sería el estelar momento aseguraba que "sería una locura, tenemos un equipo que estamos todos locos y al final eso sería una locura". Por su parte, Bruno reconocía "no saber cómo podría actuar", explicando que "son muchas emociones y puedo salir por muchos lados". Además, Peña aseguraba "tener equipo capacitado para poder conseguirla porque sabemos sufrir hasta el final siempre y levantar la Copa sería una ilusión y un momento inolvidable".

Pasando a la página de la selección española, a cuyas categoría inferiores han sido llamados este curso tanto Bruno como Rachad, el meta mencionaba que "siempre es un orgullo vestir la camiseta de tu país". Mientras, el joven artillero con ascendencia marroquí, que no quiere pensar cuál sería su decisión si ambos combinados nacionales lo citasen, mantenía el guion y declaraba que "es un orgullo poder representar la camiseta de la selección española". Por su parte, Peña aseveraba que "dentro del vestuario es una satisfacción muy grande porque a parte del trabajo individual suyo viene de parte del equipo y para nosotros es un orgullo que ellos puedan disfrutar de esos momentos".

Una temporada mágica que ya parecía vislumbrar el técnico Alberto Lasarte antes de arrancar la temporada, cuya declaraciones fueron mostradas a la columna vertebral del conjunto almeriense, asegurando desde el primer momento que no se ponía techo. Sobre ello, Rachad manifestaba que "hemos ido partido a partido, lo hemos luchado y al final estar donde estamos ha sido con trabajo". Unas palabras que Bruno hacía suyas. Mientras, Peña explicaba que "lo que decía Alberto al final se ha cumplido, no nos hemos puesto techo y el trabajo tiene su recompensa".

Semanas más tarde, el director general de la entidad unionista, Mohamed El Assy, también se deshacía en elogios hacia estos juveniles. Así, el egipcio anticipó entonces que Rachad acabaría siendo llamado por la selección española. Respecto a ello, Rachad mencionaba que "es un orgullo que en este caso El Assy tuviera esas palabras hacia nosotros", añadiendo con una sonrisa en la cara que "lo de la selección lo dijo ya antes y ha sucedido".

De esta manera, la palabra orgullo también salía de la boca de Bruno, quien destacaba que "es un orgullo que nuestros dirigentes nos apoyen, siempre agradecidos al club". Una línea que mantenía el portador del brazalete, Marcos Peña, quien expresaba que "sabemos que los de arriba confían en nosotros y esa confianza se la estamos devolviendo".

Todo ello en una temporada en la que el ambiente en el vestuario está siendo un pilar fundamental. De esta manera la palabra familia estaba más que presente, indicando Rachad que "todos somos como una familia" y que "aquí ha hablado Bruno, que suele hablar mucho en los momentos importantes". Respecto a ese papel, el meta aseguraba que le "gusta en los momentos importantes transmitir la confianza al grupo". Asimismo, Peña indicaba lo mismo que el referente ofensivo de este Almería y decía "que todos nos llevamos muy bien, somos una familia".

Con todo el futuro por delante, quién sabe hasta dónde podrá llegar esta dorada generación que está escribiendo página tras página en el libro de historia de esta UD Almería. Es momento de soñar en grande, tal como hacen estos tres componentes de la columna vertebral del equipo de Alberto Lasarte. La gloria les espera a los Marcos Peña, Bruno Iribarne, Rachad y compañía.