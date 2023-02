¡Juanjo de mi vida! (0-1)

Real Madrid, Athletic, Deportivo y Almería. Sí, han leído bien: Real Madrid, Athletic, Deportivo y Almería son los cuatro equipos que disputarán la final a cuatro de la Copa del Rey juvenil del 8 al 12 de marzo con la sede aún por definir (¡qué bonito sería que se disputase en tierras almerienses, como en 2013, cuando fue la final en Las Viñas, de Vera). El conjunto de Alberto Lasarte, que ya avisó el pasado curso, en el grupo XIII de Liga Nacional, de lo que es capaz, ha hecho historia este 15 de febrero de 2023, uno de los días que pasará a la historia de la entidad almeriense al meterse por segunda vez un equipo del club en unas semifinales de la RFEF, después de que lo hiciese el primer equipo hace doce años.

Para poner en contexto lo logrado por este Almería sólo hay que echar un vistazo a los guarismos de Las Palmas: sus 22 encuentros de este curso se contaban por victorias, anotando 91 goles en esos partidos (más de cuatro por encuentro de media) y encajando apenas nueve. En todos ellos había anotado. Hasta hoy. Cuando tuvo enfrente a todo un Almería que no tiene miedo a nada ni nadie, que sabe manejar las diferentes situaciones y registros, que parece no tener techo y cuyos futbolistas son todos importantes. Hoy anotó Juanjo, que no había jugado ni un minuto en las dos rondas anteriores.

El Almería jugará unas semifinales de la RFEF por segunda vez después de que el primer equipo lo hiciese en 2011

Para poner en contexto lo logrado por este Almería sólo hay que echar un vistazo al pasado: el conjunto rojiblanco no había pisado ni una vez los cuartos de final (apenas participó en el torneo en 2010 y 2013, cayendo a las primeras de cambio), mientras que Las Palmas, que levantó el trofeo en 1972 (se impuso al Real Madrid en el mismo Santiago Bernabéu), no pisaba esta ronda desde 1985, cayendo posteriormente en las cuatro oportunidades que había tenido: Athletic (1989), Hércules (1998), Sevilla (2009) y Valencia (2015).

El Almería tiene aura de campeón, algo que no se puede medir. Algunas de las piezas más importantes del conjunto de Lasarte fueron duda hasta último momento por un virus gripal que azotó al vestuario indálico. Finalmente, el técnico almeriense pudo darle continuidad al once que eliminó al Alavés en Huércal de Almería, siendo la de Valen (por Fede Oliva, quien entró en el primer carrusel de sustituciones) la única novedad en la alineación visitante. Raúl Martín, por su parte, cambio sus laterales (Jesús y Aitor por Víctor López y Denis Cruces) y el extremo derecho (Antonio por Johan Guedes).

Para poner en contexto lo logrado por este Almería basta por comprender cómo unos jóvenes de 18 y 19 primaveras han sido capaz de llevar la alegría a diferentes rincones de la provincia. El perro de este periodista tuvo que abandonar la habitación donde se emitía el partido por el estado de excitación, Samu celebraba el gol de Juanjo como si no hubiese mañana y en el bar del campo de Huércal de Almería no caía alguna lágrima por eso de hacerse los fuertes.

El tanto lo logró un chaval de Almería. Nadie comprado a golpe de talonario, sino un estudiante cualquiera de La Salle, que creció amando a una UDA que en poco se parece a lo que era hace tres lustros, marchándose al Valencia para posteriormente regresar a la entidad indálica prueba del proyecto que tiene entre manos Alberto Lasarte. La jugada nació desde el costado derecho, controlándola con el pecho el extremo y disparando con el alma al palo derecho de Álvaro.

El travesaño salvó al Almería hasta en tres ocasiones en la segunda mitad

El partido tuvo varios minipartidos en el mismo. Empezó reinando la igualdad para posteriormente ir creciendo Las Palmas, que percutió con mucho peligro por el costado derecho (por el contrario en la segunda mitad). La primera ocasión de gol partió de las botas de Aitor en el minuto 21. En el 39' el corazón rojiblanco se encogió con un gol anulado de Antonio. Una diagonal desde el costado izquierdo de Joel Domínguez acabó con un zurdazo de Joel Domínguez, repeliéndolo Bruno y empujándola con suspense Antonio. La acción quedó invalidada por fuera de juego.

El segundo acto fue totalmente diferente. El Almería metió una marcha más y jugadores como Rachad metieron varios sustos a los locales, un equipo de los pies a la cabeza. El murciano dispuso de dos oportunidades claras, estrellando en la segunda el esférico en el lateral de las mallas de Álvaro. Entre tanto, Jesús avisó con un disparo lejano. En el 54' David la mandó al travesaño, que salvó al Almería hasta en dos ocasiones más. Ambos equipos se habían perdido ya el respeto, generando oportunidades tanto en jugadas elaboradas como en transiciones, siendo el encuentro una delicia para el espectador. Lanzado hacia la historia, esa aura de campeón sostuvo al Almería en el 76' y 79', cuando el travesaño repelió sendos disparos de Marcos y Joel Domínguez.

Jesús fue expulsado en el descuento por evitar que Jorge entrase solo hasta el área de Álvaro

Cuando la prórroga parecía una realidad Juanjo la empalaba con el alma tras un gran control con el pecho, finalizando una jugada desde la derecha. Raúl Martín, que se estaba guardando las modificaciones para la media hora extra, movió el banquillo dando entrada a Johan Guedes y Omar. Pero si el Almería había sabido sufrir durante la primera parte, no fue menos en esa embestida final (Jesús acabó expulsado por evitar que Jorge entrase solo en un contragolpe) para terminar de hacer un trabajo impecable y esperar rival para las semifinales de dentro de tres semanas. Nunca antes unos jóvenes de 18 y 19 años habían dado tanta alegría a una provincia.