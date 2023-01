Rachad: “Mi sueño es debutar con el primer equipo del Almería"

No llega ni a los 18 que marca el dorsal con el que se está haciendo un nombre a pasos agigantados en el panorama futbolístico almeriense (y más allá). Rachad Fettal Dhimi sigue teniendo 17, casi 18, y como un guiño del luminoso futuro que se supone que le espera en el mundo del fútbol, alcanzará la mayoría de edad justo el día en el que podrá realizar su presentación internacional, ya que está llamado a debutar nada menos que con la selección española sub-18, el próximo miércoles en Florencia (Italia). Este diario habló con él apenas unas horas antes de que en la mañana del martes recibiera tan feliz noticia, que le llegó justo antes de que empezara a entrenarse en Huércal de Almería junto al resto de muchachos que, pilotados por Alberto Lasarte, están haciendo historia en el fútbol juvenil almeriense.

Sus dos goles ante el Elche permitieron al Almería avanzar hasta octavos de final de la Copa del Rey y seguir soñando con grandes gestas, como de hecho hace el propio futbolista nacido en Murcia, que asegura que su “primer gran sueño es poder debutar con el primer equipo del Almería”.

De hecho, ni siquiera quiere contestar a la cuestión de si mira más allá, a equipos más gigantes como Madrid o Barça, u otros que pudieran tentarlo. “No pienso en nada de eso, de verdad, solo pienso en poder llegar al primer equipo y cada vez que mi representante me dice algo sobre interés de algún equipo, o tema de contratos etc. le pido que no me diga nada hasta el final de temporada, no me gusta, me desconcentra”. Y Rubi lo conoce, claro, aunque Rachad afirma, con una mezcla de modestia y timidez, que “supongo que tiene informes nuestros, recientemente se refirió a nuestro equipo en una entrevista”, sin dar por hecho que el míster principal ha de tenerlo calado y bien calado.

Fue justo antes del confinamiento cuando el adolescente Rachad salió por primera vez de su Murcia natal para jugar al fútbol lejos de sus padres, sus amigos y su casa. El Almería lo llamó y desde entonces es un elemento de referencia entre la extensa base indálica, y apunta muy alto. Pese a ser juvenil de segundo año, sus 12 goles en lo que va de temporada (10 en liga y 2 en Copa) son un aval de oro. “No soy un típico 9, de los que están más bien fijos arriba, me gusta moverme mucho y de hecho he jugado en las bases de media punta y de medio centro”, explica poco antes de calzarse las botas en Huércal, la casa del juvenil A de la UDA.

El pasado año fue miembro del equipo B, aunque jugó con cierta asiduidad ya con el A, siendo de primer año. ¿Sus princiaples características definidas por él mismo? “Soy veloz y tengo capacidad goleadora”. Escueto y conciso. Ambas características son de esas que valen mucho dinero.

Lo del Elche no fue una casualidad, ni tampoco el asombroso desempeño que está mostrando el equipo en la División de Honor, categoría de la que es actual líder y campeón de invierno (de su grupo 4). Hay mucho trabajo y disciplina en esa caseta. “Empezamos a entrenar y a estar concentrados para preparar el partido de Copa del 7 de enero el 26 de diciembre, la gente de fuera se perdió la Nochevieja y todos realizamos un gran esfuerzo por llegar bien a la cita, nos lo tomamos muy en serio y la verdad es que estamos muy contentos por como fue todo”, explica. Compaginar la vida de un joven de 17 con el fútbol ya a este nivel no es fácil, claro, pero si por algo se caracteriza el bloque que entrena Lasarte es por su convencimiento y profesionalidad, pese a estar en la época vital que precisamente más invita a salir, deshinibirse y disfrutar con los amigos.

“Hay un equipo extraordinario, son todos muy buenos jugadores y además trabajamos mucho, y esa es la clave del éxito”, reconoce Rachad, amén de apuntar que “estamos muy unidos con el míster, hacemos todo aquello que nos propone y creemos en ello”. Él también cree en sus compañeros, de quienes habla maravillas. “Muchos de ellos van a llegar, estoy seguro, habrá mucha gente ahí que será profesional”, vaticina, aportando algunos nombres a petición de este redactor: “Hay muchos, pero puedo nombrar a compañeros como el portero Bruno, Marsu o Peña, que estoy seguro de que lo lograrán”.

Mientras llega o no ese momento del salto definitivo y de poder vivir del fútbol, la práctica totalidad de futbolistas del equipo llevan hacia adelante sus estudios de forma simultánea. Algunos de ellos han comenzado este curso la universidad y otros, como Rachad, cursan Bachillerato. “La verdad es que no tengo claro en qué me voy a matricular, mi primer objetivo es acabarlo”, asegura el joven, quien acude a clase por las tardes, ya que los entrenamientos son en horario matinal. De hecho, la llegada de los exámenes universitarios hará que haya que modificar temporalmente estos horarios. Quien sí parece tener el reloj en hora es el delantero del juvenil A del Almería, quien ni mucho menos ha perdido el tiempo antes de cumplir los 18. Si llega más o menos lejos ya se verá, pero parece una apuesta ganadora...