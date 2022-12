"La Academia del Almería es hoy por hoy un sitio atractivo para venir a jugar"

El equipo Juvenil A de la UD Almería está disputando una temporada histórica en el grupo 4 de la División de Honor, la categoría que alberga a las mejores canteras de España. Once victorias consecutivas le han permitido ser líder en solitario y ya ha asegurado su presencia en la Copa del Rey. Si vence este fin de semana al colista, Algeciras, tendrá el factor campo a favor en la primera ronda (dieciseisavos), que se jugará a partido único el Día de Reyes. Gran parte de la culpa de semejante éxito la tiene el jienense Alberto Javier Lasarte Ruiz, que vive su quinta temporada en el club rojiblanco y ha protagonizado en primera persona la transformación de la cantera indálica, que ya es una de las más valoradas del fútbol nacional y pretende seguir creciendo sin techo definido.

¿Cuál es la clave del temporadón que están firmando?

Nosotros al empezar la temporada teníamos el objetivo de poder jugar la Copa del Rey, sabíamos que no iba a ser fácil, pero la Academia del Almería está en constante crecimiento y hemos llegado a un nivel que ya tenemos el talento para competir con las mejores canteras de España. Partiendo de eso, hemos conseguido hacer un buen grupo, bastante homogéneo y en el que todo el mundo se siente importante. Hay partidos para todos y creo que esa es la clave principal: nadie se considera por encima del equipo, aunque tenemos buenas individualidades, jugadores que marcan diferencias, pero todos confían en la propuesta para ganar los partidos y nadie se siente mejor que nadie, todos se necesitan.

Eso huele a mérito de entrenador...

Yo lo que quiero de mis futbolistas es que todo el mundo entienda cuándo es su momento. Una de las claves de la gestión de un vestuario que tiene a jugadores talentosos es esa, que unos entiendan que su partido es el de casa, o el de fuera por las dimensiones del campo, o porque el contrario se va a encerrar y el partido requiere una serie de cosas concretas, etc. Cada uno sabe interpretar bien cuándo es su momento, confían en lo que les decimos y esa es la clave: ellos confían en todo lo que les vamos proponiendo.

Llegó al club hace 5 años. ¿En qué ha cambiado la cantera del Almería en este periodo?

El salto ha sido muy grande. No se ha podido ver de un día para otro, pero el crecimiento en estos años tras el cambio de propiedad ha sido brutal. La apuesta de la propiedad por la cantera es clara. Ellos confían mucho, preguntan mucho y están muy encima de todo lo que pasa en la Academia, en todos los equipos, y eso es digno de mención. Se están trayendo buenos jugadores y hoy por hoy la Academia del Almería es un sitio al que la gente quiere venir. Eso también ha cambiado. Ahora mismo es un sitio atractivo, en parte obviamente porque el primer equipo está en Primera, pero también porque la gente sabe que venir aquí significa competir contra las mejores canteras y que se realiza un trabajo muy profesional.

Y todo eso debe mejorar más aún cuando se construya la Ciudad Deportiva…

Es la piedra angular que nos falta, es lo que va a culminar el proyecto y nos va a hacer estar en la rampa de salida con todas las canteras fuertes de España. Almería se va a colocar con todos los grandes. Ahora mismo hemos conseguido poder acercarnos a pelear con los de primera línea, ya nos respetan el Sevilla, el Betis, el Cádiz… nos codeamos con ellos, pero creo que con la Ciudad Deportiva el Almería va a pasar a convertirse en una potencia de cantera a nivel nacional.

Usted trabaja con chavales que están en la edad clave para definir si podrán ser o no futbolistas profesionales. ¿Qué factores son los principales para que eso suceda o no?

Es una edad complicada, porque por un lado está la ilusión, que es lo que más gusta trabajar: ellos son esponjas, quieren aprender de todo, son muy ambiciosos, no están corrompidos por nada todavía, es un fútbol muy puro, muy bonito de trabajar, pero, claro, están en una edad complicada porque tienen que hacer muchos sacrificios para poder llegar a la elite y ese es el mayor caballo de batalla. Ellos tienen que cuidarse, ser profesionales. Tienen que saber gestionar que sus amigos se vayan de viaje de fin de semana, o salgan de fiesta y ellos no. Ellos se tienen que cuidar, recuperarse, alimentarse bien… Se tienen que convencer de que tienen una edad para divertirse y disfrutar, pero la clave es saber cuándo pueden hacerlo. Tratamos de enseñarles eso, que hay momentos para todo, pero que hay que saber elegir cuándo. Para mí lo principal para que un jugador llegue es que entienda que tiene que hacer esos sacrificios. Si lo entienden, el talento lo tienen.

¿Ve a futbolistas actuales juveniles del Almería jugando en el primer equipo o el fútbol profesional?

Seguro que sí. Hemos pasado de ser un club del que cuesta reconocer a algún futbolista a que de cada generación de edad tengamos 2 o 3 jugadores que van a llegar. Nos sentiremos realizados si llegan al primer equipo o al fútbol profesional, las dos cosas nos valen. Ojalá que de esta generación lo consigan varios. Ese es el objetivo final. La Academia no está solo para divertir a la gente o para que la cantera juegue cada domingo, sino para preparar a jugadores para llegar a ser profesionales. No deja de ser una inversión a largo plazo.

La afición siempre quiere ver a chavales de su tierra en el equipo de su tierra. ¿Cuál es el porcentaje de almerienses en los juveniles de la UDA?

Me gusta que salga esta cuestión, porque desde fuera nos tildan de que solo traemos futbolistas de fuera y con un presupuesto millonario, y no es cierto. Nosotros en el División de Honor hemos llegado a jugar con 8 o 9 chavales de Almería. Tenemos un porcentaje altísimo, de entre el 65% y el 90% de jugadores de Almería. Uno de nuestros objetivos en estos años ha sido recuperar talento almeriense que estaba fuera, jugadores que se fueron con 12 o 13 años a canteras profesionales y decirles que ahora pueden estar en una cantera fuerte y profesional, y que encima están en su casa. Tenemos varios ejemplos, como el portero Bruno, que estaba en el Real Madrid; o Youness, el extremo que estaba en el Levante; o Juanjo, en el Valencia… han vuelto para un proyecto profesional en su casa.

A usted le habrán salido ya varias 'novias'...

Aparte de entrenar al Juvenil tengo otras funciones en el club, como la gestión de la residencia, las plantillas para el área de scouting y ayudando en todo lo que me pide la dirección deportiva junto a Joao. Yo soy un hombre de club. He entrenado dos años al Juvenil B, otro año me pidieron que cogiera el cadete que estaba en una situación complicada y siempre estoy a su disposición. Estoy muy a gusto, hago lo que me gusta, echo más horas de la cuenta pero cuando el fútbol es tu vida ya no sabe uno qué es lo personal y lo profesional. El Almería ahora mismo es mi vida, mi día a día y para nada pienso en moverme, sino en cubrir los objetivos de cada día y no me planteo otra cosa, a pesar de que obviamente la gente llama y pregunta por la situación, lo cual significa un halago para mí.

¿Cuál es el techo del juvenil A de la 2022/23?

Por un lado está la liga, que será complicado ser campeones porque el Betis, actual campeón, hizo unos números extraordinarios el año pasado y es un rival muy duro. Preferimos pensar en el día a día, en que le tenemos que ganar al Algeciras, que aunque sea el colista no nos lo pondrá fácil y los jugadores lo saben. Por supuesto, después del parón de Navidad tenemos una gran ilusión con la Copa del Rey, un momento histórico para el club, poder competirla y disfrutarla, porque hace muchos años que no la jugamos y creo que es un premio que se llevan los jugadores, el club y la ciudad en general.