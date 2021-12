Almería, campeona de Andalucía de fútbol sala infantil

Este fin de semana se ha disputado en San Fernando (Cádiz) el Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala Infantil, donde la selección almeriense ha vuelto a revalidar el título de Campeón que conquistó hace dos años en tierras cordobesas.

La selección de Almería estaba encuadrada en el grupo A con las selecciones de Granada, Jaén y Málaga, mientras el grupo B lo componían Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Tras un viaje agotador, Almería se enfrentaba el jueves, en el Pabellón Enrique Márquez, contra la selección de Granada a la que derrotaba 2-6.

El viernes sufrió una derrota inesperada en el Pabellón Bahía Sur contra Jaén, por 4-5 tras ir ganando todo el partido, el exceso de confianza y la buena actitud de los jiennenses, dieron la vuelta al partido.

El sábado estaba todo en el aire. Almería para clasificarse ya no dependía de sí misma, se enfrentaba a Málaga que había ganado los 2 partidos, era ganar y que Jaén no ganara el suyo contra Granada, la cual no conocía la victoria. Se produjo la victoria de Almería 5-3 a Málaga y el empate 1-1 de Granada contra Jaén. Almería entraba en la finalísima.

El domingo 19 de diciembre de 2021, en el Pabellón Bahía Sur, la selección de Almería derrota en una gran final, 5-2 a la selección de Sevilla, y se proclama Campeona de Andalucía Infantil de Fútbol Sala. Además, el jugador Jesús Villegas Gómez, recibió el trofeo MVP, como mejor jugador del campeonato.

La expedición almeriense está compuesta por los jugadores: Francisco Javier Gómez, Izán Díaz, Nicolás Vargas, Sergio Fernández, Juan Manuel Gutiérrez, José Gutiérrez, José Miguel Cueto, Hugo Montero, Juan Enrique Barón, Francisco Belmonte, Jesús Villegas y Alejandro Niculesco, dirigida por los seleccionadores, Víctor Torrecillas Colomer y Damián Martínez Alfonsín, Pedro Luis Poyatos como Encargado del Material y Juan José Mateo Puga como jefe de expedición.