El Almería femenino, impotente ante el líder Madrid CF B (1-4)

No pudo dar la sorpresa el Almería femenino ante el líder Madrid CF B, que acabó goleando a las indálicas. Las rojiblancas llegarán al decisivo encuentro con el Unión Viera en puestos de descenso, teniendo que esperar a lo que las canarias hagan este domingo contra La Solana para saber si viajarán a dos, tres o cinco puntos de los puestos de permanencia. El conjunto indálico encadena ya diez jornadas sin conocer la victoria, habiéndose complicado la vida en exceso en este final de curso.

Las rojiblancas afrontaban la cita con la sensible baja de la capitana Anita París, así como de Ángela Moreno al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Álvaro García Búrdalo no hizo demasiados cambios en su once con respecto al que cayó goleado la pasada semana ante el Levante B. El técnico almeriense tan solo dio entrada a Paqui y Marisa, quedándose en el banquillo Carmen Peláez.

El encuentro comenzó tal como se esperaba. Eran las visitantes del Madrid CF B quienes llevaban la iniciativa, gozando de las primeras ocasiones. En el minuto tres tuvieron la primera con un lanzamiento de falta desde la frontal que se marchó fuera. Pero el gol no se hacía esperar, tan solo un par de minutos más tarde Alba Rodao adelantó a las madrileñas tras cabecear un centro desde el costado diestro.

Les estaba costando a las rojiblancas levantarse, volviéndola a tener las visitantes con una vaselina de Laura Herraiz que se marchó por alto. Después Sarah tendría que detener un disparo desde la frontal de Marina. No sería hasta llegado el minuto 20 cuando respondieron las almerienses con un disparo de Lorena que se estrelló en una rival, pilla el rechace y el balón acaba en las botas de Paqui que remata sin excesiva fuerza y atrapa Sonia.

Poco a poco las rojiblancas comenzaron a reaccionar. Paqui estuvo a punto está de tener una ocasión clara a pase de Jessi, pero no terminó de rematar y una defensa le acabó robando la bola. Más tarde probarían fortuna con un disparo de Lorena que tocó en una defensa. Sin embargo, las madrileñas estuvieron muy cerca de ampliar distancias a falta de diez minutos para el descanso en una mala salida de Sarah. También lo intentaron con un disparo de Laura Aguado y en un lanzamiento de falta de Pauline. Pero con la mínima ventaja visitante se llegó al descanso.

Marisa logra empatar el partido a los pocos minutos del comienzo del segundo tiempo

Las almeriense arrancaron mejor el segundo tiempo. Prácticamente nada más empezar Jessi se fue en velocidad por la banda, forzando un importante saque de esquina. Justo en ese saque de esquina, que botó la propia Jessi, llegó el tanto del empate después de que un mal despeje le cayera a Marisa, quien no perdonó.

El partido se estaba poniendo a gusto de las rojiblancas, si bien tuvieron que esforzarse en defensa para evitar que el líder se volviera a adelantar en el marcador. De esta forma respondieron las visitantes con. un disparo de Laura Herraiz que se topó con una gran parada de Sarah para mandarla a saque de esquina. Las madrileñas se estaban acercando a la portería de Sarah, pero no terminaban de generar grandes ocasiones.

Por si no fuera suficiente, las almerienses sufrieron la lesión de Mireya, quien tuvo que dejar su puesto a Eva Ortiz, cuando las madrileñas más apretaban. Justo tras el cambio volvieron a adelantarse las líderes con un gol de falta de Laura Aguado que superó a Sarah. No estaban pasando por buen momento las de Álvaro García Búrdalo, que veían como se les estaba escapando un punto.

Pero en la recta final llegaría el tercero cuando Laura Herraiz a placer no perdonó para ampliar distancias. Además, las rojiblancas comenzaron a jugar los últimos minutos con una menos por lesión de Marina. Ya en el descuento Marta se plantó sola ante Sarah y no perdonó para sentenciar aún más el partido. Una derrota que mantiene tocado al Almería femenino antes de disputar la próxima semana el decisivo choque por la permanencia con el Unión Viera.