Demasiado Levante B para el Almería femenino (3-0)

No termina de levantar cabeza el Almería femenino, que encadena una jornada más sin vencer y ya van nueve. Las rojiblancas no lograron dar la sorpresa en su visita al coloso Levante B, que le endosó toda una goleada para seguir metido de lleno en la pelea por el ascenso. No están siendo tiempos fáciles para el conjunto indálico, que ve como pasa una semana más en puestos de descenso.

Las rojiblancas tenían un envite bastante complicado este domingo, midiéndose al segundo clasificado, pero con la necesidad de reencontrarse de una vez con la victoria para salir de la zona roja de la tabla. Álvaro García Búrdalo presentó un once casi idéntico al que la pasada semana logró sumar un punto en el Emilio Campra. Tan solo realizó un movimiento, dando entrada a Rocío Molina tras cumplir sanción en lugar de Marisa que se tuvo que retirar lesionada en el último partido.

El conjunto almeriense quería dar continuidad al punto sumado la semana pasada, pero fueron las granotas quienes llevaron el peso del partido desde el primer momento. Las levantinistas la tuvieron superados los primeros diez minutos en un lanzamiento de falta desde la frontal que se fue fuera. Más tarde avisaron otra vez con un nuevo disparo desde la frontal, pero sería en el minuto 19 cuando Nuria adelantaría a las locales tras irse de varias rivales después de la pérdida de Marion y no perdonar ante Sarah.

Estaban siendo notablemente superiores las granotas, que apenas concedieron alguna a las rojiblancas. Así, antes de llegar a la media hora Sarah tuvo que sacar una providencial mano para evitar el segundo. Por parte visitante apenas gozaron las almerienses de un disparo de Fátima que se estrelló en una defensa, marchándose al descanso perdiendo por la mínima.

Parecieron salir algo más enchufadas las rojiblancas, que tuvieron una en las botas de Rocío al poco de salir de vestuarios. La lateral zurda, si bien comenzó el partido en una posición más adelantada, ejecutó un disparo desde la frontal que tocó en una defensa para obligar a Ángela a reaccionar para evitar el empate. Pero solo era un espejismo, apenas unos minutos después clara hizo el segundo.

Poco más tarde Sarah tuvo que realizar una nueva parada para impedir que el resultado fuera aún mayor. No estaba siendo el día de las almerienses, que apenas inquietaron otra vez con un disparo desde la frontal de Marion que se fue fuera. A falta de poco menos de un cuarto de hora para el final Alba de falta puso el tercero para sentenciar el partido.

Las rojiblancas pudieron recortar distancias en el último minuto con un un lanzamiento de falta, en la que Ángela Moreno previamente había forzado su quinta cartulina del curso, de Lorena que paró Ángela. El marcador ya no se volvió a mover y el Levante B superó a un Almería femenino que ve como el tiempo apremia y pasará una semana más en puestos de descenso, teniendo los puestos de permanencia a dos puntos, después de encadenar su novena semana sin vencer.