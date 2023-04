Almería femenino-Femarguín: Un punto para cortar la dinámica negativa (0-0)

El Almería femenino logró ante el Femarguín volver a sumar después de encadenar hasta seis derrotas consecutivas, si bien continúan sin reencontrarse con la victoria. Un empate que, a la espera de lo que haga este domingo el Unión Viera, permite a las rojiblancas acercarse un punto a la permanencia, si bien pasarán unas semana más en la zona roja cuando tan solo le restan cuatro jornadas para despedir la temporada.

Las rojiblancas, que contaron en esta ocasión con el apoyo de un grupo de integrantes de Grada Joven, recibían al Femarguín con la necesidad de reencontrarse de una vez con la victoria para no quedarse atrás en la lucha por la permanencia después de encadenar en su visita a La Solana su sexta derrota consecutiva. No lo tendrían fácil las almerienses, puesto que se veían las caras con el cuarto clasificado que trataba de apurar sus opciones de disputar el play off de ascenso.

Para este partido Álvaro García Búrdalo realizó hasta cuatro movimientos en el once inicial. El técnico almeriense perdió a Rocío por acumulación de amonestaciones, si bien recuperó a Mireya que volvió a ser de la partida tras cumplir su encuentro de sanción. Así, el entrenador del conjunto rojiblanco dio entrada también a Marina, Carmen Peláez y Marisa en detrimento de Eva Ortiz, Ángela Moreno y Andrea Tejedor.

El primer tiempo dio comienzo con un conjunto local que trataba de llevar la iniciativa, si bien no puso en apuros en apuros la portería defendida por Coba. Las rojiblancas apenas gozaron de un disparo desde la frontal de Fátima en el minuto seis que se estrelló en una defensa nada más salir de sus botas. Pero rápidamente reaccionaron las canarias, que minutos más tarde tuvieron una clara ocasión en las botas de Alicia.

La visitante se plantó sola ante Sarah, pero esta sacó una magistral mano para evitar que las canarias hicieran el primero. Las tablas persistían en el marcador, pero antes de alcanzar la media hora de juego llegó el primer contratiempo en las filas indálicas. Álvaro García Búrdalo tuvo que retirar a Marisa por lesión, dando entrada a Ángela Moreno.

Claras ocasiones visitantes

Con el paso de los minutos las canarias fueron aumentando el ritmo, aunque sin gozar de excesivas ocasiones. Pero en el minuto 42 Sarah tuvo que evitar una vez más el gol visitante, atajando un nuevo disparo de Alicia dentro del área. No obstante, no se movería el marcador antes de llegar al descanso en un primer tiempo en el que no hubo un claro dominador, si bien las principales ocasiones las protagonizó el conjunto canario.

Le sentó mejor al Femarguín la vuelta de vestuarios, gozando Mawi de una clara ocasión cuando tan solo se llevaban cinco minutos del segundo tiempo. Pero la futbolista visitante se topó con una gran mano de Sarah que mandó balón a saque de esquina. Minutos más tarde sería una vez más quien gozó de una clamorosa oportunidad para poner el primero en el marcador, pero su remate sin oposición se marchó fuera.

Ya superado el ecuador de la segunda mitad, en el minuto 74, la visitante Andrea pudo adelantar a las canarias con una falta en la frontal, pero su disparo se marchó a escasos metros del arco rojiblanco cuando buscaba la escuadra. Le estaba costando generar ocasiones a las almerienses, que no están pasando por su mejor momento. Así, apenas pusieron en peligro a Coba con una internada al área de Andrea Tejedor, que salió en el segundo tiempo, para pone un pase atrás cuando pisaba línea de fondo y que la guardameta se encargó de despejar.

No se movió el marcador, logrando cortar las rojiblancas una dinámica negativa de seis derrotas consecutivas, si bien encadenan una semana más sin vencer cuando el tiempo apremia. El conjunto almeriense consigue acercarse un punto a los puestos de permanencia a la espera de lo que haga este domingo el Unión Viera ante el Madrid CF B, aunque permanecerá una semana más en la zona roja de la tabla cuando tan solo restarán cuatro jornadas para despedir la temporada.