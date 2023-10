El Almería juvenil firma una manita ante el Sporting Atlético (5-0)

Las goleadas en el Francisco Pomedio están siendo cada vez más habituales para el Almería juvenil. La última de ellas la han protagonizado los rojiblancos frente al Sporting Atlético, al que lograron superar de manera holgada para sumar tres nuevos puntos ante su gente. Y no le están yendo las cosas mal en casa al conjunto indálico, que sigue sin conocer la derrota actuando como local en la presente temporada. Un triunfo con el que los pupilos de Zeus Carmona siguen con la dinámica positiva, encadenando ya tres semanas sumando.

Los rojiblancos recibían a un rival que no pasaba por su mejor momento, llegando a la cita después de cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria, si bien no querían confiarse ante el gran nivel que suele haber en esta División de Honor Juvenil. Pero los almerienses no tardaron en adelantarse en el marcador. Tan solo se habían cumplido los diez primeros minutos cuando Miguel Molina anotó el primero. Pero no tardaría el conjunto indálico en ampliar distancias. Una vez más sería Miguel Molina quien mandó el balón al fondo de las mallas, siendo el gran protagonista del encuentro.

Estaba siendo un gran día para los almerienses, quienes estaban siendo todo un rodillo para los ceutíes. Prueba de ello, los rojiblancos anotaron el tercero antes de poner rumbo a vestuarios. Pero esta vez su autor no sería Miguel Molina, sino que fue José Ismael, el máximo goleador en las filas almerienses, el que sumaba un nuevo tanto para su cuenta particular. En tan solo cuarenta y cinco minutos los de Zeus Carmona ya habían igualado el resultado de su último encuentro en el Francisco Pomedio, cuando golearon tres a cero a la UD Melilla, otro de los nuevos equipos en llegar a la categoría.

El resultado era cómodo para los rojiblancos, pero ni mucho menos se iban a conformar. De esta manera, Pablo Castillo amplió aún más la distancia cuando prácticamente ambos equipo acaban de regresar de vestuarios. El encuentro estaba ya más que sentenciado y el reloj corría sin que se volviera a mover el marcador. Sin embargo, a falta de dos minutos para el final Israel, que había saltado al terreno de juego en sustitución de Juanjo Linares, marcó para dejar el triunfo del Almería juvenil en una manita.

Con este triunfo los almerienses consiguen escalar hasta la cuarta plaza a la espera de lo que hagan este domingo el Málaga, el Granada y el Alhendín. El próximo miércoles habrán jornada intersemanal, visitando los rojiblancos al líder Betis a las 17:00 horas, mientras que los ceutíes recibirán al otro conjunto hispalense de la categoría como es el Sevilla.