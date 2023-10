El Almería juvenil quiere seguir sumando en el Francisco Pomedio

El Almería juvenil concluye este sábado su semana de dos partidos después de que el pasado miércoles se estrenaran este curso en la Al Abtal International Cup, en cuyo debut empataron frente a la Juventus. Los rojiblancos regresan al Francisco Pomedio para recibir al Sporting Atlético, uno de los nuevos equipos esta temporada en la categoría, desde las 13:00 horas. Los pupilos de Zeus Carmona buscarán encadenar su tercera jornada sumando tras golear a la UD Melilla e igualar en su visita al San Félix, así como permanecer invictos como locales.

No será un encuentro fácil para los almerienses, puesto ambos se encuentran igualados en la tabla con catorce puntos. Asimismo, el conjunto indálico no se puede despistar si no quiere ver cómo se le escapan aún más los puestos de cabeza en los que tantas jornadas pasaron en el histórico pasado curso. Los rojiblancos, una vez disputadas las nueve primeras fechas del campeonato en este grupo IV de la División de Honor Juvenil, están a once puntos del líder Betis, que está empatado en la clasificación con el Sevilla después de dejar de ganar en un único encuentro.

Por su parte, el rival de los rojiblancos no pasa por su mejor momento. Si el Sporting Atlético comenzó la temporada con cuatro triunfos consecutivos, siendo entonces la gran revelación, desde entonces los ceutíes no han vuelto a vencer. De esta manera, los de la ciudad autónoma encadenan cinco jornadas sin llevarse la victoria, habiendo sumado tan solo dos puntos durante este periodo.