El Almería juvenil iguala sin goles en su visita al San Félix (0-0)

El Almería juvenil no pudo reencontrarse con la victoria a domicilio después de golear el pasado fin de semana a la UD Melilla. Pero los rojiblancos sí lograron sumar un punto en su visita al San Félix, el cual ya no tiene vinculación con el Málaga CF, en Torremolinos. El conjunto que dirige Zeus Carmona, que fue amonestado, empató en un encuentro en el que no consiguió ver puerta y ya encadena tres salidas sin lograr batir la meta rival.

Además, los rojiblancos seguirán por detrás del conjunto malagueño una semana más, permaneciendo igualados ahora con catorce puntos en este grupo IV de la División de Honor Juvenil. De esta manera, el conjunto indálico no termina de encadenar una importante racha de victorias con la que auparse a los puestos de la zona alta de la tabla, en la que estuvieron toda la temporada pasada.

Los almerienses recibirán la próxima jornada al ceutí Sporting Atlético, mientras que el San Félix rendirá visita al Sevilla, que doblegó este sábado a la UD Melilla para seguir en la pelea por el liderato con el Betis, con el que ahora se encuentra empatado con veinticinco unidades después de que los verdiblancos igualaran a uno frente al Málaga en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo.