El Pulpileño termina de despedirse del play off tras caer frente al Caravaca (0-1)

Punto final al sueño del play off para el Atlético Pulpileño, que cayó en casa ante en el Caravaca y termina de despedirse de la fase de ascenso a Segunda RFEF. Los rojinegros cayeron por la mínima frente a los murcianos, a los que les bastó con un solitario tanto de Zaplana al comienzo de la segunda mitad, y se quedan sin opciones de alcanzar la quinta plaza, que precisamente ocupa su rival de este domingo. Tercera derrota consecutiva que ha terminado por condenar al conjunto dirigido por Paco Jurado.

Los almerienses recibían al Caravaca, al que lograron superar por la mínima en el encuentro de ida, obligados a ganar si querían mantener todavía opciones de disputar el play off. Los rojinegros afrontaban un nuevo duelo directo ante los murcianos, quienes llegaban a la cita ocupando la quinta plaza, tras los diputados contra el UCAM B y el Lorca Deportiva en las dos últimas semanas. Separados por nueve puntos con tan solo doce en juego no les quedaba otra a los pulpileños.

Llegaban necesitados los rojinegros, pero fueron los visitantes quienes mandaron el primer aviso. Ni siquiera se habían disputado los diez primeros minutos cuando Héctor Pizana tuvo que realizar una doble parada para evitar que los murcianos tomaran ventaja. Aunque superado el primer cuarto de hora los almerienses tuvieron la primera con un disparo de Cristo Martín que se marchó fuera por muy poco. Sin embargo, antes de la media hora los locales se iban a encontrar con el primer contratiempo del encuentro, teniendo que retirarse Eloy por lesión. Más tarde la tuvo Izan con un disparo desde la frontal, si bien sin suerte. Con la igualada en el marcador ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Difícilmente pudo empezar la segunda parte para los intereses del conjunto almeriense. Apenas se acababa de superar el minuto 50 cuando Zaplana batió a Héctor Pizana para adelantar a los murcianos. Un duro golpe del que se tenían que reponer los rojinegros si querían mantenerse con vida en la lucha por el play off. Pero a los locales les estaban costando generar peligro sobre el marco defendido por Jesús López. Así, no fue hasta cuando restaba un cuarto de hora cuando los almerienses la volvieron a tener, en esta ocasión con un disparo desde la frontal de Izan que detuvo el guardameta.

No se rendían los rojinegros, a los que no les quedaba otra. Dani Casado también probó fortuna con un potente disparo, pero se topó una vez más con la parada del guardameta. Y cerca de igualar el encuentro estuvo Fran Cortés cuando tan solo llevaba unos minutos sobre el terreno de juego, si bien el marcador continuaba sin moverse. Una dura derrota, tercera consecutiva, con la que los almerienses terminan de despedirse del sueño del play off. El próximo miércoles el Atlético Pulpileño visitará al Unión Molinense, ya sin nada en juego.