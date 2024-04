El Pulpileño cae en Lorca para despedirse del reto del play off (1-0)

Cuando menos podía permitirse fallar, algo que estaba prohibido, acabó cayendo el Atlético Pulpileño en su visita al Lorca Deportiva y despidiéndose del play off. El solitario tanto de Solsona en el primer tiempo fue suficiente para que la victoria se quedara en casa de los blanquiazules, quienes sí continúan metidos de lleno en la pelea. Derrota con la que los rojinegros se alejan a nueve puntos de la quinta plaza, que ahora ocupa el Caravaca, con tan solo doce en juego.

No era un partido cualquiera el que tenían que disputar los rojinegros este domingo. Sin margen de error y sin tiempo para lamentaciones tras la derrota sufrida ante el UCAM B los almerienses tenían otro encuentro de vital importancia en la lucha por el play off. Tocaba medirse al Lorca Deportiva, otro rival que se encuentra metido de lleno en la pelea y que seis puntos les separaban antes de llegar a la cita. De esta manera, el conjunto dirigido por Paco Jurado estaba obligado a ganar si no quería salir de la lucha por entrar en las posiciones de privilegio.

Los tres puntos eran fundamentales tanto para lorquinos como para almerienses, pero fueron los blanquiazules quienes parecieron comenzar algo mejor. Así, superado el primer cuarto de hora Solsona tuvo la primera con un remate de cabeza a centro de Adri Miñarro. El futbolista del conjunto local estaba siendo uno de los principales protagonistas y lo demostró firmando el gol que adelantaba a los murcianos, batiendo a Héctor Pizana al rematar desde el punto de penalti un pase atrás y subir el primero al electrónico.

Le estaba costando generar ocasiones a los rojinegros, quienes a diez minutos para pasar por vestuarios en una acción individual de Julen acabaron sacando un saque de esquina. Por su parte, los lorquinos estuvieron a punto de ampliar distancias, pero el disparo de Morete se acabó estrellando en el larguero. Con la mínima ventaja para el conjunto local ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. No le quedaba otra al Pulpileño que reaccionar en la segunda mitad si quería continuar en la lucha por el play off.

Pero eran los lorquinos, los verdugos en el play off del pasado curso, estaban siendo superiores y en el inicio de la segundo tiempo Héctor Pizana tuvo que realizar una gran estirada para evitar que Alberto Vázquez anotara el segundo. Fue superada la hora de juego cuando los almerienses tuvieron la que posiblemente fuera su primera gran ocasión, evitando el guardameta que Eloy empatara el partido. Y dos minutos más tarde el propio Eloy estuvo a punto de tener otra gran ocasión, pero se le escapó el control dentro del área de meta.

Los rojinegros no se dieron por rendidos, buscando el tanto del empate. A falta de diez minutos la tuvo Paco López, pero su disparo se marchó fuera. Los almerienses querían rescatar al menos un punto, por lo que Paco Jurado agotó cambios con una doble sustitución y dando entrada a Fran Cortés, su máximo goleador y que ya la pasada jornada regresó a los terrenos de juego tras recuperarse de la operación de su clavícula. Pero los tres puntos se quedaron en Lorca y el Atlético Pulpileño se despide casi de manera definitiva del play off, teniendo la quinta plaza a nueve puntos cuando restan doce por disputarse. La próxima jornada le tocará recibir al Caravaca, el cual marca ahora la zona de privilegio.