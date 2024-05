Protestas y firmas contra la “falta de planificación” de plazas escolares

Protestas y recogidas de firmas contra la “falta de planificación de plazas escolares” en el barrio Vega de Acá de la capital almeriense se han sucedido en las últimas semanas y con mayor fuerza desde ayer. Pero también para exigir a la administración andaluza que inicie con urgencia los trámites oportunos para construir el nuevo colegio público prometido en el año 2021 y para el que ya el Ayuntamiento cedió los terrenos.

Por un lado, las familias afectadas por no tener centros en el barrio donde matricular a sus hijos que este año entran por primera vez al colegio, se manifestaron frente a la Delegación de Desarrollo Educativo y FP para exigir al máximo responsable, el delegado Francisco Alonso, y al responsable del Área de Planificación, que “las dos unidades que ha anunciado que se van a crear sean en los dos colegios existentes en la Vega de Acá, es decir una en el CEIP Nueva Almería y otra en el CEIP Virgen de Loreto, que es el más cercano a los lugares de residencia y que no ha sido contemplado por Educación a pesar de tener suficiente espacio”. Francisco Manuel Ferrer advierte que “uno de los principales problemas, además de la falta del colegio nuevo, es que los mapas de escolarización de Almería están obsoletos, como el sistema de puntos”.

“La solución es razonada y razonable” El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, ante las demandas de las familias de la Vega de Acá, señaló ayer que “la delegación y la Dirección General de Planificación de la Consejería de la Junta de Andalucía ha actuado con diligencia, de una manera razonada y creo que razonable. La colocación de dos nuevas unidades en los colegios Nueva Almería y Lope de Vega supone un incremento importante de plazas para ubicar el exceso de alumnado que hay en esta zona de escolarización, que es de 21 alumnos. Y digo de forma razonable porque las nuevas plazas se crean en centros lo más cercanos posible a la Vega de Acá. Además, hemos logrado que otros alumnos de esa zona de escolarización puedan acceder al colegio elegido”. El delegado recibe hoy al AMPA del CEIP Nueva Almería, descontenta con la decisión de la Junta.

Y por otro lado, el AMPA Vega de Acá del CEIP Nueva Almería, que ha iniciado una recogida de firmas presencial y también online a través de la plataforma change.org para pedir al gobierno andaluz que desestime la idea de crear una nueva línea en este centro dado que “la infraestructura no dispone de los espacios adecuados para albergar a más alumnos”. Tal y como ha adelantó el miércoles Diario de Almería y como ayer indicó de nuevo la presidenta de este AMPA, Cristina López Rueda, “no estamos dispuestos a que nuestros hijos pierdan calidad educativa al suprimir del centro espacios que ahora usan docentes y escolares para determinadas actividades. Se trata de espacios que además no reúnen las condiciones para albergar aulas, mucho menos de infantil”. Explican que “si Educación pretende albergar la tercera línea en el espacio de usos múltiples, se trata prácticamente de un almacén sin ventanas al exterior y sin baño, por lo que los niños tendrían que salir del edificio a la calle para ir al baño más próximo. Ya hace años el colegio perdió la biblioteca y el aula de informática para albergar una tercera línea en Primaria y no estamos dispuestos a continuar con la supresión de espacios que lo que hacen es mermar la calidad educativa de nuestros hijos”.

Desde el AMPA señalan además que “si la Junta ha pensado que se puede ubicar esta nueva línea en el espacio donde van los niños y niñas con necesidades especiales para realizar actividades que no pueden desarrollarse en el aula, pues la situación también clama al cielo y es aún más grave si cabe”. Precisamente, la madre de un alumno con necesidades especiales, S. A. M., ha destacado a Diario de Almería que “la supresión de aulas provocará merma de espacios que muy necesarios para el alumnado con necesidades especiales”.

Desde el AMPA Vega de Acá insisten en que su oposición a la creación de una tercera línea en el CEIP Nueva Almería “no va ni mucho menos en contra de las familias afectadas por la falta de plazas escolares (con la que se solidarizan y entienden su desasosiego), sino contra la Consejería de Desarrollo Educativo, que lleva años sin prever el problema que se está generando en la zona y no han movido ficha para solucionar la situación con la construcción del nuevo colegio tan necesario y cada vez más”.

Apoyando la protesta llevada a cabo por las familias afectadas por la falta de plazas escolares en este barrio de expansión de la ciudad (que se han conformado como plataforma FAEVA) han estado el concejal del Grupo Municipal VOX, Juan Francisco Rojas, que ha liderado la iniciativa tras presentar ante el último Pleno Municipal una moción en la que instaban a la Junta de Andalucía a ejecutar las obras del colegio público de Infantil y Primaria que hay previsto desde hace años en La Vega de Acá. VOX considera una “prioridad para la zona la construcción de este nuevo CEIP, ya que su demora podría ocasionar un estancamiento en las proyecciones de expansión y un posible retroceso en las expectativas de consolidación del barrio”.

El nuevo colegio que padres y madres, vecinos y docentes están pidiendo está incluido en el Plan de Infraestructuras desde el año 2021, con una capacidad prevista para cerca de 700 alumnos de Infantil y Primaria, como avanzó en su día el anterior delegado de Educación Antonio Jiménez. Desde el Grupo Municipal VOX denuncian que “resulta difícil de entender por qué, habiendo sido planificada su construcción y con todos los trámites en orden, ahora se indique que no hay recursos para llevar a cabo esta importante obra”. Para VOX, la zona de la Vega de Acá presenta un elevado índice de natalidad y crecimiento demográfico, siendo un área de expansión donde residen y se están instalando numerosas familias jóvenes de Almería.

Y prácticamente la misma defensa hace el concejal del Grupo Municipal Socialista, Antonio Ruano, que también se desplazó ayer hasta la puerta de la Delegación de Desarrollo Educativo para apoyar la protesta de las familias. Pero el PSOE va aún más allá y exige, además del nuevo colegio en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, “que de una vez por todas se tire al suelo la estructura del edificio del CEIP San Valentín y se levante un nuevo colegio en ese mismo lugar, porque este barrio no se puede quedar sin su centro”, como ha destacado a Diario de Almería el concejal. “Detrás de todo esto hay un profundo problema de planificación de las administraciones públicas pues lo que no se puede permitir es el crecimiento urbanístico de una zona sin prever servicios públicos. Muchas familias van a esa zona para hacer su proyecto de vida y se encuentran con que no tienen servicios tan básicos como colegios. El PSOE va a estar del lado de las familias sin fisuras en este asunto”.