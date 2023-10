El Almería quiere resucitar ante el Girona en el estreno de Garitano

Por fin llegó la hora de ver en acción el estreno de Gaizka Garitano al frente de la UD Almería. Después de que se hayan cumplido las dos primeras semanas del técnico vasco al frente del conjunto rojiblanco, ahora le toca estrenarse en partido oficial ante el Girona en Montilivi. Y lo hace en un momento sumamente complicado, prácticamente se podría decir que crítico. Los almerienses son colistas en la máxima categoría con tan solo tres puntos sumados, siendo el único equipo que todavía no ha logrado ganar en el presente curso.

Por si no fuera poco, los rojiblancos visitan a una de las grandes revelaciones de la temporada, terminó la pasada jornada en segunda posición tan solo por detrás del Real Madrid, con numerosas e importantes bajas. De hecho, Garitano se estrenará en su nuevo equipo sin ninguna de sus dos referencias ofensivas ante las lesiones de Luis Suárez e Ibrahima Koné, este último cayó en el último parón de selecciones con Mali. De esta manera, el entrenador natural de Derio todo apunta a que apostará por un jugador de banda como Baptistao para actuar de punta, llevándose también a los atacantes del filial Marciano, quien debutó con el primer equipo en la visita al Nuevo San Mamés, y Marezi. Además, también tiene una baja importante en defensa como es la del lateral zurdo Akieme, quien tuviera que retirarse de la primera sesión de la semana, que se une a las de los laterales diestros Pubill y Mendes. Por su parte, Edgar González, quien tuviera que ser sustituido ante el Granada en el último encuentro disputado en el Power Horse Stadium, no se ha recuperado a tiempo si bien ya había comenzado a tocar algo de balón.

También está a su disposición el central mexicano César Montes una vez que desde el pasado viernes ya se uniera al trabajo después de realizar un larguísimo viaje de vuelta a Almería

En el lado positivo el argentino Robertone sí estará a su disposición después de haber sido baja por lesión en estas últimas tres jornadas. Asimismo, Gonzalo Melero también ha entrado en la primera lista de Garitano tras superar unas molestias que le han impedido ejercitarse con el grupo durante gran parte de los entrenamientos desarrollados por el vasco desde su llegada. También está a su disposición el central mexicano César Montes una vez que desde el pasado viernes ya se uniera al trabajo después de realizar un larguísimo viaje de vuelta a Almería tras los compromisos internacionales con su selección. Todo ello cuando no había jugado los dos últimos partidos con los rojiblancos debido a unas molestias, si bien estuvo en la cita ante el Athletic de la última jornada. Una situación que no ha sentado demasiado bien en el seno de la UD Almería, tal como reflejó en su comparecencia el técnico vasco e indicando que "ese tipo de cosas se pagan".

Mientras, su rival de este domingo llega en un espléndido estado de forma, ocupando puestos Champions y tan solo habiendo dejado de ganar en dos ocasiones durante este inicio de temporada, un empate frente a la Real Sociedad y una derrota frente al Real Madrid. Sin embargo, Míchel, que será centenario ante el Almería al frente del Girona, también cuenta con numerosas bajas por lesión. Estos son los casos de Viktor Tsygankov, Jhon Solís, Bernardo Espinosa, Juan Carlos Martín, Borja García, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García. Es por ello que el madrileño en las últimas semanas está teniendo que tirar de los chicos del filial, que al igual que el almeriense milita en Tercera RFEF, para completar sus convocatorias.

No será un reto nada fácil para los almerienses, que no guardan un recuerdo demasiado bueno de sus últimas visitas a Montilivi después de que el Girona se convirtiera en su bestia negra en hasta dos play off de ascenso y que la pasada temporada sufrieran una durísima derrota en uno de los peores partidos que se recuerdan del conjunto indálico en los últimos años. Es por ello que los hoy visitantes quieren tomarse la revancha y más en la situación en la que se encuentran. No hay tiempo para lamentaciones, este Almería necesita comenzar a resucitar de manera urgente.